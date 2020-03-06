Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 марта 2020, 12:40

Самые популярные автомобили для бизнеса

  • 583
  • 0
Фото Ресурс Групп
По итогам прошлого года корпоративные продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8%. Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало портфель покупок юридических лиц. Какие же машины выбирают для бизнеса в нашей стране?

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 781 900 до 879 900 Р
Лидером рейтинга стал немецкий седан, который в минувшем году был куплен юридическими лицами в количестве 16,9 тыс. шт. Прирост по отношению к 2018 году составил 36,2%.

«Поло» особенно любят в России, ведь он адаптирован для холодных климатических зон. В начальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом. Под капотом модели находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.

LADA Largus

ВАЗ (Lada) Largus
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 615 000 до 769 900 Р
Единственный автомобиль такого класса, который может вместить семь взрослых пассажиров без особого дискомфорта. А если сложить сиденья, в Largus можно перевозить габаритные грузы. Универсал адаптирован к российским условиям эксплуатации. За все это универсал и ценят в корпоративных автопарках. В прошлом году он был реализован в объеме 14 тыс. шт. (+21,3%).

В силовую линейку входят бензиновые моторы объемом 1,6 литра, мощность которых составляет 87 и 106 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика».

KIA Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Замыкает тройку лидеров рейтинга самых популярных машин для бизнеса корейский бюджетник. Его за 2019 год приобрели в автопарки компаний 9,9 тыс. раз, что больше результата 2018-го на 0,5%.

На выбор предлагаются 2 типа бензиновых 4-цилиндровых мотора - 1,4-литровый (максимальный крутящий момент – 135 Нм при 5000 об/мин) или 1,6-литровый (пиковый момент - 155 Нм при 4200 об/мин). Оба движка отличаются экономичностью, что важно для бизнеса. 1,4-литровый агрегат развивает 100 л.с., а 1,6-литровый – 123 л.с.

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
Комфортабельный седан уже который год является фаворитом у юридических лиц. За отчетный период он разошелся тиражом 9,7 тыс. шт.; +10,3%. Уже в «базе» имеются легкосплавные колесные диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа.

В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. В паре с двигателями работают 6-ступенчатый «автомат», а самый мощный агрегат сочетается с 8-диапазонной АКПП.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 765 900 до 1 055 000 Р
Практически каждый рейтинг популярности автомобилей в России включает в себя бестселлер российского рынка. Корпоративные продажи — не исключение. За 2019 год юридическими лицами было куплено 8,4 тыс. шт. «Солярисов». Правда, это на 1,1% меньше результата 2018-го.

В стартовой комплектации машина оснащается бензиновым мотором 1,4 литра (100 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список опций входят 2 подушки безопасности, ESP, передние электростеклоподъемники и 15-дюймовые стальные колеса. Магнитолы по- нет, только аудиоподготовка. В топовом исполнении доступен климат-контроль обогрев ветрового стекла, парктроники по кругу, «противотуманки», светодиодные фары и 15-дюймовые колесные диски.

Skoda Rapid

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 646 000 до 1 040 000 Р
Корпоративные продажи чешской марки выросли за год на 13%. Наибольшей популярностью у юридических лиц пользуется лифтбек Rapid. Он является наиболее доступным в линейке Skoda, к тому же адаптирован под климатические и дорожные условия России.

Автомобиль предлагается с 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Polo
Объявления о продаже Volkswagen Polo
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Самые популярные автомобили для бизнеса
Volkswagen Polo{{model_v2_1854}}Лидером рейтинга стал немецкий седан, который в минувшем году был куплен юридическими лицами в количестве 16,9 тыс. шт. Прирост по отношению к 2018 году составил 36,2%.«Поло» особенно любят в России, ведь он адаптирован для холодных климатических зон. В начальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом. Под капотом модели находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с. LADA Largus{{model_v2_3048}}Единственный автомобиль такого класса, который может вместить семь взрослых пассажиров без особого дискомфорта. А если сложить сиденья, в Largus можно перевозить габаритные грузы. Универсал адаптирован к российским условиям эксплуатации. За все это универсал и ценят в корпоративных автопарках. В прошлом году он был реализован в объеме 14 тыс. шт. (+21,3%).В силовую линейку входят бензиновые моторы объемом 1,6 литра, мощность которых составляет 87 и 106 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика».KIA Rio{{model_v2_620}}Замыкает тройку лидеров рейтинга самых популярных машин для бизнеса корейский бюджетник. Его за 2019 год приобрели в автопарки компаний 9,9 тыс. раз, что больше результата 2018-го на 0,5%.На выбор предлагаются 2 типа бензиновых 4-цилиндровых мотора - 1,4-литровый (максимальный крутящий момент – 135 Нм при 5000 об/мин) или 1,6-литровый (пиковый момент - 155 Нм при 4200 об/мин). Оба движка отличаются экономичностью, что важно для бизнеса. 1,4-литровый агрегат развивает 100 л.с., а 1,6-литровый – 123 л.с. Toyota Camry{{model_v2_1273}}Комфортабельный седан уже который год является фаворитом у юридических лиц. За отчетный период он разошелся тиражом 9,7 тыс. шт.; +10,3%. Уже в «базе» имеются легкосплавные колесные диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа. В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. В паре с двигателями работают 6-ступенчатый «автомат», а самый мощный агрегат сочетается с 8-диапазонной АКПП.Hyundai Solaris{{model_v2_3004}}Практически каждый рейтинг популярности автомобилей в России включает в себя бестселлер российского рынка. Корпоративные продажи — не исключение. За 2019 год юридическими лицами было куплено 8,4 тыс. шт. «Солярисов». Правда, это на 1,1% меньше результата 2018-го.В стартовой комплектации машина оснащается бензиновым мотором 1,4 литра (100 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список опций входят 2 подушки безопасности, ESP, передние электростеклоподъемники и 15-дюймовые стальные колеса. Магнитолы по- нет, только аудиоподготовка. В топовом исполнении доступен климат-контроль обогрев ветрового стекла, парктроники по кругу, «противотуманки», светодиодные фары и 15-дюймовые колесные диски.Skoda Rapid{{model_v2_3320}}Корпоративные продажи чешской марки выросли за год на 13%. Наибольшей популярностью у юридических лиц пользуется лифтбек Rapid. Он является наиболее доступным в линейке Skoda, к тому же адаптирован под климатические и дорожные условия России. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Стерлитамак Краснодарский край Новокузнецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться