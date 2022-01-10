Самые популярные автомобильные бренды в Сети в 2021 году: в России лидирует не Lada и даже не Kia
Фото: Automotive News
Самой запрашиваемой автомобильной компанией в мире в 2021 году стала Toyota. Японский бренд лидировал по поисковым запросам в 47 странах. В первую тройку также вошли BMW (29 стран) и Mercedes-Benz (23 страны). В США первое место предсказуемо занял Ford, во Франции – Peugeot, в Германии – BMW, в Южной Корее – Hyundai, пишут Автоновости дня. В России лидером по запросам в Google стала Toyota. Видимо, «Лады» чаще ищут в «Яндексе».
Автомобилями Fiat чаще интересовались не в Италии, а в Бразилии. В Италии предпочли Audi, а в Испании – Mercedes-Benz. Nissan стал первым в Мексике, а Honda – на Филиппинах и в Малайзии. Впервые в пятерку самых популярных автомобильных брендов в Сети вошла Tesla, которая вплотную приближается к занимающей четвертую строчку Audi.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 010 000 РHyundai Grand Starex 2007 в Москве
- 1 859 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 1 380 000 РSuzuki Grand Vitara 2010 в Москве
- 4 530 000 РBMW X6 2017 в Москве
- 1 260 000 РNissan Teana 2014 в Москве
- 11 151 386 РDodge 1500 2021 в Москве
- 2 060 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 090 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 800 000 РKIA Sportage 2010 в Москве
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