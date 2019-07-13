Самые популярные автомобили до 2 миллионов рублей
- 339
- 0
Если вы имеете 2 млн рублей и ищите идеальный автомобиль за эти деньги, присмотритесь к участникам нашего рейтинга. По данным аналитического агентства «Автостат», именно на эти модели приходится большинство продаж в ценовой категории до 2 млн рублей. Примечательно, что в списке числятся в основном японские модели.
Toyota Camry
На российском рынке Camry предлагается с тремя бензиновыми двигателями: рядными «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовым 3,5-литровым V6, выдающим 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКП.
Стандартное исполнение включает в себя легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.На следующем уровне покупатели дополнительно получают аудиосистему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида и парктроники по кругу, кожаную отделку руля, круиз-контроль, датчики света и дождя.
Volkswagen Tiguan
На Tiguan устанавливаются бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,4 или 2,0 л, мощностью от 125 до 220, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 150 л.с. Совместно с моторами работают 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-ступенчатый робот. В зависимости от комплектации, автомобиль может иметь передний или полный привод.
В самой скромной своей версии вседорожник может похвастаться наличием системы автоторможения, круиз-контроля и шести подушек безопасности, а также 2-зонной климатической установкой, подогревом руля и сидений и даже системой контроля усталости водителя.
Toyota RAV4
Особенно покупатели ценят модификацию, которую приводит в движение 2,2-литровый двигатель 2AD-FHV на «тяжелом» топливе. Отдача мотора составляет 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В список оборудования такой версии «Рафика» входят предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением.
Совсем скоро в России будет доступно новое поколение модели. Кроссоверы предложат только в двух бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Скрасить потерю дизеля должна гибридная 222-сильная версия на основе топового бензинового мотора. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений.
Mitsubishi Outlander
Вседорожник предлагается с 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л.с. Коробка – безальтернативный вариатор. Привод – передний или полный. В ходе планового рестайлинга Mitsubishi Outlander обновили дизайн, улучшили шумоизоляцию, перенастроили рулевое управление и сделали кроссовер более устойчивым на дороге. В салоне появились новые, более удобные кресла, а пассажиры второго ряда получили дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.
Skoda Kodiaq
Для кроссовера предлагается сразу несколько силовых агрегатов. Самый скромный из них - 1,4-литровый бензиновый TSI мощностью 125 или 150 л.c/ Более мощный 180-сильный бензиновый двигатель имеет рабочий объем 2,0 л. Для дизельных версий предусмотрен 2,0-литровый агрегат с турбокомпрессором и отдачей в 150 или 190 л.с. В пару к моторам предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый «робот». Для «младшего» двигателя предусмотрен «робот» с шестью ступенями.
Автомобиль имеет передний или полный привод, независи мую подвеску и дисковые тормоза.
Уже в начальной комплектации Kodiaq имеет мультимедийную систему, кондиционер, современную аудиосистему, а также шесть подушек безопасности, светодиодные ходовые огни и легкосплавные диски.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве