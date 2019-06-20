20 июня 2019, 09:40

Самые непопулярные автомобили у угонщиков

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По итогам прошлого года количество угонов легковых автомобилей в России сократилось на 20%. Такие данные приводят в ГИБДД. Тем не менее, машины по-прежнему угоняют, поэтому важно учитывать фактор «спроса» на определенную модель у злоумышленников при выборе автомобиля.

Страховщики ведут свою статистику угонов. Она играет роль при расчете КАСКО на ту или иную машину. Чем меньше угонов конкретной модели – тем ниже стоимость страховки. В прошлом году, по данным компании «Альфастрахование», не было зафиксировано угонов у следующих автомобилей.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
«Тигуан» хоть и входит в число самых продаваемых кроссоверов в России, но совершенно не пользуется спросом у злоумышленников (к счастью!). Особенно нет интереса к дизельным версиям автомобиля, на которые приходится более 20% продаж.

Такой вседорожник оснащен 2,0-литровым турбомотором TDI мощностью 150 л.с. и доступен в пяти уровнях оснащения: Offroad, Highline, Sportline, а также в новых – Connect и Connect Plus. Специальный модуль Volkswagen Connect и одноименное приложение открывает для владельца доступ к целому комплексу сервисов: от службы геолокации для поиска автомобиля на парковке до онлайн записи на плановое ТО. Кроме того, для версий Connect разработали особый цвет - «металлик» Petroleum Blue.

Skoda Rapid

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 646 000 до 1 040 000 Р
Еще один непопулярный автомобиль у угонщиков и весьма востребованный у российских автомобилистов. Лифтбек оснащается в начальной комплектации бензиновым 4-цилиндровым атмосферником 1.6 MPI мощностью 90 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.  

В «базе» доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.

Lada Xray

ВАЗ (Lada) Xray
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 629 900 до 860 900 Р
Отечественные модели пользуются меньшим спросом у автомобильных воров, нежели иномарки. И тем хорош российский хэтчбек Lada Xray. В прошлом году «АвтоВАЗ» подготовил новую бюджетную версию модели. Автомобиль получил неокрашенные боковые зеркала и ручки дверей, а также 15-дюймовые стальные колеса.

Под капотом расположен 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.  В список оснащения начальной версии входят аудиоподготовка, электростеклоподъемники передних дверей, усилитель руля, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система, противобуксовочная система и система помощи при старте в гору.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
От 2 л, 146 л.с
Новый от 1 559 000 до 2 320 000 Р
Хорошая новость для владельцев этого японского вседорожника – он также не является лакомым куском для угонщиков. В прошлом году была представлена рестайлинговая версия модели. Автомобиль получил обновленные фары головного света с секциями светодиодных ходовых огней, иную решетку радиатора и видоизмененные бамперы. Спойлер сзади стал более массивным, а 18-дюймовые колесные диски поменяли дизайн.

Моторная гамма представлена 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л.с. Коробка передач – безальтернативный вариатор. Привод – передний или полный за доплату.  

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 802 990 Р
Россия занимает первое место по продажам «Логанов» в мире. И, к счастью, для владельцев этих машин, они не входят в число самых угоняемых. Максимально адаптированный к российским дорогам «француз» на протяжении многих лет доказывает свою надежность. Он востребован у рабочих профессий, которым приходится много передвигаться.

Автопроизводитель позаботился и о том, чтобы ездить на нем было комфортно. Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Расход топлива такой модификации составляет 8,4 литра в смешанном цикле, а максимальная скорость – 171 км/ч. Помимо этого, для «Логана» доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF.

Renault Kaptur

Renault Kaptur
От 1.6 л, 114 л.с
Новый от 944 000 до 1 334 990 Р
Еще одна популярная модель французского бренда попала в рейтинг самых неугоняемых автомобилей. И это, безусловно, радует. Отечественным покупателям новый Kaptur предлагают в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme), а также в лимитированной версии Play. Кроссовер в «базе» приводится в движение 1,6-литровым мотором (114 л.с.), передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Перечень оснащения включает аудиосистему Radio Connect, которую можно синхронизировать с приложением для смартфона R&GO. Для начальных комплектаций Life и Drive эта система предлагается в качестве опции. С помощью мобильного приложения владелец может контролировать пробег и расход топлива, легко найти автомобиль на парковке, получить информацию о пройденном расстоянии и времени в пути, а также о стиле вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Старый-добрый внедорожник не спешит кардинально меняться, зато радует своей непопулярностью у злоумышленников. Кстати, не так давно автомобиль впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном.

Штатная медиасистема на базе Windows CE 6.0 имеет встроенную навигацию Navitel и поддержку двух стандартов – GPS и ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство поддерживает все основные фото-, аудио- и видеоформаты, а также имеет разъемы SD и USB. Смартфон подключается по Bluetooth. «Парящий» 7-дюймовый тачскрин медиасистемы встроили в переднюю панель. Дополнительно на самом блоке медиасистемы есть «горячие» кнопки и две «шайбы» регулировки. К системе подключена штатная камера заднего вида, цветное изображение с которой выводится на дисплей. Так что можно брать!

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Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Страховщики ведут свою статистику угонов. Она играет роль при расчете КАСКО на ту или иную машину. Чем меньше угонов конкретной модели – тем ниже стоимость страховки. В прошлом году, по данным компании «Альфастрахование», не было зафиксировано угонов у следующих автомобилей. Volkswagen Tiguan{{model_v2_1731}} «Тигуан» хоть и входит в число самых продаваемых кроссоверов в России, но совершенно не пользуется спросом у злоумышленников (к счастью!). Особенно нет интереса к дизельным версиям автомобиля, на которые приходится более 20% продаж.Такой вседорожник оснащен 2,0-литровым турбомотором TDI мощностью 150 л.с. и доступен в пяти уровнях оснащения: Offroad, Highline, Sportline, а также в новых – Connect и Connect Plus. Специальный модуль Volkswagen Connect и одноименное приложение открывает для владельца доступ к целому комплексу сервисов: от службы геолокации для поиска автомобиля на парковке до онлайн записи на плановое ТО. Кроме того, для версий Connect разработали особый цвет - «металлик» Petroleum Blue.Skoda Rapid{{model_v2_3320}}Еще один непопулярный автомобиль у угонщиков и весьма востребованный у российских автомобилистов. Лифтбек оснащается в начальной комплектации бензиновым 4-цилиндровым атмосферником 1.6 MPI мощностью 90 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.  В «базе» доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.Lada Xray {{model_v2_6188}}Отечественные модели пользуются меньшим спросом у автомобильных воров, нежели иномарки. И тем хорош российский хэтчбек Lada Xray. В прошлом году «АвтоВАЗ» подготовил новую бюджетную версию модели. Автомобиль получил неокрашенные боковые зеркала и ручки дверей, а также 15-дюймовые стальные колеса.Под капотом расположен 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.  В список оснащения начальной версии входят аудиоподготовка, электростеклоподъемники передних дверей, усилитель руля, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система, противобуксовочная система и система помощи при старте в гору. Mitsubishi Outlander{{model_v2_884}}Хорошая новость для владельцев этого японского вседорожника – он также не является лакомым куском для угонщиков. В прошлом году была представлена рестайлинговая версия модели. Автомобиль получил обновленные фары головного света с секциями светодиодных ходовых огней, иную решетку радиатора и видоизмененные бамперы. Спойлер сзади стал более массивным, а 18-дюймовые колесные диски поменяли дизайн. Моторная гамма представлена 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л.с. Коробка передач – безальтернативный вариатор. Привод – передний или полный за доплату.  Renault Logan{{model_v2_1096}}Россия занимает первое место по продажам «Логанов» в мире. И, к счастью, для владельцев этих машин, они не входят в число самых угоняемых. Максимально адаптированный к российским дорогам «француз» на протяжении многих лет доказывает свою надежность. Он востребован у рабочих профессий, которым приходится много передвигаться. Автопроизводитель позаботился и о том, чтобы ездить на нем было комфортно. Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Расход топлива такой модификации составляет 8,4 литра в смешанном цикле, а максимальная скорость – 171 км/ч. Помимо этого, для «Логана» доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF. Renault Kaptur{{model_v2_6242}}Еще одна популярная модель французского бренда попала в рейтинг самых неугоняемых автомобилей. И это, безусловно, радует. Отечественным покупателям новый Kaptur предлагают в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme), а также в лимитированной версии Play. Кроссовер в «базе» приводится в движение 1,6-литровым мотором (114 л.с.), передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач.Перечень оснащения включает аудиосистему Radio Connect, которую можно синхронизировать с приложением для смартфона R&GO. Для начальных комплектаций Life и Drive эта система предлагается в качестве опции. С помощью мобильного приложения владелец может контролировать пробег и расход топлива, легко найти автомобиль на парковке, получить информацию о пройденном расстоянии и времени в пути, а также о стиле вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности.Chevrolet Niva{{model_v2_205}}Старый-добрый внедорожник не спешит кардинально меняться, зато радует своей непопулярностью у злоумышленников. Кстати, не так давно автомобиль впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном.Штатная медиасистема на базе Windows CE 6.0 имеет встроенную навигацию Navitel и поддержку двух стандартов – GPS и ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство поддерживает все основные фото-, аудио- и видеоформаты, а также имеет разъемы SD и USB. Смартфон подключается по Bluetooth. «Парящий» 7-дюймовый тачскрин медиасистемы встроили в переднюю панель. Дополнительно на самом блоке медиасистемы есть «горячие» кнопки и две «шайбы» регулировки. К системе подключена штатная камера заднего вида, цветное изображение с которой выводится на дисплей. Так что можно брать!
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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