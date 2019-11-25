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25 ноября 2019, 00:48

Самые популярные автомобили у рэперов

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Фото Drive2
У рэп-культуры — своя атмосфера. Яхты, виллы, дорогие украшения, красивые женщины и, конечно, роскошные автомобили. Последнему пункту из списка мировые исполнители уделяют особое внимание.

Компания Autospot.ru проанализировала культовые рэп-клипы и выяснила, какие машины были задействованы в них. Результат оказался весьма предсказуемым: мировые звезды этого жанра предпочитают дорогие и мощные автомобили.

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
От 2 л, 404 л.с
Новый от 7 054 000 до 19 000 000 Р
Обновленный Range Rover по понятным причинам любят рэп-исполнители: внедорожник относится к классу премиальных, имеет яркую оптику и дорогой салон. А еще кучу электроники, в числе которой такие важные функции как адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. В своем клипе «Рэндж» снял канаден Обри Дрейк. Правда, в ролике он задействовал первое поколение внедорожника.

Что касается свежего Range Rover, то впервые он будет доступен в гибридной версии P400e. В состав силовой установки входит турбированная «четвёрка» Ingenium мощностью 300 л.с., 116-сильный электромотор, 8-диапазонный «автомат» ZF и комплект аккумуляторных батарей, которые можно заряжать от бытовой электросети. Суммарная отдача установки – 404 л.с. и 640 Нм. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода исключительно на электротяге составляет 51 километр, при этом ехать надо со скоростью не более 137 км/ч.

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
От 6 л, 635 л.с
Новый от 14 290 000 до 16 490 000 Р
У рэпера Фьючер из Атланты в клипе на композицию Mask Off засветился классический представитель британской элиты. Автомобиль оснащается обновленным 6,0-литровым двигателем W12 TSI, который выдает 635 л.с. при 5 000 – 6 000 об/мин. Максимальный крутящий момент равен 900 Нм и достигается в диапазоне от 1 350 до 4 500 об/мин.

Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч автомобиль массой 2,2 тонны успевает разогнаться за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 333 км/ч. Электроника предусматривает четыре ездовых режима: Comfort с особыми настройками подвески, Sport с более динамичным откликом мотора, Bentley с оптимальным сочетанием первых двух режимов и Custom с индивидуальными пользовательскими настройками.

Mercedes-Benz Maybach S 650

Mercedes Maybach S
От 3 л, 367 л.с
Новый от 8 700 000 до 14 300 000 Р
Рэпера Тайга в клипе на композицию Taste можно увидеть за рулем белого кабриолета Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Всего компания выпустила 300 таких машин. В основе лежит база кабриолета Mercedes-Benz S-класса. От «донора» автомобиль отличается передним бампером, дополнительными хромированными элементами, шильдиками Maybach, а также особыми 20-дюймовыми колесными дисками. Салон отделан декоративными элементами, изготовленными из натурального дерева, а также логотипами Maybach.

Под капотом установлен 6-литровый битурбированный двигатель V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 7-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet разгоняется за 4,1 секунды.

Ferrari 488 Spider

Ferrari 488
От 3.9 л, 720 л.с
Логично, что итальянские суперкары горячо любимы звездами рэп-культуры. Именно поэтому Лил Дики и Крис Браун задействовали в клипе на песню Freaky Friday «Спайдер» в 488-й серии. Отсутствие крыши позволяет в полной мере насладиться хищным урчанием 720-сильного двигателя. Его максимальный крутящий момент достигает 770 Нм. Суперкар набирает первую «сотню» за 2,85 секунды, вторую – за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.

Rolls-Royce Dawn

Rolls-Royce Dawn
От 6.6 л, 571 л.с
Новый 28 000 000 Р
В клипе I'm The One американского музыкального продюсера, битмейкера и хип-хоп исполнителя DJ Халеда можно увидеть три кабриолета Rolls-Royce Dawn. Но все они, конечно же, отличаются друг от друга, потому что одинаковых «Роллсов» не существует в природе. Эксклюзивность — вот то, что так ценят звезды рэп-индустрии.

Кабриолет Dawn имеет в подкапотном пространстве 6,6-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 563 л.с. и 780 Нм крутящего момента. При создании кабриолета были использованы самые современные технологии и инженерные решения. К примеру, мягкая крыша способна полностью опускаться и подниматься всего за 20 секунд, причем проводить эту операцию можно даже на скорости 50 км/ч.

McLaren P1

McLaren P1
От 3.8 л, 737 / 542 при 7300 л.с
В клипе на трек Starboy канадского исполнителя Уикенда снимался его собственный бордовый McLaren P1. Любовь рэпера к автомобилю объясняется просто: под капотом суперкара скрывается 3,8-литровый битурбированный двигатель мощностью 916 л.с. Такой агрегат разгоняет машину до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

При проектировании этого автомобиля особое внимание было уделено аэродинамическим характеристикам. Максимально увеличить прижимную силу призваны аэродинамические обвесы, спойлеры и большое выдвижное заднее антикрыло, способное изменять угол атаки. Большинство деталей кузова выполнены из углепластика.

Dodge Challenger

Dodge Challenger
От 3.6 л, 309 л.с
Базовым силовым агрегатом для «Челленджера» служит бензиновый двигатель объемом 3,6 литра и мощностью 305 л.с. Ну а самым мощным в линейке является 6,4-литровый V8HEMI, его отдача составляет 492 л.с. Автомобиль может похвастаться отличной управляемостью, которую обеспечивает электрогидравлический усилитель руля и независимая подвеска. Для эффективного торможения, на все колеса устанавливаются вентилируемые дисковые тормоза увеличенного диаметра.

Примечательно, что маслкар стали самым популярным у рэперов автомобилем. И, конечно, его задействуют в самых просматриваемых клипах. Так, например, розовый Dodge Challenger 1970 модельного года снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang. Еще парочку Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7».


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Комментарии
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Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Тест-драйв Range Rover IV: На гербовой бумаге
Я свой Range rover velar оформлял на варшавке в автопассаже. Бронировал его заранее на сайте, поэтому когда приехал к дилеру, то он меня уже ждал)
bulgarin
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Самые популярные автомобили у рэперов
Компания Autospot.ru проанализировала культовые рэп-клипы и выяснила, какие машины были задействованы в них. Результат оказался весьма предсказуемым: мировые звезды этого жанра предпочитают дорогие и мощные автомобили.Land Rover Range Rover{{model_v2_668}} Обновленный Range Rover по понятным причинам любят рэп-исполнители: внедорожник относится к классу премиальных, имеет яркую оптику и дорогой салон. А еще кучу электроники, в числе которой такие важные функции как адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. В своем клипе «Рэндж» снял канаден Обри Дрейк. Правда, в ролике он задействовал первое поколение внедорожника.Что касается свежего Range Rover, то впервые он будет доступен в гибридной версии P400e. В состав силовой установки входит турбированная «четвёрка» Ingenium мощностью 300 л.с., 116-сильный электромотор, 8-диапазонный «автомат» ZF и комплект аккумуляторных батарей, которые можно заряжать от бытовой электросети. Суммарная отдача установки – 404 л.с. и 640 Нм. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода исключительно на электротяге составляет 51 километр, при этом ехать надо со скоростью не более 137 км/ч. Bentley Continental GT{{model_v2_1572}} У рэпера Фьючер из Атланты в клипе на композицию Mask Off засветился классический представитель британской элиты. Автомобиль оснащается обновленным 6,0-литровым двигателем W12 TSI, который выдает 635 л.с. при 5 000 – 6 000 об/мин. Максимальный крутящий момент равен 900 Нм и достигается в диапазоне от 1 350 до 4 500 об/мин.Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч автомобиль массой 2,2 тонны успевает разогнаться за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 333 км/ч. Электроника предусматривает четыре ездовых режима: Comfort с особыми настройками подвески, Sport с более динамичным откликом мотора, Bentley с оптимальным сочетанием первых двух режимов и Custom с индивидуальными пользовательскими настройками. Mercedes-Benz Maybach S 650 {{model_v2_6203}} Рэпера Тайга в клипе на композицию Taste можно увидеть за рулем белого кабриолета Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Всего компания выпустила 300 таких машин. В основе лежит база кабриолета Mercedes-Benz S-класса. От «донора» автомобиль отличается передним бампером, дополнительными хромированными элементами, шильдиками Maybach, а также особыми 20-дюймовыми колесными дисками. Салон отделан декоративными элементами, изготовленными из натурального дерева, а также логотипами Maybach. Под капотом установлен 6-литровый битурбированный двигатель V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 7-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet разгоняется за 4,1 секунды. Ferrari 488 Spider{{model_v2_6227}} Логично, что итальянские суперкары горячо любимы звездами рэп-культуры. Именно поэтому Лил Дики и Крис Браун задействовали в клипе на песню Freaky Friday «Спайдер» в 488-й серии. Отсутствие крыши позволяет в полной мере насладиться хищным урчанием 720-сильного двигателя. Его максимальный крутящий момент достигает 770 Нм. Суперкар набирает первую «сотню» за 2,85 секунды, вторую – за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.Rolls-Royce Dawn{{model_v2_6250}} В клипе I'm The One американского музыкального продюсера, битмейкера и хип-хоп исполнителя DJ Халеда можно увидеть три кабриолета Rolls-Royce Dawn. Но все они, конечно же, отличаются друг от друга, потому что одинаковых «Роллсов» не существует в природе. Эксклюзивность — вот то, что так ценят звезды рэп-индустрии.Кабриолет Dawn имеет в подкапотном пространстве 6,6-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 563 л.с. и 780 Нм крутящего момента. При создании кабриолета были использованы самые современные технологии и инженерные решения. К примеру, мягкая крыша способна полностью опускаться и подниматься всего за 20 секунд, причем проводить эту операцию можно даже на скорости 50 км/ч.McLaren P1{{model_v2_6136}} В клипе на трек Starboy канадского исполнителя Уикенда снимался его собственный бордовый McLaren P1. Любовь рэпера к автомобилю объясняется просто: под капотом суперкара скрывается 3,8-литровый битурбированный двигатель мощностью 916 л.с. Такой агрегат разгоняет машину до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.При проектировании этого автомобиля особое внимание было уделено аэродинамическим характеристикам. Максимально увеличить прижимную силу призваны аэродинамические обвесы, спойлеры и большое выдвижное заднее антикрыло, способное изменять угол атаки. Большинство деталей кузова выполнены из углепластика.Dodge Challenger{{model_v2_2602}} Базовым силовым агрегатом для «Челленджера» служит бензиновый двигатель объемом 3,6 литра и мощностью 305 л.с. Ну а самым мощным в линейке является 6,4-литровый V8HEMI, его отдача составляет 492 л.с. Автомобиль может похвастаться отличной управляемостью, которую обеспечивает электрогидравлический усилитель руля и независимая подвеска. Для эффективного торможения, на все колеса устанавливаются вентилируемые дисковые тормоза увеличенного диаметра. Примечательно, что маслкар стали самым популярным у рэперов автомобилем. И, конечно, его задействуют в самых просматриваемых клипах. Так, например, розовый Dodge Challenger 1970 модельного года снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang. Еще парочку Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7».
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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