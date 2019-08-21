Самые популярные электрокары в России в 2019 году
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По данным аналитического агентства «Автостат», в 1 полугодии 2019 года обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек. Это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было продано только 52 машин с электрическим двигателем. Что же предпочитают россияне?
Jaguar I-Pace
Заряжать аккумуляторы можно от домашней розетки, но на это уйдет не менее 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Гарантия на аккумуляторы составляет 8 лет или 160 000 километров.
Nissan Leaf
Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Кроме того, это первая из моделей Nissan в Европе, оснащенная системой автономного вождения ProPILOT. Хэтчбек также обладает электронной педалью e-Pedal, позволяющей водителю начинать, ускорять, замедлять и останавливать движение автомобиля, увеличивая или уменьшая силу нажатия только на педаль акселератора.
Tesla Model X
Разработчикам удалось довести запас хода Model X на одном заряде батарей до 381 км. Такие показатели характерны для базовой версии кроссовера. Что касается динамики, то с места до 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.
Tesla Model S
После обновления дальность хода Model S в версии Long Range выросла примерно на 10%. Если раньше лифтбек мог проехать без подзарядки 540 километров, то сейчас – 596 километров. При этом емкость аккумуляторов не изменилась. Зато изменился электромотор на передней оси – теперь здесь стоит двигатель на постоянных магнитах.
Правда, за 6 месяцев седан разошелся тиражом только 7 штук. Возможно, такой результат объясняется многочисленными серьезными авариями с участием этого электромобиля.
Renault Twizy
Модель имеет задний привод, независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах. В базовую комплектацию электрокара входит подушка безопасности для водителя, бортовой компьютер, иммобилайзер и светодиодные ходовые огни. В топовой добавляется резиновый коврик в салоне, магнитола и легкосплавные колесные диски.
Tesla Model 3
В самой скромной своей версии Tesla Model 3 имеет задний привод. Мощности электрического двигателя достаточно для того, чтобы разгонять автомобиль до первой «сотни» всего за 6 секунд, а емкость аккумуляторов позволяет проехать без подзарядки более 350 км. Кроме того, в список обязательных опций для Model 3 входят 8 подушек безопасности, автопилот, системы ABS и ESP, панорамная крыша и двухзонная климатическая установка.
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