Самые ожидаемые новинки из Японии: вы точно захотите их купить
Mitsubishi Ralliart
Mitsubishi объявила о презентации своего нового концепта на предстоящем Токийском автосалоне (он будет проходить с 14 по 16 января). Со времен ухода с рынка Lancer Evolution X японский бренд не радовал поклонников ничем примечательным. Пока остается загадкой, что это будет – кроссовер или седан, но ясно одно – нас ждет полноценная новинка Ralliart.
Honda Civic Type R
О новинке известно немного: управляемость будет доведена до совершенства, внешность станет белее утонченной, культовый спорткар сохранит 6-ступенчатую механику и 2-литровый двигатель VTEC с турбонаддувом.
Nissan Z
Модель с 3-литровым двигателем V6 мощностью 400 л.с. имеет все шансы стать серьезным конкурентом для обновленной Toyota GR Supra. Nissan Z не только на 18 л.с. мощнее, у него еще и отличная 6-ступенчатая МКПП.
Acura Integra
Прототип новой Integra, давно ставшей культовой, вызвал неоднозначную реакцию. И все же ее появления в 2022 году ждут. Модель будет строиться на той же базе, что и Honda Civic Si. Одним из ее преимуществ станет невысокая цена – от 30 тыс. долларов.
Subaru WRX STi
Новый турбированный FA24 объемом 2,4 литра станет еще мощнее. Новая версия WRX ожидается уже в начале 2022 года, также интерес представляет более производительный концепт WRX STi.
Toyota bZ4X
В середине 2022 года в американских салонах Toyota начнутся продажи первого полностью электрического серийного автомобиля бренда. Ожидается, что новинка будет иметь передний или полный привод и запас хода на одном заряде до 400 км.
Subaru E-RA STi Concept
Еще одна долгожданная премьера Токийского автосалона 2022. Производитель описывает его как пробную модель Subaru для будущего автоспорта с нулевым выбросом углерода.
Toyota Sports EV
Компания намерена возродить в виде электромобиля одну из своих культовых моделей, электрический спорткар призван стать достойным наследником легендарной MR2.
По материалам hotcars.com
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