4 января 2020, 14:08
Самые ожидаемые компактные кроссоверы 2020 года
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Фото: Skoda
В 2020 году российский авторынок ждет, как минимум, восемь громких дебютов в сегменте компактных кроссоверов. Большинство новинок стартуют у нас в первом полугодии, но есть и те, что придется подождать до осени.
Фото: Cadillac
Фото: Kia
Фото: Skoda
Фото: Volkswagen
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Peugeot
Фото: Citroen
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Примерно в это же время корейская Kia выведет на российских рынок новый компактный кроссовер Seltos, которому прочат титул «убийцы» Hyundai Creta. Автомобиль чуть крупнее бестселлера сегмента и лучше оснащен. Цена «средней» версии Luxe с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 149 л.с. и вариатором составит минимум 1 349 900 рублей. Позднее покупателям предложат кроссоверы с «младшим» 1,6-литровым двигателем, а также с турбомотором 1.6 и полным приводом.
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Пополнение ожидается и в модельном ряду Volkswagen. Покупателям предложат младший кроссовер Tharu. Сборку наладят в Нижнем Новгороде, на одном предприятии с соплатформенным Skoda Karoq. Как ожидается, стоить новинка будет от 1,1 млн рублей.
Компания Mercedes-Benz привезет к нам в 2020 году сразу два новых «паркетника»: GLA второго поколения и абсолютно новый GLB. Обе новинки ожидаются весной. Первым, по всей вероятности, до России доедет Mercedes-Benz GLB, для которого будет доступна 5- и 7-местная конфигурация салона. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.
Французский концерн PSA Group предложит россиянам две новинки: Peugeot 2008 второго поколения и премиальный DS3 Crossback. Обе модели планируют импортировать из Европы, что неминуемо скажется на ценах. Peugeot 2008 первого поколения стоил порядка 1,5 млн рублей и особым спросом не пользовался.
Комментарии
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