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29 сентября 2019, 13:46

Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона

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До открытия международной автомобильной выставки в Токио осталось чуть более трех недель. Мероприятие обещает быть богатым на новинки и концепты. Японские автопроизводители готовятся удивить публику новейшими технологиями и ярким дизайном.
Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона

Фото взято из открытых источников

Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона

Фото взято из открытых источников

Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона

Фото взято из открытых источников

Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона

Фото взято из открытых источников

Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона

Фото взято из открытых источников

Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
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Расскажем о пяти наиболее интересных новинках Токийского автосалона, анонсированных японскими компаниями. Большинство из них дебютируют в статусе концептов. Например, Lexus обещается представить прототип своего первого электрокара. Дизайн модели выполнят в стиле концепт-кара Lexus LF-SA, представленного в Женеве в 2015 году. Это будет компактный хэтчбек с высокой крышей и огромными экранами, расположенными по бокам от рулевого колеса, сообщает портал speedme.ru.

В отличие от Lexus, Mazda готова представить первый серийный электрокар. Технических подробностей о новинке пока немного. Известно лишь, что модель получит 142-сильный электромотор и батарею на 35,5 кВт/ч. Электромобиль станет абсолютно новой моделью, а не модификацией какой-либо из существующих машин японского бренда.

Mitsubishi покажет концепт гибридного кроссовера, оснащенный силовой установкой plug-in hybrid следующего поколения. Кроссовер получит привод на все четыре колеса - на одной из осей установят электромотор. Mitsubishi подчеркивает, что агрегаты меньше и легче, чем те, что в настоящее время есть в Outlander. Это позволит электрифицировать более компактные модели, такие как Eclipse Cross. Компания уже опубликовала первое тизерное изображение. Отличительными особенностями концепт-кара станут внешние динамики и обилие карбона.

Компания Subaru привезет в Токио универсал Levorg второго поколения. Автомобиль дебютирует в статусе прототипа, но можно предложить, что серийный вариант не будет сильно от него отличаться. Новинку построят на платформе SGP, которая лежит в основе всех последних моделей Subaru. Такая «тележка» позволяет существенно повысить жесткость кузова.

Toyota продемонстрирует прототип спортивного купе GT86 второго поколения. В модельной линейке автомобиль расположится на ступень ниже новой Toyota Supra. Разрабатывать новую Toyota GT86 будут совместно со специалистами Subaru. В аналогичном партнерстве создавалось первое поколение Toyota GT86 и Subaru BRZ. Но на этот раз автомобили при технической схожести получат уникальный дизайн.

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Комментарии

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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Toyota отзывает спорткары GT86
Чем только не озаботятся, буржуи) Сервис впечатляет, но по сути - буря в стакане. И количество отозванных машин впечатлило. Видимо и в Америке эта модель не так что бы очень продавалась.
Алексей
Toyota GT86 больше не будет продаваться в России
Цену бы снизили чуток, глядишь, и продажи веселее бы пошли. А вообще, спорткар с мощностью всего 200 лошадей, это как-то несерьезно. Утилитарной пользы от этого автомобиля по определению быть не может, а для реализации амбиции технические характеристики слабоваты.
Дмитрий
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
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Самые ожидаемые новинки Токийского автосалона
{{material_127660}}Расскажем о пяти наиболее интересных новинках Токийского автосалона, анонсированных японскими компаниями. Большинство из них дебютируют в статусе концептов. Например, Lexus обещается представить прототип своего первого электрокара. Дизайн модели выполнят в стиле концепт-кара Lexus LF-SA, представленного в Женеве в 2015 году. Это будет компактный хэтчбек с высокой крышей и огромными экранами, расположенными по бокам от рулевого колеса, сообщает портал speedme.ru.В отличие от Lexus, Mazda готова представить первый серийный электрокар. Технических подробностей о новинке пока немного. Известно лишь, что модель получит 142-сильный электромотор и батарею на 35,5 кВт/ч. Электромобиль станет абсолютно новой моделью, а не модификацией какой-либо из существующих машин японского бренда.Mitsubishi покажет концепт гибридного кроссовера, оснащенный силовой установкой plug-in hybrid следующего поколения. Кроссовер получит привод на все четыре колеса - на одной из осей установят электромотор. Mitsubishi подчеркивает, что агрегаты меньше и легче, чем те, что в настоящее время есть в Outlander. Это позволит электрифицировать более компактные модели, такие как Eclipse Cross. Компания уже опубликовала первое тизерное изображение. Отличительными особенностями концепт-кара станут внешние динамики и обилие карбона.Компания Subaru привезет в Токио универсал Levorg второго поколения. Автомобиль дебютирует в статусе прототипа, но можно предложить, что серийный вариант не будет сильно от него отличаться. Новинку построят на платформе SGP, которая лежит в основе всех последних моделей Subaru. Такая «тележка» позволяет существенно повысить жесткость кузова.Toyota продемонстрирует прототип спортивного купе GT86 второго поколения. В модельной линейке автомобиль расположится на ступень ниже новой Toyota Supra. Разрабатывать новую Toyota GT86 будут совместно со специалистами Subaru. В аналогичном партнерстве создавалось первое поколение Toyota GT86 и Subaru BRZ. Но на этот раз автомобили при технической схожести получат уникальный дизайн.
2019-09-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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