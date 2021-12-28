Самые популярные автомобили в России в 2021 году
Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом пользовался Hyundai Solaris, за ним идет Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo. Порядка 18% сделок пришлось на новые автомобили, а 72% – на подержанные. При этом большинство автомобилей было куплено в кредит (60%). По объему сделок с большим отрывом лидирует Центральный федеральный округ (40%), Приволжский ФО на втором месте (16%), а Северо-Западный – на третьем (13%).
Генеральный директор «СберАвто» Петрос Мкртычян посоветовал тем, кто хочет купить сейчас новый автомобиль, обращать внимание на недефицитные модели. Гораздо больше шансов выгодно приобрести машину французского или китайского бренда. Не лишним будет расширить поиск выгодных предложений за пределы своего региона.
- 5 850 000 РDodge Ram 2019 в Москве
- 620 000 РBMW X5 2000 в Москве
- 8 500 000 РBentley Mulsanne 2012 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 3 300 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 590 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 125 000 РChevrolet Lanos 2009 в Москве
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 300 000 РKIA Soul 2014 в Москве
- 4 210 000 РLand Rover Range Rover Velar 2019 в Москве
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