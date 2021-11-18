Самые популярные автомобили в Китае в октябре 2021 года
Фото: Wuling
На четвертом месте расположился бренд Wuling (93,6 тыс. экз., +69,9%). Во многом это стало возможно благодаря бешеному успеху миниатюрного электрического хэтчбека Hongguang Mini EV, который разошелся тиражом в 39,1 тыс. экз. (+64,7%). На третьей строчке находится японская Toyota (133,2 тыс. экз., -2,2%). Бестселлером бренда в Китае стала Toyota Corolla с результатом 26,1 тыс. проданных автомобилей.
Второе место занимает еще один японский бренд. Дилеры Honda реализовали в октябре 140,1 тыс. автомобилей (-18,5%), а самой популярной моделью стал седан Honda Accord (22,2 тыс. экз.). Наконец лидерство на китайском авторынке сохраняет концерн Volkswagen – 197,5 тыс. проданных автомобилей. Бестселлер бренда – седан Lavida (35,1 тыс. экз.).
- 1 840 000 РHonda Accord 2010 в Москве
- 1 189 999 РHonda Accord 2008 в Москве
- 2 428 500 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 225 000 РHonda Accord 2011 в Москве
- 1 200 000 РHonda Accord 2008 в Москве
- 1 380 000 РHonda Accord 2013 в Москве
- 930 000 РToyota Corolla 2010 в Москве
- 839 000 РToyota Corolla 2008 в Москве
- 1 880 780 РToyota Corolla 2019 в Москве
- 500 000 РToyota Corolla 2006 в Москве
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