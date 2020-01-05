5 января 2020, 14:14
Самые ожидаемые среднеразмерные вседорожники 2020 года
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Фото: Volkswagen
Продолжаем разговор о новинках наступившего года. На этот раз расскажем о более крупных кроссоверах и вcедорожниках, продажи которых должны начаться в России в течение ближайших месяцев.
Фото: Opel
Фото: Citroen
Фото: Volkswagen
Фото: Audi
Фото: Mitsubishi
Фото: Honda
Фото: Geely
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