Самые популярные автомобили у рэперов
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Компания Autospot.ru проанализировала культовые рэп-клипы и выяснила, какие машины были задействованы в них. Результат оказался весьма предсказуемым: мировые звезды этого жанра предпочитают дорогие и мощные автомобили.
Land Rover Range Rover
Что касается свежего Range Rover, то впервые он будет доступен в гибридной версии P400e. В состав силовой установки входит турбированная «четвёрка» Ingenium мощностью 300 л.с., 116-сильный электромотор, 8-диапазонный «автомат» ZF и комплект аккумуляторных батарей, которые можно заряжать от бытовой электросети. Суммарная отдача установки – 404 л.с. и 640 Нм. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода исключительно на электротяге составляет 51 километр, при этом ехать надо со скоростью не более 137 км/ч.
Bentley Continental GT
Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч автомобиль массой 2,2 тонны успевает разогнаться за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 333 км/ч. Электроника предусматривает четыре ездовых режима: Comfort с особыми настройками подвески, Sport с более динамичным откликом мотора, Bentley с оптимальным сочетанием первых двух режимов и Custom с индивидуальными пользовательскими настройками.
Mercedes-Benz Maybach S 650
Под капотом установлен 6-литровый битурбированный двигатель V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 7-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet разгоняется за 4,1 секунды.
Ferrari 488 Spider
Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.
Rolls-Royce Dawn
Кабриолет Dawn имеет в подкапотном пространстве 6,6-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 563 л.с. и 780 Нм крутящего момента. При создании кабриолета были использованы самые современные технологии и инженерные решения. К примеру, мягкая крыша способна полностью опускаться и подниматься всего за 20 секунд, причем проводить эту операцию можно даже на скорости 50 км/ч.
McLaren P1
При проектировании этого автомобиля особое внимание было уделено аэродинамическим характеристикам. Максимально увеличить прижимную силу призваны аэродинамические обвесы, спойлеры и большое выдвижное заднее антикрыло, способное изменять угол атаки. Большинство деталей кузова выполнены из углепластика.
Dodge Challenger
Примечательно, что маслкар стали самым популярным у рэперов автомобилем. И, конечно, его задействуют в самых просматриваемых клипах. Так, например, розовый Dodge Challenger 1970 модельного года снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang. Еще парочку Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7».
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