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29 сентября 2019, 13:46
Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
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До открытия международной автомобильной выставки в Токио осталось чуть более трех недель. Мероприятие обещает быть богатым на новинки и концепты. Японские автопроизводители готовятся удивить публику новейшими технологиями и ярким дизайном.
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В отличие от Lexus, Mazda готова представить первый серийный электрокар. Технических подробностей о новинке пока немного. Известно лишь, что модель получит 142-сильный электромотор и батарею на 35,5 кВт/ч. Электромобиль станет абсолютно новой моделью, а не модификацией какой-либо из существующих машин японского бренда.
Mitsubishi покажет концепт гибридного кроссовера, оснащенный силовой установкой plug-in hybrid следующего поколения. Кроссовер получит привод на все четыре колеса - на одной из осей установят электромотор. Mitsubishi подчеркивает, что агрегаты меньше и легче, чем те, что в настоящее время есть в Outlander. Это позволит электрифицировать более компактные модели, такие как Eclipse Cross. Компания уже опубликовала первое тизерное изображение. Отличительными особенностями концепт-кара станут внешние динамики и обилие карбона.
Компания Subaru привезет в Токио универсал Levorg второго поколения. Автомобиль дебютирует в статусе прототипа, но можно предложить, что серийный вариант не будет сильно от него отличаться. Новинку построят на платформе SGP, которая лежит в основе всех последних моделей Subaru. Такая «тележка» позволяет существенно повысить жесткость кузова.
Toyota продемонстрирует прототип спортивного купе GT86 второго поколения. В модельной линейке автомобиль расположится на ступень ниже новой Toyota Supra. Разрабатывать новую Toyota GT86 будут совместно со специалистами Subaru. В аналогичном партнерстве создавалось первое поколение Toyota GT86 и Subaru BRZ. Но на этот раз автомобили при технической схожести получат уникальный дизайн.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Комментарии пользователей
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Чем только не озаботятся, буржуи) Сервис впечатляет, но по сути - буря в стакане. И количество отозванных машин впечатлило. Видимо и в Америке эта модель не так что бы очень продавалась.
Цену бы снизили чуток, глядишь, и продажи веселее бы пошли. А вообще, спорткар с мощностью всего 200 лошадей, это как-то несерьезно. Утилитарной пользы от этого автомобиля по определению быть не может, а для реализации амбиции технические характеристики слабоваты.
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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