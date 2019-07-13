13 июля 2019, 11:17

Самые популярные автомобили до 2 миллионов рублей

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Несколько раз в год автопроизводители пересматривают цены на свои модели. И вот уже некогда доступные автомобили теперь стоят в районе 2 млн рублей. Российские автомобилисты принимают действительность и открывают кошельки шире.

Если вы имеете 2 млн рублей и ищите идеальный автомобиль за эти деньги, присмотритесь к участникам нашего рейтинга. По данным аналитического агентства «Автостат», именно на эти модели приходится большинство продаж в ценовой категории до 2 млн рублей. Примечательно, что в списке числятся в основном японские модели.

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
За первое полугодие 2019-го этот японский седан купили 16 321 раз. Стоимость модели в средней комплектации составляет 2 млн рублей, однако покупателям также предложены «база» за 1,57 млн рублей и «топ» за 2,5 млн рублей.

На российском рынке Camry предлагается с тремя бензиновыми двигателями: рядными «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовым 3,5-литровым V6, выдающим 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКП.

Стандартное исполнение включает в себя легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.На следующем уровне покупатели дополнительно получают аудиосистему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида и парктроники по кругу, кожаную отделку руля, круиз-контроль, датчики света и дождя.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
На второй позиции рейтинга расположился этот немецкий вседорожник стоимостью от 1,5 до 2,5 млн рублей. В его пользу за 6 месяцев сделали выбор 16 294 автомобилиста. И практически все они приобрели комплектацию за 2,05 млн рублей.

На Tiguan устанавливаются бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,4 или 2,0 л, мощностью от 125 до 220, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 150 л.с. Совместно с моторами работают 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-ступенчатый робот. В зависимости от комплектации, автомобиль может иметь передний или полный привод.

В самой скромной своей версии вседорожник может похвастаться наличием системы автоторможения, круиз-контроля и шести подушек безопасности, а также 2-зонной климатической установкой, подогревом руля и сидений и даже системой контроля усталости водителя.

Toyota RAV4

Toyota RAV4
От 2 л, 146 л.с
Новый от 1 520 000 до 2 240 000 Р
Замыкает тройку лидеров японский вседорожник, разошедшийся за полгода тиражом 13 277 штук. Его стоимость в зависимости от комплектации составляет от 1,57 до 2,3 млн рублей. И, опять же, средний вариант можно купить за 2 млн рублей.

Особенно покупатели ценят модификацию, которую приводит в движение 2,2-литровый двигатель 2AD-FHV на «тяжелом» топливе. Отдача мотора составляет 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В список оборудования такой версии «Рафика» входят предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением.

Совсем скоро в России будет доступно новое поколение модели. Кроссоверы предложат только в двух бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Скрасить потерю дизеля должна гибридная 222-сильная версия на основе топового бензинового мотора. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
От 2 л, 146 л.с
Новый от 1 559 000 до 2 320 000 Р
Очередной японский кроссовер так полюбился российскому потребителю, что был продан за 6 месяцев 10 656 раз. «Аутлендер» в нашей стране можно купить за 1,69-2,5 млн рублей.

Вседорожник предлагается с 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л.с. Коробка – безальтернативный вариатор. Привод – передний или полный. В ходе планового рестайлинга Mitsubishi Outlander обновили дизайн, улучшили шумоизоляцию, перенастроили рулевое управление и сделали кроссовер более устойчивым на дороге. В салоне появились новые, более удобные кресла, а пассажиры второго ряда получили дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 389 000 до 2 834 000 Р
Замыкает пятерку самых востребованных в России автомобилей стоимостью 2 млн рублей чешский вседорожник. Правда, за него придется заплатить чуть больше – 2,25 млн рублей. А вообще цены же на модель в зависимости от варианта исполнения варьируются от 1,5 до 3 млн рублей. За полгода 2019-го в пользу Kodiaq сделали выбор 10 591 человек.

Для кроссовера предлагается сразу несколько силовых агрегатов. Самый скромный из них - 1,4-литровый бензиновый TSI мощностью 125 или 150 л.c/ Более мощный 180-сильный бензиновый двигатель имеет рабочий объем 2,0 л. Для дизельных версий предусмотрен 2,0-литровый агрегат с турбокомпрессором и отдачей в 150 или 190 л.с. В пару к моторам предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый «робот». Для «младшего» двигателя предусмотрен «робот» с шестью ступенями.

Автомобиль имеет передний или полный привод, независи мую подвеску и дисковые тормоза.
Уже в начальной комплектации Kodiaq имеет мультимедийную систему, кондиционер, современную аудиосистему, а также шесть подушек безопасности, светодиодные ходовые огни и легкосплавные диски.


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Форум Toyota Camry
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Михаил Степанов
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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
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Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
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Самые популярные автомобили до 2 миллионов рублей
Если вы имеете 2 млн рублей и ищите идеальный автомобиль за эти деньги, присмотритесь к участникам нашего рейтинга. По данным аналитического агентства «Автостат», именно на эти модели приходится большинство продаж в ценовой категории до 2 млн рублей. Примечательно, что в списке числятся в основном японские модели.Toyota Camry{{model_v2_1273}}За первое полугодие 2019-го этот японский седан купили 16 321 раз. Стоимость модели в средней комплектации составляет 2 млн рублей, однако покупателям также предложены «база» за 1,57 млн рублей и «топ» за 2,5 млн рублей.На российском рынке Camry предлагается с тремя бензиновыми двигателями: рядными «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовым 3,5-литровым V6, выдающим 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКП.Стандартное исполнение включает в себя легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.На следующем уровне покупатели дополнительно получают аудиосистему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида и парктроники по кругу, кожаную отделку руля, круиз-контроль, датчики света и дождя.Volkswagen Tiguan{{model_v2_1731}}На второй позиции рейтинга расположился этот немецкий вседорожник стоимостью от 1,5 до 2,5 млн рублей. В его пользу за 6 месяцев сделали выбор 16 294 автомобилиста. И практически все они приобрели комплектацию за 2,05 млн рублей.На Tiguan устанавливаются бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,4 или 2,0 л, мощностью от 125 до 220, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 150 л.с. Совместно с моторами работают 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-ступенчатый робот. В зависимости от комплектации, автомобиль может иметь передний или полный привод.В самой скромной своей версии вседорожник может похвастаться наличием системы автоторможения, круиз-контроля и шести подушек безопасности, а также 2-зонной климатической установкой, подогревом руля и сидений и даже системой контроля усталости водителя.Toyota RAV4{{model_v2_1308}}Замыкает тройку лидеров японский вседорожник, разошедшийся за полгода тиражом 13 277 штук. Его стоимость в зависимости от комплектации составляет от 1,57 до 2,3 млн рублей. И, опять же, средний вариант можно купить за 2 млн рублей.Особенно покупатели ценят модификацию, которую приводит в движение 2,2-литровый двигатель 2AD-FHV на «тяжелом» топливе. Отдача мотора составляет 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В список оборудования такой версии «Рафика» входят предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Совсем скоро в России будет доступно новое поколение модели. Кроссоверы предложат только в двух бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Скрасить потерю дизеля должна гибридная 222-сильная версия на основе топового бензинового мотора. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений.Mitsubishi Outlander{{model_v2_884}}Очередной японский кроссовер так полюбился российскому потребителю, что был продан за 6 месяцев 10 656 раз. «Аутлендер» в нашей стране можно купить за 1,69-2,5 млн рублей. Вседорожник предлагается с 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с. и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л.с. Коробка – безальтернативный вариатор. Привод – передний или полный. В ходе планового рестайлинга Mitsubishi Outlander обновили дизайн, улучшили шумоизоляцию, перенастроили рулевое управление и сделали кроссовер более устойчивым на дороге. В салоне появились новые, более удобные кресла, а пассажиры второго ряда получили дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.Skoda Kodiaq{{model_v2_6295}}Замыкает пятерку самых востребованных в России автомобилей стоимостью 2 млн рублей чешский вседорожник. Правда, за него придется заплатить чуть больше – 2,25 млн рублей. А вообще цены же на модель в зависимости от варианта исполнения варьируются от 1,5 до 3 млн рублей. За полгода 2019-го в пользу Kodiaq сделали выбор 10 591 человек.Для кроссовера предлагается сразу несколько силовых агрегатов. Самый скромный из них - 1,4-литровый бензиновый TSI мощностью 125 или 150 л.c/ Более мощный 180-сильный бензиновый двигатель имеет рабочий объем 2,0 л. Для дизельных версий предусмотрен 2,0-литровый агрегат с турбокомпрессором и отдачей в 150 или 190 л.с. В пару к моторам предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый «робот». Для «младшего» двигателя предусмотрен «робот» с шестью ступенями.Автомобиль имеет передний или полный привод, независи мую подвеску и дисковые тормоза. Уже в начальной комплектации Kodiaq имеет мультимедийную систему, кондиционер, современную аудиосистему, а также шесть подушек безопасности, светодиодные ходовые огни и легкосплавные диски.
2019-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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