Самые непопулярные автомобили у угонщиков
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Страховщики ведут свою статистику угонов. Она играет роль при расчете КАСКО на ту или иную машину. Чем меньше угонов конкретной модели – тем ниже стоимость страховки. В прошлом году, по данным компании «Альфастрахование», не было зафиксировано угонов у следующих автомобилей.
Volkswagen Tiguan
Такой вседорожник оснащен 2,0-литровым турбомотором TDI мощностью 150 л.с. и доступен в пяти уровнях оснащения: Offroad, Highline, Sportline, а также в новых – Connect и Connect Plus. Специальный модуль Volkswagen Connect и одноименное приложение открывает для владельца доступ к целому комплексу сервисов: от службы геолокации для поиска автомобиля на парковке до онлайн записи на плановое ТО. Кроме того, для версий Connect разработали особый цвет - «металлик» Petroleum Blue.
Skoda Rapid
В «базе» доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.
Lada Xray
Под капотом расположен 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. В список оснащения начальной версии входят аудиоподготовка, электростеклоподъемники передних дверей, усилитель руля, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система, противобуксовочная система и система помощи при старте в гору.
Mitsubishi Outlander
Моторная гамма представлена 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л.с. Коробка передач – безальтернативный вариатор. Привод – передний или полный за доплату.
Renault Logan
Автопроизводитель позаботился и о том, чтобы ездить на нем было комфортно. Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Расход топлива такой модификации составляет 8,4 литра в смешанном цикле, а максимальная скорость – 171 км/ч. Помимо этого, для «Логана» доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF.
Renault Kaptur
Перечень оснащения включает аудиосистему Radio Connect, которую можно синхронизировать с приложением для смартфона R&GO. Для начальных комплектаций Life и Drive эта система предлагается в качестве опции. С помощью мобильного приложения владелец может контролировать пробег и расход топлива, легко найти автомобиль на парковке, получить информацию о пройденном расстоянии и времени в пути, а также о стиле вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности.
Chevrolet Niva
Штатная медиасистема на базе Windows CE 6.0 имеет встроенную навигацию Navitel и поддержку двух стандартов – GPS и ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство поддерживает все основные фото-, аудио- и видеоформаты, а также имеет разъемы SD и USB. Смартфон подключается по Bluetooth. «Парящий» 7-дюймовый тачскрин медиасистемы встроили в переднюю панель. Дополнительно на самом блоке медиасистемы есть «горячие» кнопки и две «шайбы» регулировки. К системе подключена штатная камера заднего вида, цветное изображение с которой выводится на дисплей. Так что можно брать!
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