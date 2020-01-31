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31 января 2020, 14:35

Самые популярные автомобили с «автоматом» в 2019 году

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Фото autoiwc.ru
Автомобили с автоматической трансмиссией в России по популярности догнали модели с «механикой». В прошлом году каждая вторая купленная машина была оснащен автоматической коробкой передач. Картину продаж сделали преимущественно «корейцы».

По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2019-го россияне приобрели 868,5 тыс. новых легковушек с «автоматом». Это на 2% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Kia Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
В лидерах рейтинга оказался корейский бюджетник. За отчетный период было продано 64,5 тыс. новых машин с «автоматом», что на 7% больше результатов 2018 года. Трансмиссия представляет собой 6-ступенчатую АКПП.

На выбор по-прежнему предлагаются 2 типа бензиновых 4-цилиндровых мотора - 1,4-литровый (максимальный крутящий момент – 135 Нм при 5000 об/мин) или 1,6-литровый (пиковый момент - 155 Нм при 4200 об/мин). Оба движка отличаются неплохими мощностными показателями и экономичностью. В частности, 1,4-литровый агрегат развивает 100 л.с., а 1,6-литровый – 123 л.с.

Hyundai Creta

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 879 900 до 1 382 900 Р
На второй позиции еще один представитель корейского автопрома, постоянный лидер рейтинга самых востребованных вседорожников в России. С января по ноябрь отечественные автолюбители купили 47,9 тыс. «Крет» с АКПП, что на 5% больше, чем в прошлом году. С бензиновыми 1,6- и 2-литровыми движками агрегатируется также 6-диапазонный «автомат».

Базовый вариант машины укомплектован ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 1 058 900 Р
Бюджетники с «автоматом» завершили минувший год с показателем 39,9 проданных машин, что меньше результата 2019-го на 4%. «Солярис» комплектуется рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра. Моторы отличаются низким расходом топлива (для версии 1.4 МТ расход топлива составляет 5,9 л/100 км, для версии 1.4 АТ - 6,4 л/ 100 км, для версии 1.6 МТ - 6.0л/100 км, для версии 1.6 АТ - 6.5л/100 км). В качестве автоматической трансмиссии выступает 4-диапазонная КПП.

В самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 599 900 до 879 900 Р
В прошлом году спрос на Polo с автоматической коробкой вырос аж на 37%. Дилерам немецкой марки удалось реализовать 32,2 тыс. автомобилей. Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.  В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

«Поло» особенно любят в России, ведь он адаптирован для холодных климатических зон. В начальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом.

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей с АКПП на российском авторынке японский седан. Его в 2019-м приобрели 30,6 тыс. шт., что соответствует росту на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП. В начальной комплектации числятся легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
На вседорожник устанавливаются бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,4 или 2,0 л, мощностью от 125 до 220, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 150 л.с. Совместно с моторами работает 6-ступенчатый робот. В зависимости от комплектации, автомобиль может иметь передний или полный привод.

В самой скромной своей версии «Тигуан» может похвастаться наличием системы автоторможения, круиз-контроля и шести подушек безопасности, а также 2-зонной климатической установкой, подогревом руля и сидений и даже системой контроля усталости водителя. За прошлый год модификацию с роботом приобрели 29,1 тыс. раз, что соответствует росту на 4%.

Kia Sportage

KIA Sportage
От 2 л, 185 л.с
Новый от 1 329 900 до 2 244 900 Р
За прошлый год корейский кроссовер с «автоматом» разошелся тиражом в 26,5 тыс. экз. Это на 4% больше, чем было куплено в 2018-м. В линейку силовых агрегатов для KIA Sportage входят два бензиновых двигателя с рабочим объемом 1,6 или 2,0 л и мощностью 177 или 150 л.с. соответственно, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 185 л.с. К 1,6-литровому бензиновому турбомотору предлагается 7-диапазонная роботизированная коробка передач, остальные двигатели работают совместно с 6-ступенчатой механической КПП или таким же «автоматом». В разных комплектациях автомобиль имеет передний или полный привод.

Самая скромная версия Sportage оборудована системами ABS+ESC и помощи при старте на подъеме, шестью подушками безопасности, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, а также электроприводом всех зеркал и стекол, аудиосистемой и кондиционером. Более дорогие комплектации включают в себя кожаную отделку салона, двухзонный климат-контроль, электропривод, подогрев и вентиляцию передних кресел, мультимедийную систему.


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Самые популярные автомобили с «автоматом» в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2019-го россияне приобрели 868,5 тыс. новых легковушек с «автоматом». Это на 2% больше показателей за аналогичный период прошлого года.Kia Rio{{model_v2_620}}В лидерах рейтинга оказался корейский бюджетник. За отчетный период было продано 64,5 тыс. новых машин с «автоматом», что на 7% больше результатов 2018 года. Трансмиссия представляет собой 6-ступенчатую АКПП. На выбор по-прежнему предлагаются 2 типа бензиновых 4-цилиндровых мотора - 1,4-литровый (максимальный крутящий момент – 135 Нм при 5000 об/мин) или 1,6-литровый (пиковый момент - 155 Нм при 4200 об/мин). Оба движка отличаются неплохими мощностными показателями и экономичностью. В частности, 1,4-литровый агрегат развивает 100 л.с., а 1,6-литровый – 123 л.с. Hyundai Creta{{model_v2_6204}}На второй позиции еще один представитель корейского автопрома, постоянный лидер рейтинга самых востребованных вседорожников в России. С января по ноябрь отечественные автолюбители купили 47,9 тыс. «Крет» с АКПП, что на 5% больше, чем в прошлом году. С бензиновыми 1,6- и 2-литровыми движками агрегатируется также 6-диапазонный «автомат».Базовый вариант машины укомплектован ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах. Hyundai Solaris{{model_v2_3004}}Бюджетники с «автоматом» завершили минувший год с показателем 39,9 проданных машин, что меньше результата 2019-го на 4%. «Солярис» комплектуется рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра. Моторы отличаются низким расходом топлива (для версии 1.4 МТ расход топлива составляет 5,9 л/100 км, для версии 1.4 АТ - 6,4 л/ 100 км, для версии 1.6 МТ - 6.0л/100 км, для версии 1.6 АТ - 6.5л/100 км). В качестве автоматической трансмиссии выступает 4-диапазонная КПП.В самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.Volkswagen Polo{{model_v2_1854}}В прошлом году спрос на Polo с автоматической коробкой вырос аж на 37%. Дилерам немецкой марки удалось реализовать 32,2 тыс. автомобилей. Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.  В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.«Поло» особенно любят в России, ведь он адаптирован для холодных климатических зон. В начальной комплектации автомобиль оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом.Toyota Camry{{model_v2_1273}}Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей с АКПП на российском авторынке японский седан. Его в 2019-м приобрели 30,6 тыс. шт., что соответствует росту на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП. В начальной комплектации числятся легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа.Volkswagen Tiguan{{model_v2_1731}}На вседорожник устанавливаются бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,4 или 2,0 л, мощностью от 125 до 220, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 150 л.с. Совместно с моторами работает 6-ступенчатый робот. В зависимости от комплектации, автомобиль может иметь передний или полный привод.В самой скромной своей версии «Тигуан» может похвастаться наличием системы автоторможения, круиз-контроля и шести подушек безопасности, а также 2-зонной климатической установкой, подогревом руля и сидений и даже системой контроля усталости водителя. За прошлый год модификацию с роботом приобрели 29,1 тыс. раз, что соответствует росту на 4%.Kia Sportage{{model_v2_627}}За прошлый год корейский кроссовер с «автоматом» разошелся тиражом в 26,5 тыс. экз. Это на 4% больше, чем было куплено в 2018-м. В линейку силовых агрегатов для KIA Sportage входят два бензиновых двигателя с рабочим объемом 1,6 или 2,0 л и мощностью 177 или 150 л.с. соответственно, а также 2,0-литровый турбодизель с отдачей в 185 л.с. К 1,6-литровому бензиновому турбомотору предлагается 7-диапазонная роботизированная коробка передач, остальные двигатели работают совместно с 6-ступенчатой механической КПП или таким же «автоматом». В разных комплектациях автомобиль имеет передний или полный привод.Самая скромная версия Sportage оборудована системами ABS+ESC и помощи при старте на подъеме, шестью подушками безопасности, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, а также электроприводом всех зеркал и стекол, аудиосистемой и кондиционером. Более дорогие комплектации включают в себя кожаную отделку салона, двухзонный климат-контроль, электропривод, подогрев и вентиляцию передних кресел, мультимедийную систему.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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