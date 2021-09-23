Самые популярные цвета автомобилей в России в 2021 году
На все остальные оттенки кузова приходится менее трети автомобилей (29%). Среди них самый популярный – синий (10%). Сразу за ним идут красные автомобили (7%). Коричневые и бежевые цвета предпочитают по 3% автовладельцев. Желтые и фиолетовые машины набрали менее 1%.
Больше всего разноцветных и ярких машин в Крыму, Новгородской и Тульской областях – около 40%. В Дагестане и Чечне автолюбители чаще всего выбирают черные машины. Белый цвет наиболее популярен в Ставропольском крае и Ростовской области. В Москве водители более консервативны – первую строчку здесь делят черные и серые машины – 48% москвичей отдают предпочтение именно этим цветам.
Как выяснили эксперты «Дрома», цвет автомобиля не оказывает существенного влияния на скорость перепродажи. Потенциальные покупатели в первую очередь обращают внимание на цену и состояние машины.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 720 000 РNissan Pathfinder 1998 в Москве
- 2 100 000 РMercedes GL-класс 2010 в Москве
- 480 000 РBMW X5 2001 в Москве
- 2 875 000 РMercedes GLE-класс 2016 в Москве
- 210 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2013 в Москве
- 2 799 999 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 12 650 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 3 690 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
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