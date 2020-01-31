Самые популярные автомобили с «автоматом» в 2019 году
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По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2019-го россияне приобрели 868,5 тыс. новых легковушек с «автоматом». Это на 2% больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Kia Rio
На выбор по-прежнему предлагаются 2 типа бензиновых 4-цилиндровых мотора - 1,4-литровый (максимальный крутящий момент – 135 Нм при 5000 об/мин) или 1,6-литровый (пиковый момент - 155 Нм при 4200 об/мин). Оба движка отличаются неплохими мощностными показателями и экономичностью. В частности, 1,4-литровый агрегат развивает 100 л.с., а 1,6-литровый – 123 л.с.
Hyundai Creta
Базовый вариант машины укомплектован ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах.
Hyundai Solaris
В самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.
Volkswagen Polo
«Поло» особенно любят в России, ведь он адаптирован для холодных климатических зон. В начальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом.
Toyota Camry
В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП. В начальной комплектации числятся легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа.
Volkswagen Tiguan
В самой скромной своей версии «Тигуан» может похвастаться наличием системы автоторможения, круиз-контроля и шести подушек безопасности, а также 2-зонной климатической установкой, подогревом руля и сидений и даже системой контроля усталости водителя. За прошлый год модификацию с роботом приобрели 29,1 тыс. раз, что соответствует росту на 4%.
Kia Sportage
Самая скромная версия Sportage оборудована системами ABS+ESC и помощи при старте на подъеме, шестью подушками безопасности, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, а также электроприводом всех зеркал и стекол, аудиосистемой и кондиционером. Более дорогие комплектации включают в себя кожаную отделку салона, двухзонный климат-контроль, электропривод, подогрев и вентиляцию передних кресел, мультимедийную систему.
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