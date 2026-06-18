Почему Lada Vesta стала базой для самых смелых автоэкспериментов

18 июня 2026, 15:59
Самые необычные Lada Vesta: гибрид с Mercedes, дрифт на 2JZ и рекорд на Нюрбургринге
Самые необычные Lada Vesta: гибрид с Mercedes, дрифт на 2JZ и рекорд на Нюрбургринге
Lada Vesta давно перестала быть просто бюджетным седаном: на ее базе создают дрифт-кары, гибриды с полным приводом и даже болиды для мировых гонок. Мало кто знает, что российская модель испытала себя на легендарном Нюрбургринге и удивила экспертов.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на нестандартные проекты на базе Lada Vesta. Эта модель, несмотря на репутацию практичного городского автомобиля, стала платформой для целого ряда смелых экспериментов, которые не только удивляют техническими решениями, но и показывают, на что способна отечественная техника при правильном подходе. В условиях, когда рынок новых автомобилей меняется, а интерес к уникальным модификациям растет, такие проекты становятся особенно актуальными.
Одним из самых обсуждаемых случаев стала поездка Михаила Чарудина на дорестайлинговой Lada Vesta по знаменитому Нюрбургрингу. Эта трасса в Германии известна сложнейшими поворотами и перепадами высот, а также тем, что здесь тестируют свои новинки ведущие мировые бренды. По словам Чарудина, шасси Vesta приятно удивило своей точностью и предсказуемостью, однако мощности для борьбы с Porsche и BMW явно не хватило. Система стабилизации, настроенная на безопасность, не позволила раскрыть весь потенциал машины на треке. Тем не менее, сам факт появления российской модели на таком уровне говорит о серьезных амбициях и возможностях для доработок.
Еще более радикальный пример - дрифт-кар на базе Lada Vesta, построенный командой Clubturbo для Российской дрифт-серии. В 2019 году на трассе ADM Raceway за руль уникального автомобиля сел японский пилот Дайго Сайто. От стандартной Vesta здесь остались лишь очертания кузова: под капотом разместили легендарный турбомотор Toyota 2JZ-GTE с турбиной BorgWarner, коробку передач Samsonas, а задний привод и подвеска были полностью переработаны. Несмотря на столь масштабные изменения, добиться высоких результатов не удалось - итоговое 16-е место стало напоминанием, что даже самые смелые проекты требуют времени и доработок.
В истории Vesta есть и настоящие спортивные болиды. Для участия в чемпионате мира WTCC был создан автомобиль по регламенту TC1, стоимостью около миллиона евро. Здесь от серийной машины остались только отдельные элементы дизайна и фирменные шильдики. Под капотом - 1,6-литровый турбомотор Oreca на 380 л.с., секвентальная коробка Xtrac, композитные панели и усиленная тормозная система. В сезонах 2015-2016 команда Lada Sport Rosneft выступала на этих машинах, а в 2017 году итальянец Габриэле Тарквини принес первую победу на этапе в Венгрии. За сезон команда трижды поднималась на подиум и заняла пятое место среди производителей. Несколько лет назад один из четырех построенных экземпляров был выставлен на продажу в Будапеште за 60 тысяч евро.
Не обошлось и без экспериментов с полным приводом. Несмотря на то, что в АВТОВАЗе не раз подчеркивали экономическую нецелесообразность выпуска такой версии, энтузиасты нашли свой путь. Житель Санкт-Петербурга Сергей Никифоров превратил универсал Lada Vesta SW Cross в полноприводный гибрид: бензиновый мотор 1.8 Evo (122 л.с.) работает в паре с китайским вариатором, а на задней оси установлен электромотор от Nissan Leaf (110 л.с., 250 Н·м). Батарея взята от Mercedes-Benz GLE, а приводы - от Smart. В результате разгон до 100 км/ч сократился до 6,7 секунды, а на электротяге машина способна проехать до 40 км. Такой подход показывает, что даже без поддержки завода можно реализовать сложные технические решения.
Интерес к необычным проектам на базе российских автомобилей не ограничивается только Vesta. Например, недавно на рынке появился редкий внедорожник с мотором Mercedes, который вызвал немало обсуждений среди знатоков - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже уникального Tagaz Tager.
Как пишет Autonews, такие проекты не только расширяют представление о возможностях отечественного автопрома, но и подчеркивают, что интерес к индивидуальным доработкам в России стабильно растет. Важно отметить, что большинство подобных машин создаются энтузиастами, а не заводами, что говорит о высоком уровне технической культуры среди российских автолюбителей. Для справки: Нюрбургринг - одна из самых известных трасс мира, где проходят испытания и устанавливаются рекорды, а двигатель Toyota 2JZ-GTE считается культовым среди поклонников тюнинга. В целом, эксперименты с Lada Vesta показывают, что даже массовые модели могут стать основой для действительно уникальных автомобилей.
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