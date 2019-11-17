17 ноября 2019, 22:16
Самые ожидаемые в России кроссоверы
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В ближайшее время популярный сегмент SUV должен пополнится очередными интересными новинками: от люксовых Maybach и Aston Martin до вполне доступных моделей китайских и корейских марок. Некоторые из них в России ждут с особым интересом.
Фото: Geely
Фото: Skoda
Фото: Audi
Фото: GAC
Фото: Mercedes-Benz
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Долгожданный Skoda Karoq поступит в продажу ближе к весне 2020 года. В модельном ряду Skoda в России он займет нишу, пустующую после ухода Yeti. Сборку наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. В российскую моторную гамму войдут два бензиновых турбомотора объемом 1,0- и 1,5-литра, способные развивать до 115 и 150 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена агрегатами 1,6 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 лошадиных сил. Трансмиссия: МКПП-6 или DSG-7, привод - передний или полный. Стоить Skoda Karoq будет ориентировочно от 1 200 000 – 1 300 000 рублей за базовую комплектацию.
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Китайский 7-местный вседорожник GAC GS8 давно готовится прийти на российский рынок. Официальная премьера запланирована на 9 декабря нынешнего года. Вслед за этим обещают начать продажи. Российским покупателям предложат единственный турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. В паре с ним будет работать простой 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Уже в базовой версии GAC GS8 получит три ряда сидений. Цены будут начинаться приблизительно от 1 700 000 – 1 800 000 рублей.
Замыкает пятерку самых ожидаемых кроссоверов компактный Mercedes-Benz GLB, премьера которого состоялась в минувшем сентябре на автосалоне во Франкфурте. Пресс-служба немецкого концерна анонсировала выход модели на российский рынок в начале 2020 года. Спецификации для нашей страны и цены пока неизвестны. На европейском рынке модель представлена с бензиновыми турбомоторами объемом 1,33 (163 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.), а также турбодизелями мощностью от 116 до 190 сил. В Европе кроссовер стоит от 37 700 евро или около 2,7 млн рублей по актуальному курсу.
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Отзывы по теме
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
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