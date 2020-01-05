Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 января 2020, 14:14

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

  • 1031
  • 0
Фото: Volkswagen
Продолжаем разговор о новинках наступившего года. На этот раз расскажем о более крупных кроссоверах и вcедорожниках, продажи которых должны начаться в России в течение ближайших месяцев.
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Opel

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Citroen

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Volkswagen

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Audi

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Mitsubishi

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Honda

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года

Фото: Geely

Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
Ранее мы писали
Компания Opel после четырехлетнего перерыва вернулась в Россию. Дилеры начали принимать заказы на кроссовер ...
Читать далее
Список новинок в сегменте среднеразмерных кроссоверов открывает марка Opel, вернувшаяся в Россию с моделью Grandland X. Автомобиль построен на одной платформе с Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Уже известно, что нам предложат единственную переднеприводную модификацию – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP и 6-диапазонным «автоматом». Все автомобили по умолчанию получат «зимний пакет» с обогревом лобового стекла, подогревом всех сидений и руля. Базовая комплектация Enjoy будет стоить минимум 1 799 000 рублей. В список штатного оснащения войдут светодиодные фары, 6 подушек безопасности, простенький кондиционер, медиасистема с 8-дюймовым монитором и навигацией, круиз-контроль и задние датчики парковки.

По информации сайта «Цена авто» в начале 2020 года в России должнен появиться новый премиальный кроссовер DS 7 Crossback, премьера которого состоялась в Женеве еще три года назад. С тех пор сроки прибытия в Россию неоднократно сдвигались. Французский кроссовер поборется за покупателей с автомобилями «большой немецкой тройки»: Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

Ранее мы писали
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на удлиненный кроссовер ...
Читать далее
Семейство Volkswagen Tiguan второго поколения пополнится новой моделью – семиместным Tiguan Allspace с растянутой на 10 сантиметров колесной базой. Российским покупателям предложат кроссоверы с 2,0-литровыми бензиновыми «турбочетверками» TSI мощностью 180 и 220 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода 4Motion. Tiguan Allspace к нам будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике, поэтому цены могут оказаться выше Skoda Kodiaq нижегородской сборки – не менее 2 млн рублей.

В середине 2020 года Audi порадует своих поклонников рестайлинговым кроссовером Q5 второго поколения, а его «заряженная» модификация SQ5 появится в третьем квартале. Первые тестовые образцы фотошпионы запечатлели на дорожных испытаниях весной 2019 года, но официально новинки пока не представлены. Ожидается, что кроссоверы получат минимальные изменения по сравнению с автомобилями текущего поколения.

Ранее мы писали
Китайский концерн Geely планирует в ближайшее время представить новый купеобразный кроссовер, построенный ...
Читать далее
В отличие от Audi рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport уже пережил фейслифтинг и готовится прибыть в Россию до лета 2020 года. Вместе с обновленным дизайном он обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой и расширенным набором электронных ассистентов. Передняя часть выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield с двухуровневой оптикой. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. Сборку продолжат на заводе «ПСМА» в Калуге.

Компания Honda пообещала привезти в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V пятого поколения. По данным «Автостата» дорестайлинговая модель разошлась в нашей стране тиражом в 6 000 экземпляров.
 
Наконец, китайская компания Geely предложит отечественным покупателям купеобразный кроссовер с индексом FY11. Он выглядит также круто и дорого, как BMW X4, но стоить будет вдвое дешевле. Маркетологам еще предстоит определиться с именем, под которым новинка выйдет на российский рынок.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Audi Q5
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хонда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Opel Grandland X
Объявления о продаже Opel Grandland X
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
{{material_128406}}Список новинок в сегменте среднеразмерных кроссоверов открывает марка Opel, вернувшаяся в Россию с моделью Grandland X. Автомобиль построен на одной платформе с Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Уже известно, что нам предложат единственную переднеприводную модификацию – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP и 6-диапазонным «автоматом». Все автомобили по умолчанию получат «зимний пакет» с обогревом лобового стекла, подогревом всех сидений и руля. Базовая комплектация Enjoy будет стоить минимум 1 799 000 рублей. В список штатного оснащения войдут светодиодные фары, 6 подушек безопасности, простенький кондиционер, медиасистема с 8-дюймовым монитором и навигацией, круиз-контроль и задние датчики парковки.По информации сайта «Цена авто» в начале 2020 года в России должнен появиться новый премиальный кроссовер DS 7 Crossback, премьера которого состоялась в Женеве еще три года назад. С тех пор сроки прибытия в Россию неоднократно сдвигались. Французский кроссовер поборется за покупателей с автомобилями «большой немецкой тройки»: Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.{{material_128055}}Семейство Volkswagen Tiguan второго поколения пополнится новой моделью – семиместным Tiguan Allspace с растянутой на 10 сантиметров колесной базой. Российским покупателям предложат кроссоверы с 2,0-литровыми бензиновыми «турбочетверками» TSI мощностью 180 и 220 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода 4Motion. Tiguan Allspace к нам будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике, поэтому цены могут оказаться выше Skoda Kodiaq нижегородской сборки – не менее 2 млн рублей.В середине 2020 года Audi порадует своих поклонников рестайлинговым кроссовером Q5 второго поколения, а его «заряженная» модификация SQ5 появится в третьем квартале. Первые тестовые образцы фотошпионы запечатлели на дорожных испытаниях весной 2019 года, но официально новинки пока не представлены. Ожидается, что кроссоверы получат минимальные изменения по сравнению с автомобилями текущего поколения.{{material_125528}}В отличие от Audi рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport уже пережил фейслифтинг и готовится прибыть в Россию до лета 2020 года. Вместе с обновленным дизайном он обзавелся цифровой панелью приборов, модернизированной медиасистемой и расширенным набором электронных ассистентов. Передняя часть выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield с двухуровневой оптикой. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. Сборку продолжат на заводе «ПСМА» в Калуге.Компания Honda пообещала привезти в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V пятого поколения. По данным «Автостата» дорестайлинговая модель разошлась в нашей стране тиражом в 6 000 экземпляров. Наконец, китайская компания Geely предложит отечественным покупателям купеобразный кроссовер с индексом FY11. Он выглядит также круто и дорого, как BMW X4, но стоить будет вдвое дешевле. Маркетологам еще предстоит определиться с именем, под которым новинка выйдет на российский рынок.
2020-01-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Ростов-на-Дону Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.