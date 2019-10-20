Самые популярные автомобили у пенсионеров
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие модели авто предпочитают российские пенсионеры. К удивлению, большинство водителей в возрасте старше 55 лет делают выбор в пользу отечественной «классики».
ВАЗ 2107
«Семерка» в этом ряду является самой востребованной моделью. Ее производство завершилось в 2012 году. Исход событий компания посчитала вполне нормальным, ведь эпоха серийного производства ВАЗ 2107 длилась с 1982 года. Когда-то за этим автомобилем стояли огромные очереди, он считался престижным. Модель просто боготворили жители южных республик советской страны, для которых он являлся символом преуспевания и богатства. Теперь «классика» доступна на вторичном авторынке.
Ford Focus
Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом». Что важно для пенсионеров ֫— адаптация Focus к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, машины имеют увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм). А еще их можно заправлять более доступным 92-м бензином.
Renault Logan
Что важно: автопроизводитель позаботился и о том, чтобы ездить на нем было комфортно.
Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Расход топлива такой модификации составляет 8,4 литра в смешанном цикле. Также покупателям доступны версии с «механикой» и младшим мотором на 82 силы.
Lada Kalina
Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат» Jatco.
Toyota RAV4
Что касается новой генерации кроссовера, то российским клиентам предложат выбор из двух бензиновых агрегатов объемом 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Младший двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».
В список стандартного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Skoda Octavia
На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый — 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».
Nissan Qashqai
Под капотом кроссовера находится турбированный 1,2-литровый мотор серии DIG-T, способный развивать 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в силовой линейке бензиновый агрегат объемом 2 литра мощностью 140 сил и 1,6-литровый 130-сильный дизель.
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