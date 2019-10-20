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20 октября 2019, 22:00

Самые популярные автомобили у пенсионеров

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Фото CarsWeek.ru
Ваши бабушка и дедушка внезапно на седьмом десятке жизни решили водить машину? Смелый и достойный уважения поступок! Самое время подумать о том, какой автомобиль подарить любимым старикам.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие модели авто предпочитают российские пенсионеры. К удивлению, большинство водителей в возрасте старше 55 лет делают выбор в пользу отечественной «классики».

ВАЗ 2107

ВАЗ (Lada) 2107
72 л.с
Скорее всего, решающим фактором выбора автомобилей Волжского автопроизводителя является доступная цена. По большому счету вазовские «классики» не сильно подходят для людей старшего возраста, поскольку имеют минимальный уровень комфорта.

«Семерка» в этом ряду является самой востребованной моделью. Ее производство завершилось в 2012 году. Исход событий компания посчитала вполне нормальным, ведь эпоха серийного производства ВАЗ 2107 длилась с 1982 года. Когда-то за этим автомобилем стояли огромные очереди, он считался престижным. Модель просто боготворили жители южных республик советской страны, для которых он являлся символом преуспевания и богатства. Теперь «классика» доступна на вторичном авторынке.

Ford Focus

Ford Focus
От 1.6 л, 105 л.с
Новый от 889 000 до 1 293 000 Р
Семейство «Фокусов» в хорошие экономические времена занимало лидирующие позиции на рынке РФ. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом на вторичке и, особенно, у пожилых людей.

Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом». Что важно для пенсионеров ֫— адаптация Focus к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, машины имеют увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм). А еще их можно заправлять более доступным 92-м бензином.

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 802 990 Р
Конечно, рейтинг автомобилей для пенсионеров не мог обойтись без «Логанов». Максимально адаптированный к российским дорогам автомобиль на протяжении многих лет доказывает свою надежность. Он востребован у пожилых людей, которым приходится много передвигаться по загородным трассам и бездорожью. На дачу, в лес за грибами или ягодами — Logan в этом отношении лучший спутник.
Что важно: автопроизводитель позаботился и о том, чтобы ездить на нем было комфортно.

Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Расход топлива такой модификации составляет 8,4 литра в смешанном цикле. Также покупателям доступны версии с «механикой» и младшим мотором на 82 силы.

Lada Kalina

ВАЗ (Lada) Kalina
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 460 600 до 599 800 Р
Очередная модель отечественного автогиганта весьма популярна у пожилых. Немудрено, «Калина» просто создана для пенсионеров-дачников: от названия до своих характеристик. Опоры полки багажника в универсале обеспечивают большой погрузочный проем. Сам багажник достигает 355 литров. При сложенных спинках сидений полезное пространство можно увеличить до 670 литров. Салон оснащен различными нишами для хранения вещей.

Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат» Jatco.

Toyota RAV4

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
Модель четвертого поколения уходит с рынка, поэтому при покупке можно рассчитывать на хорошую скидку. Учитывайте этот момент при выборе автомобиля для своей бабушки.

Что касается новой генерации кроссовера, то российским клиентам предложат выбор из двух бензиновых агрегатов объемом 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Младший двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».

В список стандартного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. 

Skoda Octavia

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
Надежный, вместительный, понятный — эти важные для пенсионеров качества автомобиля имеет «Октавия». Именно поэтому она является одной из самых востребованных машин у людей старше 55 лет.

На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый — 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
От 1.2 л, 115 л.с
Новый от 1 290 000 до 1 970 000 Р
А вот японский вседорожник пожилые люди выбирают за комфорт. Судите сами: базовый набор (ХЕ) включает обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавили парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника.

Под капотом кроссовера находится турбированный 1,2-литровый мотор серии DIG-T, способный развивать 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в силовой линейке бензиновый агрегат объемом 2 литра мощностью 140 сил и 1,6-литровый 130-сильный дизель.


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Vsevolod
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Самые популярные автомобили у пенсионеров
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие модели авто предпочитают российские пенсионеры. К удивлению, большинство водителей в возрасте старше 55 лет делают выбор в пользу отечественной «классики».ВАЗ 2107{{model_v2_1463}}Скорее всего, решающим фактором выбора автомобилей Волжского автопроизводителя является доступная цена. По большому счету вазовские «классики» не сильно подходят для людей старшего возраста, поскольку имеют минимальный уровень комфорта.«Семерка» в этом ряду является самой востребованной моделью. Ее производство завершилось в 2012 году. Исход событий компания посчитала вполне нормальным, ведь эпоха серийного производства ВАЗ 2107 длилась с 1982 года. Когда-то за этим автомобилем стояли огромные очереди, он считался престижным. Модель просто боготворили жители южных республик советской страны, для которых он являлся символом преуспевания и богатства. Теперь «классика» доступна на вторичном авторынке.Ford Focus{{model_v2_421}}Семейство «Фокусов» в хорошие экономические времена занимало лидирующие позиции на рынке РФ. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом на вторичке и, особенно, у пожилых людей.Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом». Что важно для пенсионеров ֫— адаптация Focus к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, машины имеют увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм). А еще их можно заправлять более доступным 92-м бензином.Renault Logan{{model_v2_1096}}Конечно, рейтинг автомобилей для пенсионеров не мог обойтись без «Логанов». Максимально адаптированный к российским дорогам автомобиль на протяжении многих лет доказывает свою надежность. Он востребован у пожилых людей, которым приходится много передвигаться по загородным трассам и бездорожью. На дачу, в лес за грибами или ягодами — Logan в этом отношении лучший спутник.Что важно: автопроизводитель позаботился и о том, чтобы ездить на нем было комфортно.Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Расход топлива такой модификации составляет 8,4 литра в смешанном цикле. Также покупателям доступны версии с «механикой» и младшим мотором на 82 силы.Lada Kalina{{model_v2_1455}}Очередная модель отечественного автогиганта весьма популярна у пожилых. Немудрено, «Калина» просто создана для пенсионеров-дачников: от названия до своих характеристик. Опоры полки багажника в универсале обеспечивают большой погрузочный проем. Сам багажник достигает 355 литров. При сложенных спинках сидений полезное пространство можно увеличить до 670 литров. Салон оснащен различными нишами для хранения вещей.Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат» Jatco. Toyota RAV4{{model_v2_1308}}Модель четвертого поколения уходит с рынка, поэтому при покупке можно рассчитывать на хорошую скидку. Учитывайте этот момент при выборе автомобиля для своей бабушки.Что касается новой генерации кроссовера, то российским клиентам предложат выбор из двух бензиновых агрегатов объемом 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Младший двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом». В список стандартного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.  Skoda Octavia{{model_v2_1168}}Надежный, вместительный, понятный — эти важные для пенсионеров качества автомобиля имеет «Октавия». Именно поэтому она является одной из самых востребованных машин у людей старше 55 лет.На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый — 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».Nissan Qashqai{{model_v2_1559}}А вот японский вседорожник пожилые люди выбирают за комфорт. Судите сами: базовый набор (ХЕ) включает обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавили парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника. Под капотом кроссовера находится турбированный 1,2-литровый мотор серии DIG-T, способный развивать 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в силовой линейке бензиновый агрегат объемом 2 литра мощностью 140 сил и 1,6-литровый 130-сильный дизель.
2019-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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