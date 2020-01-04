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4 января 2020, 14:08

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

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Фото: Skoda
В 2020 году российский авторынок ждет, как минимум, восемь громких дебютов в сегменте компактных кроссоверов. Большинство новинок стартуют у нас в первом полугодии, но есть и те, что придется подождать до осени.
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Cadillac

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Kia

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Skoda

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Volkswagen

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Mercedes-Benz

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Mercedes-Benz

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Peugeot

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года

Фото: Citroen

Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
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Одним из первых в 2020 году в салонах российских дилеров появится Cadillac XT4, премьера которого состоялась весной 2018 года. Самый маленький Cadillac станет «пробой пера» американской марки в компактном сегменте. Габариты новинки: длина - 4 599 мм, ширина – 1 881 мм, высота – 1 627 мм, колесная база равна 2 779 мм. Под капотом XT4 разместилась 2-литровая бензиновая «четверка», выдающая 240 лошадиных сил. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. По информации сайта «Цена авто», в России кроссовер появится в январе – марте 2020 года.

Примерно в это же время корейская Kia выведет на российских рынок новый компактный кроссовер Seltos, которому прочат титул «убийцы» Hyundai Creta. Автомобиль чуть крупнее бестселлера сегмента и лучше оснащен. Цена «средней» версии Luxe с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 149 л.с. и вариатором составит минимум 1 349 900 рублей. Позднее покупателям предложат кроссоверы с «младшим» 1,6-литровым двигателем, а также с турбомотором 1.6 и полным приводом.

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В начале лета до России должен доехать новый кроссовер Skoda Karoq, который наконец займет нишу, освободившуюся после ухода Yeti. На первом этапе отечественным покупателям предложат версию со 150-сильным бензиновым турбомотором TSI и 8-диапазонным «автоматом» по цене от 1 515 000 рублей. В список оснащения комплектации Ambition входит обогрев передних сидений, медисистема Swing с 6,5-дюймовым экраном и восемью динамиками, а также не менее 6 подушек: две фронтальные, две боковые передние и две шторки.

Пополнение ожидается и в модельном ряду Volkswagen. Покупателям предложат младший кроссовер Tharu. Сборку наладят в Нижнем Новгороде, на одном предприятии с соплатформенным Skoda Karoq. Как ожидается, стоить новинка будет от 1,1 млн рублей.

Компания Mercedes-Benz привезет к нам в 2020 году сразу два новых «паркетника»: GLA второго поколения и абсолютно новый GLB. Обе новинки ожидаются весной. Первым, по всей вероятности, до России доедет Mercedes-Benz GLB, для которого будет доступна 5- и 7-местная конфигурация салона. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

Французский концерн PSA Group предложит россиянам две новинки: Peugeot 2008 второго поколения и премиальный DS3 Crossback. Обе модели планируют импортировать из Европы, что неминуемо скажется на ценах. Peugeot 2008 первого поколения стоил порядка 1,5 млн рублей и особым спросом не пользовался.


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Комментарии
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Отзывы по теме
В Нижнем Новгороде готовятся к выпуску Skoda Karoq
ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Петр
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
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Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
{{material_128470}}Одним из первых в 2020 году в салонах российских дилеров появится Cadillac XT4, премьера которого состоялась весной 2018 года. Самый маленький Cadillac станет «пробой пера» американской марки в компактном сегменте. Габариты новинки: длина - 4 599 мм, ширина – 1 881 мм, высота – 1 627 мм, колесная база равна 2 779 мм. Под капотом XT4 разместилась 2-литровая бензиновая «четверка», выдающая 240 лошадиных сил. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. По информации сайта «Цена авто», в России кроссовер появится в январе – марте 2020 года.Примерно в это же время корейская Kia выведет на российских рынок новый компактный кроссовер Seltos, которому прочат титул «убийцы» Hyundai Creta. Автомобиль чуть крупнее бестселлера сегмента и лучше оснащен. Цена «средней» версии Luxe с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 149 л.с. и вариатором составит минимум 1 349 900 рублей. Позднее покупателям предложат кроссоверы с «младшим» 1,6-литровым двигателем, а также с турбомотором 1.6 и полным приводом.{{material_128368}}В начале лета до России должен доехать новый кроссовер Skoda Karoq, который наконец займет нишу, освободившуюся после ухода Yeti. На первом этапе отечественным покупателям предложат версию со 150-сильным бензиновым турбомотором TSI и 8-диапазонным «автоматом» по цене от 1 515 000 рублей. В список оснащения комплектации Ambition входит обогрев передних сидений, медисистема Swing с 6,5-дюймовым экраном и восемью динамиками, а также не менее 6 подушек: две фронтальные, две боковые передние и две шторки.Пополнение ожидается и в модельном ряду Volkswagen. Покупателям предложат младший кроссовер Tharu. Сборку наладят в Нижнем Новгороде, на одном предприятии с соплатформенным Skoda Karoq. Как ожидается, стоить новинка будет от 1,1 млн рублей.Компания Mercedes-Benz привезет к нам в 2020 году сразу два новых «паркетника»: GLA второго поколения и абсолютно новый GLB. Обе новинки ожидаются весной. Первым, по всей вероятности, до России доедет Mercedes-Benz GLB, для которого будет доступна 5- и 7-местная конфигурация салона. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.Французский концерн PSA Group предложит россиянам две новинки: Peugeot 2008 второго поколения и премиальный DS3 Crossback. Обе модели планируют импортировать из Европы, что неминуемо скажется на ценах. Peugeot 2008 первого поколения стоил порядка 1,5 млн рублей и особым спросом не пользовался.
2020-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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