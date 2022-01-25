Самые популярные автомобили 2021 года у молодых россиян
Наибольшей популярностью у молодежи пользуются автомобили B- и С-класса, на третьем месте идут компактные кроссоверы. Денег у молодых людей, как правило, нет, поэтому они чаще покупают машины в кредит (94%) и отдают предпочтение автомобилям старше 5 лет (84%). Они чаще обращают внимание на машины С-класса 2008 – 2014 годов, которые им понравились в подростковом возрасте.
Самые востребованные модели: Lada Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Lada Priora, Ford Focus, Lada Vesta, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и BMW 3-Series. Средняя стоимость таких машин составляет 1,3 млн рублей.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 480 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 1 450 000 РKIA Quoris 2014 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 130 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 9 000 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 400 000 РGreat Wall Hover 2007 в Москве
- 5 149 000 РLand Rover Discovery 2019 в Москве
- 1 199 000 РMercedes E-класс 2011 в Москве
- 8 600 000 РTesla Model X 2019 в Москве
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