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17 июня 2021, 12:00

Самые необычные велосипеды: ТОП-5 удивительных байков

Представляем самые необычные велосипеды, которые могут перевернуть ваше представление о двухколесной технике. Стоят они недешево. Зато и способны на многое!
Фото: ElliptiGo
Самые необычные велосипеды ТОП 5 удивительных байков
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Фото: ElliptiGo

ElliptiGo

Велосипед под названием ElliptiGo был придуман в США в 2018 году. По словам его создателей, они хотели сделать не просто средство передвижения, а велосипед, на которым можно было бы тренировать мышцы даже во время ежедневных поездок из дома на работу или в магазин. В результате они объединили тренажер эллипсоид, который стоит сейчас во многих спортивных залах, и обыкновенный велосипед.

Считается, что поездка на таком велосипеде сжигает как минимум на 30% больше калорий по сравнению с традиционным байком. При этом нагрузка на коленные суставы тут гораздо ниже, что должно понравиться людям, которые имеют соответствующие проблемы.

В США ElliptiGo стоит от 2 200 долларов или примерно 158 тысяч рублей. Недешево, причем это цена за базовую версию с 3 передачами. Ну а ElliptiGo в максимальной комплектации с 11 передачами и регулируемым рулем продается за 3700 долларов (266 000 рублей). Еще 1300 долларов (93 000 рублей) стоит комплект, который позволит превратить ElliptiGo в электрический велосипед и накапливать энергию во время поездки. А за 500 долларов (36 000 рублей) вы получите набор, чтобы заниматься на эллипсоиде дома. В общем, «хороший» комплект ElliptiGo легко может стоить 5500 долларов или примерно 400 000 рублей.

Lopifit

Еще одна попытка объединить велосипед и тренажерный зал – Lopifit. Но если ElliptiGo представляет собой гибрид эллипсоида и велосипеда, то тут «поженили» байк и беговую дорожку. Получилась интересная конструкция с двумя колесами и рулем.
Чтобы двигаться вперед тут надо не вращать педали, а просто ходить по дорожке (при этом колеса крутятся при помощи электрического двигателя). Заявлено, что максимальная скорость Lopifit 25 км/ч. Недостатки, правда, тоже присутствуют. Например, вы вряд ли будете таскать такой велосипед в руках, ведь его масса составляет 55 килограммов.

Bergmonch

Велосипед под названием Bergmonch был создан для тех, кто жить не может без гор, но при этом очень не любит затаскивать байки на вершину (согласитесь, это и вправду тяжело и муторно). Главный плюс Bergmonch, что можно перевести как «Горный монах», в размере и массе – он весит всего 9,5 кг. При этом его можно складывать в рюкзак, а последний вообще является составной частью велосипеда. В общем, всем хорош Bergmonch. Кроме цены – небольшой складной велосипед стоил 1500 евро или 130 тысяч рублей. Возможно, именно поэтому его производство сейчас прекращено. А жаль.

Rungu Dualie

Американская компания Rungu выпускает уникальные велосипеды. Их главная особенность – два больших колеса спереди и внедорожная «толстая» резина, что позволяет проезжать, кажется, везде: по снегу и скользкой грязи, по камням и даже по песку. Велосипеды серии Rungu Dualie считаются настоящими королями среди внедорожных байков, причем они имеют еще и электрический двигатель. Благодаря последнему при желании можно ехать вообще не вращая колес.

Максимальная скорость Rungu Dualie составляет 35 км/ч, а аккумуляторов хватает, чтобы проехать без использование педалей до 30 км. Если же еще и самому поработать, то пробег увеличивается до 85 км.

Базовая версия Rungu Dualie продается в США за 4449 долларов или 320 000 рублей, а самая навороченная под названием Rungu Dualie XR Rubicon Trail Edition стоит уже 7500 долларов или 540 000 рублей.

Ele

Сразу надо сказать – пока этот велосипед серийно не выпускается. Надо обратить внимание на идею, ведь этот велосипед способен сам накапливать энергию. «Фишка» Ele в том, что он имеет солнечные панели, которые встроены непосредственно в колеса. А чтобы они работали максимально эффективно панели могут поворачиваться по направлению к Солнцу.
Пока есть только одна проблема – солнечные панели еще недостаточно эффективны. Однако ученые обещают, что через 10-15 лет (но это неточно) они создадут солнечные панели, которые смогут за пару часов собрать такое количество солнечной энергии, которой хватит для поездки на 10-20 км.



Smacircle S1

Это самый маленький велосипед в мире из выпускаемых серийно. Называется он Smacircle S1: впервые данные средство передвижения показали еще в 2017 году. Сначала мало кто верил, что молодому стартапу удастся выжить, однако разработка Smacircle оказалась настолько интересной, что фирмой заинтересовалась даже Audi. Благодаря помощи последней покупатели электрического кроссовера Audi e-tron могли купить этот электрический байк всего за 1 доллар. Хотя по идее он должен стоить 1400 долларов.

Масса Smacircle S1 всего 7 кг, благодаря чему его можно легко носить с собой. А емкие аккумуляторы позволяют велосипеду проезжать на одной зарядке до 21 км (максимальная скорость – 24 км/ч). Время зарядки аккумулятора – 3 часа.

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