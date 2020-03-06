Самые популярные автомобили для бизнеса
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Volkswagen Polo
«Поло» особенно любят в России, ведь он адаптирован для холодных климатических зон. В начальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом. Под капотом модели находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.
LADA Largus
В силовую линейку входят бензиновые моторы объемом 1,6 литра, мощность которых составляет 87 и 106 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика».
KIA Rio
На выбор предлагаются 2 типа бензиновых 4-цилиндровых мотора - 1,4-литровый (максимальный крутящий момент – 135 Нм при 5000 об/мин) или 1,6-литровый (пиковый момент - 155 Нм при 4200 об/мин). Оба движка отличаются экономичностью, что важно для бизнеса. 1,4-литровый агрегат развивает 100 л.с., а 1,6-литровый – 123 л.с.
Toyota Camry
В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. В паре с двигателями работают 6-ступенчатый «автомат», а самый мощный агрегат сочетается с 8-диапазонной АКПП.
Hyundai Solaris
В стартовой комплектации машина оснащается бензиновым мотором 1,4 литра (100 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список опций входят 2 подушки безопасности, ESP, передние электростеклоподъемники и 15-дюймовые стальные колеса. Магнитолы по- нет, только аудиоподготовка. В топовом исполнении доступен климат-контроль обогрев ветрового стекла, парктроники по кругу, «противотуманки», светодиодные фары и 15-дюймовые колесные диски.
Skoda Rapid
Автомобиль предлагается с 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG.
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