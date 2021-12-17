17 декабря 2021, 13:49
Самые популярные автомобили в Китае в ноябре 2021 года
В ноябре 2021 года китайские дилеры реализовали 2,5 млн новых легковых автомобилей. Цифра внушительная, но в ноябре 2020-го продали на 9% больше машин. Титул бестселлера продолжает удерживать седан Volkswagen Lavida.
Дарья Климова Фото: Volkswagen
Изображение загружается
Фото: Wuling
Изображение загружается
Фото: Nissan
Изображение загружается
Фото: Wuling
Изображение загружается
Фото: carclub365.com
Ранее мы писали
Маленький Wuling Hongguang Mini EV – самый популярный электрокар в мире. Каждый месяц он расходится тиражом ...Читать далее
На третьей строчке расположился Nissan Sylphy с результатом 45,3 тыс. проданных автомобилей (-16,7%). Четвертое место досталось компактвэну Wuling Hongguang, который благодаря кризису, впервые за несколько лет вернулся в пятерку лидеров с результатом 34,9 тыс. автомобилей (+3,2%). Замыкает ТОП-5 самых популярных в Китае автомобилей кроссовер Haval H6 нового поколения. За месяц дилеры реализовали 32,4 тыс. машин, что на 41% меньше, чем годом ранее.
Упомянутые модели: Haval H6 (от 1 169 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 489 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 660 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 299 000 РHaval H6 2017 в Москве
- 1 720 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 580 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 547 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 399 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 600 000 РHaval H6 2018 в Москве
- 1 700 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 1 557 000 РHaval H6 2019 в Москве
Новости по теме
Крутые новинки: чем удивит нас Китай в 2022 году
11.12.2021, 15:30
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
30.08.2021, 17:57
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае
21.06.2021, 17:59
Haval дополнил свой «зоопарк» «Красным кроликом»
01.03.2021, 11:45
Новый Haval H6 покупают лучше, чем японские кроссоверы
22.02.2021, 18:59
Новости по теме
Крутые новинки: чем удивит нас Китай в 2022 году
11.12.2021, 15:30
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
30.08.2021, 17:57
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае
21.06.2021, 17:59
Haval дополнил свой «зоопарк» «Красным кроликом»
01.03.2021, 11:45
Новый Haval H6 покупают лучше, чем японские кроссоверы
22.02.2021, 18:59
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин