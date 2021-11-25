Самые покупаемые внедорожники в США в 2021 году
Toyota RAV4
Всего за 10 месяцев 2021 года было продано 313,5 тыс. единиц. Для сравнения в РФ за тот же период было продано чуть больше 30 тыс. этих машин. Модель четвертый год подряд становится самым продаваемым кроссовером в США и, похоже, не планирует уступать лидерство.
Обновленная модель получила все современные функции безопасности (в топовой комплектации), и значительно улучшила свои характеристики в плане комфорта.
Honda CR-V
В первом полугодии модель демонстрировала уверенный рост продаж, однако в третьем квартале показатели замедлились и обойти конкурента – RAV4 – ей не удалось. По итогам 10 месяцев продажи составили 290,15 тыс. единиц.
Модель 2020 года стала выглядеть более стильно, и теперь выпускается с гибридным двигателем. У машины 20-дюймовые колесные диски, электропривод багажника, активирующийся движением ноги, и есть беспроводная зарядка телефонов.
Nissan Rogue
В линейке бренда эта модель входит в список самых продаваемых. За 10 месяцев 2021 года было продано 234,65 тыс. единиц. В 2021 году вышла обновленная версия машины, построенная на новой платформе, имеющая интерьер салона ориентированный на семейные поездки, а также снабженная всеми современными функциями безопасности. Благодаря этому продажи в 2021 году существенно выросли.
Toyota Highlander
На протяжении всего 2021 модель демонстрировала хороший рост продаж. В итоге к концу октября было продано 207,56 тыс. единиц.
Машина комплектуется современной и удобной информационно-развлекательной системой, и функциями помощи водителю. Кстати, при желании можно заплатить за улучшенный вариант интерьера в стиле внедорожников Lexus.
Jeep Grand Cherokee
Эта машина сочетает в себе превосходные характеристики полноценного внедорожника с потрясающей управляемостью на дороге. Вероятно, в этом причина, почему 189,73 тыс. водителей отдали свое предпочтение этой модели.
В линейке Jeep Grand Cherokee представлено несколько моделей, так что каждый может подобрать машину под свои требования и вкус. В машине три ряда сидений, множество современных функций и информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.
Jeep Wrangler
Продажи этой модели по итогу 10 месяцев составили 164,71тыс. единиц. Она давно стала культовой для США, ее отличает внешность в ретро стиле, как бы напоминающая о прародителе, легендарном «Виллисе». Но у нынешнего Wrangler все же куда более комфортный салон и есть все современные функции, например круиз-контроль, информационная система с сенсорным дисплеем и мощная стереосистема.
Модель выпускается в двух вариантах – с двумя и четырьмя дверьми. Выбор двигателей тут довольно большой, начиная от мощного V8 объемом 6,4 л, и заканчиваю гибридом.
Ford Explorer
Отличный семейный внедорожник, который предпочло 160,17 тыс. американских семей. Не последнюю роль в выборе играют три ряда сидений и огромный багажник. Модель комплектуется одним из трех вариантов двигателей, два бензиновых (на 300 и 400 л.с.) и гибрид.
Chevrolet Equinox
Очень популярный в США компактный кроссовер, который при этом обладает просторным салоном, хорошей управляемостью и современной информационно-развлекательной системой. Машина оснащена полностью светодиодной оптикой, турбированным четырехцилиндровым двигателем и при желании приедет к вам с полным приводом. Всего за 10 месяцев в США было продано 150,11 тыс. единиц этих машин.
Mazda CX-5
Еще один компактный японский кроссовер в списке, в 2021 году было продано 137,34 единиц, по итогу года эта цифра точно увеличится. В базе модель комплектуется четырехцилиндровым двигателем, опционально – турбированный четырехцилиндровый двигатель или очень экономичный двигатель SKYACTIV объемом 2,5 л. Что бы вы не выбрали, модель продемонстрирует отличное поведение на дороге.
У машины полный привод, стильная внешность, шикарный интерьер и вообще на ней очень приятно ездить.
Subaru Forester
Замыкает список самых продаваемых внедорожников в США японский кроссовер Forester с результатом 132,25 тыс. единиц за 10 месяцев 2021 года. Компактный кроссовер 2022 модельного года стал немного более брутальным, не утратив при этом практичности и удобства, которые отличают его интерьер.
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