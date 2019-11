Самые популярные автомобили у рэперов

Компания Autospot.ru проанализировала культовые рэп-клипы и выяснила, какие машины были задействованы в них. Результат оказался весьма предсказуемым: мировые звезды этого жанра предпочитают дорогие и мощные автомобили.Land Rover Range Rover{{model_v2_668}} Обновленный Range Rover по понятным причинам любят рэп-исполнители: внедорожник относится к классу премиальных, имеет яркую оптику и дорогой салон. А еще кучу электроники, в числе которой такие важные функции как адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. В своем клипе «Рэндж» снял канаден Обри Дрейк. Правда, в ролике он задействовал первое поколение внедорожника.Что касается свежего Range Rover, то впервые он будет доступен в гибридной версии P400e. В состав силовой установки входит турбированная «четвёрка» Ingenium мощностью 300 л.с., 116-сильный электромотор, 8-диапазонный «автомат» ZF и комплект аккумуляторных батарей, которые можно заряжать от бытовой электросети. Суммарная отдача установки – 404 л.с. и 640 Нм. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода исключительно на электротяге составляет 51 километр, при этом ехать надо со скоростью не более 137 км/ч. Bentley Continental GT{{model_v2_1572}} У рэпера Фьючер из Атланты в клипе на композицию Mask Off засветился классический представитель британской элиты. Автомобиль оснащается обновленным 6,0-литровым двигателем W12 TSI, который выдает 635 л.с. при 5 000 – 6 000 об/мин. Максимальный крутящий момент равен 900 Нм и достигается в диапазоне от 1 350 до 4 500 об/мин.Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч автомобиль массой 2,2 тонны успевает разогнаться за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 333 км/ч. Электроника предусматривает четыре ездовых режима: Comfort с особыми настройками подвески, Sport с более динамичным откликом мотора, Bentley с оптимальным сочетанием первых двух режимов и Custom с индивидуальными пользовательскими настройками. Mercedes-Benz Maybach S 650 {{model_v2_6203}} Рэпера Тайга в клипе на композицию Taste можно увидеть за рулем белого кабриолета Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Всего компания выпустила 300 таких машин. В основе лежит база кабриолета Mercedes-Benz S-класса. От «донора» автомобиль отличается передним бампером, дополнительными хромированными элементами, шильдиками Maybach, а также особыми 20-дюймовыми колесными дисками. Салон отделан декоративными элементами, изготовленными из натурального дерева, а также логотипами Maybach. Под капотом установлен 6-литровый битурбированный двигатель V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 7-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet разгоняется за 4,1 секунды. Ferrari 488 Spider{{model_v2_6227}} Логично, что итальянские суперкары горячо любимы звездами рэп-культуры. Именно поэтому Лил Дики и Крис Браун задействовали в клипе на песню Freaky Friday «Спайдер» в 488-й серии. Отсутствие крыши позволяет в полной мере насладиться хищным урчанием 720-сильного двигателя. Его максимальный крутящий момент достигает 770 Нм. Суперкар набирает первую «сотню» за 2,85 секунды, вторую – за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.Rolls-Royce Dawn{{model_v2_6250}} В клипе I'm The One американского музыкального продюсера, битмейкера и хип-хоп исполнителя DJ Халеда можно увидеть три кабриолета Rolls-Royce Dawn. Но все они, конечно же, отличаются друг от друга, потому что одинаковых «Роллсов» не существует в природе. Эксклюзивность — вот то, что так ценят звезды рэп-индустрии.Кабриолет Dawn имеет в подкапотном пространстве 6,6-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 563 л.с. и 780 Нм крутящего момента. При создании кабриолета были использованы самые современные технологии и инженерные решения. К примеру, мягкая крыша способна полностью опускаться и подниматься всего за 20 секунд, причем проводить эту операцию можно даже на скорости 50 км/ч.McLaren P1{{model_v2_6136}} В клипе на трек Starboy канадского исполнителя Уикенда снимался его собственный бордовый McLaren P1. Любовь рэпера к автомобилю объясняется просто: под капотом суперкара скрывается 3,8-литровый битурбированный двигатель мощностью 916 л.с. Такой агрегат разгоняет машину до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.При проектировании этого автомобиля особое внимание было уделено аэродинамическим характеристикам. Максимально увеличить прижимную силу призваны аэродинамические обвесы, спойлеры и большое выдвижное заднее антикрыло, способное изменять угол атаки. Большинство деталей кузова выполнены из углепластика.Dodge Challenger{{model_v2_2602}} Базовым силовым агрегатом для «Челленджера» служит бензиновый двигатель объемом 3,6 литра и мощностью 305 л.с. Ну а самым мощным в линейке является 6,4-литровый V8HEMI, его отдача составляет 492 л.с. Автомобиль может похвастаться отличной управляемостью, которую обеспечивает электрогидравлический усилитель руля и независимая подвеска. Для эффективного торможения, на все колеса устанавливаются вентилируемые дисковые тормоза увеличенного диаметра. Примечательно, что маслкар стали самым популярным у рэперов автомобилем. И, конечно, его задействуют в самых просматриваемых клипах. Так, например, розовый Dodge Challenger 1970 модельного года снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang. Еще парочку Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7».

