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21 августа 2019, 00:52

Самые популярные электрокары в России в 2019 году

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В этом году Россия взяла стремительный курс на «зеленые» автомобили. Продажи электрокаров в нашей стране достигли рекордных показателей. Конечно, до Европы еще далеко в объемах, но, похоже, отечественные автомобилисты распробовали «вкус» экологичного транспорта.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 1 полугодии 2019 года обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек. Это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было продано только 52 машин с электрическим двигателем. Что же предпочитают россияне?

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace
400 л.с
Новый от 5 825 000 до 7 353 000 Р
Лидером рынка является этот британский вседорожник. В его пользу за отчетный период сделали выбор 74 человека, что составляет 50,3% всех продаж электрокаров в России. Первый электрический кроссовер Jaguar оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт/ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP.

Заряжать аккумуляторы можно от домашней розетки, но на это уйдет не менее 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Гарантия на аккумуляторы составляет 8 лет или 160 000 километров.

Nissan Leaf

Nissan Leaf
150 л.с
Японский хэтчбек лидирует на рынке подержанных электрокаров и занимает вторую строчку по популярности среди новых. За полгода его приобрели 41 раз. При этом мировые продажи «Лифа» достигли уже 400 тыс. экз., что сделало его самым популярным «зеленым» авто в мире.

Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Кроме того, это первая из моделей Nissan в Европе, оснащенная системой автономного вождения ProPILOT. Хэтчбек также обладает электронной педалью e-Pedal, позволяющей водителю начинать, ускорять, замедлять и останавливать движение автомобиля, увеличивая или уменьшая силу нажатия только на педаль акселератора.

Tesla Model X

Tesla Model X
333 л.с
Бывший лидер российского рынка электрокаров откатился на третью позицию. В его пользу за отчетный период сделали выбор лишь 17 автомобилистов. Ранее рост популярности автомобилей Tesla был обусловлен востребованностью сегмента SUV в целом, однако Jaguar переплюнул конкурента.

Разработчикам удалось довести запас хода Model X на одном заряде батарей до 381 км. Такие показатели характерны для базовой версии кроссовера. Что касается динамики, то с места до 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.

Tesla Model S

Tesla Model S
334 л.с
Ездить на высокотехнологичном седане Tesla – все равно что ездить на Айфоне. В автомобиле есть столько интересных «примочек», что не счесть. Например, адаптивная подвеска, которая в режиме реального времени отслеживает угол поворота руля, боковое ускорение и сопоставляет их с данными навигационной системы, чтобы определить угол наклона дороги. Как вам такое?

После обновления дальность хода Model S в версии Long Range выросла примерно на 10%. Если раньше лифтбек мог проехать без подзарядки 540 километров, то сейчас – 596 километров. При этом емкость аккумуляторов не изменилась. Зато изменился электромотор на передней оси – теперь здесь стоит двигатель на постоянных магнитах.

Правда, за 6 месяцев седан разошелся тиражом только 7 штук. Возможно, такой результат объясняется многочисленными серьезными авариями с участием этого электромобиля.

Renault Twizy

Renault Twizy
11 л.с
Новый от 799 000 до 959 000 Р
За полгода в России нашлось четверо смельчаков, которые приобрели французский электрический ситикар. В движение малыша Twizy приводит 11-сильный электромотор, который позволяет автомобильчику развивать максимальную скорость в 80 км/ч. Запас хода на одной подзарядке составляет 100 км, что вполне приемлемо для езды по маленькому городу. Заряжать батареи можно от обычной бытовой электросети, а времени на это уйдет около 3,5 часов.

Модель имеет задний привод, независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах. В базовую комплектацию электрокара входит подушка безопасности для водителя, бортовой компьютер, иммобилайзер и светодиодные ходовые огни. В топовой добавляется резиновый коврик в салоне, магнитола и легкосплавные колесные диски.

Tesla Model 3

Tesla Model 3
262 л.с
Новый от 3 800 000 до 5 500 000 Р
Наконец, еще четыре продажи за полгода пришлось на этот электрический седан. В салоне машины полностью отсутствуют не только механические кнопки и переключатели, но и сама приборная панель. Все необходимые водителю данные, с помощью проектора, выводятся прямо на лобовое стекло, а весь остальной функционал сосредоточен на большом экране мультимедийной системы.

В самой скромной своей версии Tesla Model 3 имеет задний привод. Мощности электрического двигателя достаточно для того, чтобы разгонять автомобиль до первой «сотни» всего за 6 секунд, а емкость аккумуляторов позволяет проехать без подзарядки более 350 км. Кроме того, в список обязательных опций для Model 3 входят 8 подушек безопасности, автопилот, системы ABS и ESP, панорамная крыша и двухзонная климатическая установка.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
В плену ДВС: почему не приживаются электрокары?
Вложений в заправки и субсидий от этого государства может ждать только полный идиот.
Александр
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Самые популярные электрокары в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», в 1 полугодии 2019 года обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек. Это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было продано только 52 машин с электрическим двигателем. Что же предпочитают россияне?Jaguar I-Pace{{model_v2_6377}}Лидером рынка является этот британский вседорожник. В его пользу за отчетный период сделали выбор 74 человека, что составляет 50,3% всех продаж электрокаров в России. Первый электрический кроссовер Jaguar оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт/ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP.Заряжать аккумуляторы можно от домашней розетки, но на это уйдет не менее 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Гарантия на аккумуляторы составляет 8 лет или 160 000 километров.Nissan Leaf{{model_v2_2919}}Японский хэтчбек лидирует на рынке подержанных электрокаров и занимает вторую строчку по популярности среди новых. За полгода его приобрели 41 раз. При этом мировые продажи «Лифа» достигли уже 400 тыс. экз., что сделало его самым популярным «зеленым» авто в мире.Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Кроме того, это первая из моделей Nissan в Европе, оснащенная системой автономного вождения ProPILOT. Хэтчбек также обладает электронной педалью e-Pedal, позволяющей водителю начинать, ускорять, замедлять и останавливать движение автомобиля, увеличивая или уменьшая силу нажатия только на педаль акселератора. Tesla Model X{{model_v2_6214}}Бывший лидер российского рынка электрокаров откатился на третью позицию. В его пользу за отчетный период сделали выбор лишь 17 автомобилистов. Ранее рост популярности автомобилей Tesla был обусловлен востребованностью сегмента SUV в целом, однако Jaguar переплюнул конкурента.Разработчикам удалось довести запас хода Model X на одном заряде батарей до 381 км. Такие показатели характерны для базовой версии кроссовера. Что касается динамики, то с места до 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды. Tesla Model S{{model_v2_6100}}Ездить на высокотехнологичном седане Tesla – все равно что ездить на Айфоне. В автомобиле есть столько интересных «примочек», что не счесть. Например, адаптивная подвеска, которая в режиме реального времени отслеживает угол поворота руля, боковое ускорение и сопоставляет их с данными навигационной системы, чтобы определить угол наклона дороги. Как вам такое?После обновления дальность хода Model S в версии Long Range выросла примерно на 10%. Если раньше лифтбек мог проехать без подзарядки 540 километров, то сейчас – 596 километров. При этом емкость аккумуляторов не изменилась. Зато изменился электромотор на передней оси – теперь здесь стоит двигатель на постоянных магнитах. Правда, за 6 месяцев седан разошелся тиражом только 7 штук. Возможно, такой результат объясняется многочисленными серьезными авариями с участием этого электромобиля.Renault Twizy{{model_v2_6298}}За полгода в России нашлось четверо смельчаков, которые приобрели французский электрический ситикар. В движение малыша Twizy приводит 11-сильный электромотор, который позволяет автомобильчику развивать максимальную скорость в 80 км/ч. Запас хода на одной подзарядке составляет 100 км, что вполне приемлемо для езды по маленькому городу. Заряжать батареи можно от обычной бытовой электросети, а времени на это уйдет около 3,5 часов.Модель имеет задний привод, независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах. В базовую комплектацию электрокара входит подушка безопасности для водителя, бортовой компьютер, иммобилайзер и светодиодные ходовые огни. В топовой добавляется резиновый коврик в салоне, магнитола и легкосплавные колесные диски.Tesla Model 3{{model_v2_6334}}Наконец, еще четыре продажи за полгода пришлось на этот электрический седан. В салоне машины полностью отсутствуют не только механические кнопки и переключатели, но и сама приборная панель. Все необходимые водителю данные, с помощью проектора, выводятся прямо на лобовое стекло, а весь остальной функционал сосредоточен на большом экране мультимедийной системы. В самой скромной своей версии Tesla Model 3 имеет задний привод. Мощности электрического двигателя достаточно для того, чтобы разгонять автомобиль до первой «сотни» всего за 6 секунд, а емкость аккумуляторов позволяет проехать без подзарядки более 350 км. Кроме того, в список обязательных опций для Model 3 входят 8 подушек безопасности, автопилот, системы ABS и ESP, панорамная крыша и двухзонная климатическая установка.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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