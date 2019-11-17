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17 ноября 2019, 22:16

Самые ожидаемые в России кроссоверы

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В ближайшее время популярный сегмент SUV должен пополнится очередными интересными новинками: от люксовых Maybach и Aston Martin до вполне доступных моделей китайских и корейских марок. Некоторые из них в России ждут с особым интересом.
Самые ожидаемые в России кроссоверы

Фото: Geely

Самые ожидаемые в России кроссоверы

Фото: Skoda

Самые ожидаемые в России кроссоверы

Фото: Audi

Самые ожидаемые в России кроссоверы

Фото: GAC

Самые ожидаемые в России кроссоверы

Фото: Mercedes-Benz

Самые ожидаемые в России кроссоверы
Самые ожидаемые в России кроссоверы
Самые ожидаемые в России кроссоверы
Самые ожидаемые в России кроссоверы
Самые ожидаемые в России кроссоверы
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В Китае компактный кроссовер Geely SX11 продается под именем Binyue. Для российского рынка решили придумать ...
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Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 самых ожидаемых в России кроссоверов ближайшего времени. В пятерку вошли две китайские модели и три «европейца». Первое место досталось Geely SX11, который уже давно анонсирован на российском рынке, а в октябре состоялась его презентация на минском заводе «Белджи». Пока завод проводит тестовую сборку нескольких прототипов, подготавливая производственную площадку под серийную крупноузловую сборку из машинокомплектов. Под капотом - 1,8-литровый турбомотор мощностью 149 л.с. Продажи в Беларуси должны начаться весной 2020 года. Базовая версия будет стоить порядка 20 000 долларов или около 1,3 млн рублей.

Долгожданный Skoda Karoq поступит в продажу ближе к весне 2020 года. В модельном ряду Skoda в России он займет нишу, пустующую после ухода Yeti. Сборку наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. В российскую моторную гамму войдут два бензиновых турбомотора объемом 1,0- и 1,5-литра, способные развивать до 115 и 150 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена агрегатами 1,6 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 лошадиных сил. Трансмиссия: МКПП-6 или DSG-7, привод - передний или полный. Стоить Skoda Karoq будет ориентировочно от 1 200 000 – 1 300 000 рублей за базовую комплектацию.

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Обновленный полноразмерный премиальный кроссовер Audi Q7 готовится встать на конвейер калининградского завода «Автотор». Под капотом новинки будет работать безальтернативный 3,0-литровый турбодизель мощностью 249 сил в паре с автоматической трансмиссией и фирменной системой полного привода. Точная дата старта продаж пока не называется, но ориентироваться надо на первый квартал 2020 года. После обновления вседорожник предсказуемо подорожает и будет стоить более 4 млн рублей. 
 
Китайский 7-местный вседорожник GAC GS8 давно готовится прийти на российский рынок. Официальная премьера запланирована на 9 декабря нынешнего года. Вслед за этим обещают начать продажи. Российским покупателям предложат единственный турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. В паре с ним будет работать простой 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Уже в базовой версии GAC GS8 получит три ряда сидений. Цены будут начинаться приблизительно от 1 700 000 – 1 800 000 рублей.

Замыкает пятерку самых ожидаемых кроссоверов компактный Mercedes-Benz GLB, премьера которого состоялась в минувшем сентябре на автосалоне во Франкфурте. Пресс-служба немецкого концерна анонсировала выход модели на российский рынок в начале 2020 года. Спецификации для нашей страны и цены пока неизвестны. На европейском рынке модель представлена с бензиновыми турбомоторами объемом 1,33 (163 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.), а также турбодизелями мощностью от 116 до 190 сил. В Европе кроссовер стоит от 37 700 евро или около 2,7 млн рублей по актуальному курсу.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
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Самые ожидаемые в России кроссоверы
{{material_127413}}Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 самых ожидаемых в России кроссоверов ближайшего времени. В пятерку вошли две китайские модели и три «европейца». Первое место досталось Geely SX11, который уже давно анонсирован на российском рынке, а в октябре состоялась его презентация на минском заводе «Белджи». Пока завод проводит тестовую сборку нескольких прототипов, подготавливая производственную площадку под серийную крупноузловую сборку из машинокомплектов. Под капотом - 1,8-литровый турбомотор мощностью 149 л.с. Продажи в Беларуси должны начаться весной 2020 года. Базовая версия будет стоить порядка 20 000 долларов или около 1,3 млн рублей.Долгожданный Skoda Karoq поступит в продажу ближе к весне 2020 года. В модельном ряду Skoda в России он займет нишу, пустующую после ухода Yeti. Сборку наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. В российскую моторную гамму войдут два бензиновых турбомотора объемом 1,0- и 1,5-литра, способные развивать до 115 и 150 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена агрегатами 1,6 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 лошадиных сил. Трансмиссия: МКПП-6 или DSG-7, привод - передний или полный. Стоить Skoda Karoq будет ориентировочно от 1 200 000 – 1 300 000 рублей за базовую комплектацию.{{material_127904}}Обновленный полноразмерный премиальный кроссовер Audi Q7 готовится встать на конвейер калининградского завода «Автотор». Под капотом новинки будет работать безальтернативный 3,0-литровый турбодизель мощностью 249 сил в паре с автоматической трансмиссией и фирменной системой полного привода. Точная дата старта продаж пока не называется, но ориентироваться надо на первый квартал 2020 года. После обновления вседорожник предсказуемо подорожает и будет стоить более 4 млн рублей.  Китайский 7-местный вседорожник GAC GS8 давно готовится прийти на российский рынок. Официальная премьера запланирована на 9 декабря нынешнего года. Вслед за этим обещают начать продажи. Российским покупателям предложат единственный турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. В паре с ним будет работать простой 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Уже в базовой версии GAC GS8 получит три ряда сидений. Цены будут начинаться приблизительно от 1 700 000 – 1 800 000 рублей.Замыкает пятерку самых ожидаемых кроссоверов компактный Mercedes-Benz GLB, премьера которого состоялась в минувшем сентябре на автосалоне во Франкфурте. Пресс-служба немецкого концерна анонсировала выход модели на российский рынок в начале 2020 года. Спецификации для нашей страны и цены пока неизвестны. На европейском рынке модель представлена с бензиновыми турбомоторами объемом 1,33 (163 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.), а также турбодизелями мощностью от 116 до 190 сил. В Европе кроссовер стоит от 37 700 евро или около 2,7 млн рублей по актуальному курсу.
2019-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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