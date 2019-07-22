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22 июля 2019, 09:05

Самые популярные китайские автомобили 2019

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По итогам первого полугодия 2019 года на российском авторынке было продано 16 022 новых китайских автомобиля. Результат хоть и меньше прошлогоднего на 0,4%, но все равно впечатляет: машины из Поднебесной по-прежнему остаются доступными и востребованными.

Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало продажи автомобилей конкретных марок и выявило самые популярные китайские модели в текущем году. Конечно, большую часть картины занимают кроссоверы.

Geely Atlas

Geely Atlas
От 2 л, 141 л.с
Новый от 1 029 990 до 1 389 990 Р
Этот вседорожник по стартовой цене 1,09 млн рублей считается самым популярным в России среди «китайцев». За 4 месяца 2019 года его купили почти 2 тыс. автомобилистов. При этом большую часть продаж обеспечили топовые комплектации.

С этого года автомобиль доступен с 1,8-литровой «турбочетверкой», которая выдает 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Новый агрегат работает в паре только с 6-ступенчатым «автоматом». В список оснащения «Атласа» входят 6 подушек безопасности, медиасистема, круиз-контроль, задние парктроники, система стабилизации и 17-дюймовые «колеса». В более дорогих исполнениях дополнительно предлагается отделка кожзамом, 2-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроники по кругу, датчик дождя и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Haval H6

Haval H6
От 1.5 л, 150 л.с
Новый от 1 169 000 до 1 369 000 Р
На вседорожник устанавливается турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. или равный ему по силам 2,0-литровый турбодизель. Оба мотора агрегатируются механической 6-ступенчатой коробкой передач. Привод – передний или полный за доплату. В «базу» входят две фронтальные подушки безопасности, системы ABS, EBD, ESP и BAS, а также задний парктроник, бортовой компьютер, электропривод и подогрев боковых зеркал, центральный замок, двухзонная климатическая установка и аудиосистема с 7 динамиками.

За 4 месяца в пользу этого кроссовера сделали выбор 1 520 покупателей, что обеспечило ему вторую позицию по популярности. Ценовые границы модели находятся в пределах 1,1 – 1,3 млн рублей. Средневзвешенная цена также смещена в сторону максимальных комплектаций.

Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 3
От 1.6 л, 126 л.с
Новый от 799 000 до 919 900 Р
Замыкает тройку лидеров еще один кроссовер, правда, уже из категории более доступных машин. Его максимальная цена не превышает 1 млн рублей. Такая доступность и привлекает россиян. В результате за 4 месяца дилеры китайской марки смогли продать машину 1 152 раза.

Под капотом Tiggo 3 скрывается безальтернативный 126-сильный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссии выступает «механика» или вариаторю Привод – передний. В начальном варианте исполнения вседорожник имеет ГУР, ABS, пару подушек безопасности, круиз-контроль, задний парктроник, а также кондиционер, штатную аудиосистему и передние кресла с функцией подогрева.

Lifan X60

Lifan X60
От 1.8 л, 128 л.с
Новый от 739 900 до 979 900 Р
Автомобиль стоимостью от 770 тыс. рублей за отчетный период приобрели 650 раз. Топовые комплектации этого китайского кроссовера стоят чуть больше миллиона рублей, поэтому Х60 входит в список самых востребованных машин из Поднебесной.

В базовую комплектацию модели входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, системы ABS и EBD. Также комплектация включает в себя ГУР, галогеновые фары, задние противотуманные огни, регулируемую рулевую колонку, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров, центральный замок и саунд-систему с двумя динамиками. В движение автомобиль приводит 1,8-литровый бензиновый агрегат на 128 сил.

Lifan Solano

Lifan Solano
От 1.5 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 809 900 Р
Замыкает пятерку самых популярных в России «китайцев» единственный в рейтинге седан. Автомобиль по цене от 709 тыс. рублей за 4 месяца разошелся тиражом 505 экземпляров.

В базовой комплектации машина имеет комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке. В качестве начального мотора выступает 1,5-литровый 100-сильный бензиновый агрегат. В более мощном варианте исполнения под капотом установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT.

DongFeng AX7

DongFeng AX7
От 2 л, 140 л.с
Новый от 990 000 до 1 249 000 Р
В линейку силовых агрегатов для российской версии вседорожника входят два бензиновых двигателя с рабочим объемом 2,0 или 2,3 л и мощностью 140 или 171 л.с. соответственно. Привод – передний. В базовую комплектацию AX7 входят основные современные системы активной и пассивной безопасности, полный электропакет, кондиционер и штатная аудиосистема.

Наличие полезных опций и относительно доступная цена (1,2 млн рублей) позволили кроссоверу ворваться в рейтинг востребованных китайских машин. За 4 месяца 2019-го его приобрели 479 покупателей.

Zotye Coupa

Zotye Coupa
От 1.5 л, 143 л.с
Новый от 990 000 до 1 250 000 Р
Купеобразная версия родственного вседорожника Т600 оценивается в 1,1 млн рублей. Покупателям доступен автомобиль с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SAIC Motor мощностью 143 л.с. (207 Нм), который соответствует стандарту Евро-5. Привод только передний.

Модель имеет неплохие перспективы в России. «Родственный» Zotye T600 входит в ТОП-5 самых популярных в нашей стране китайских кроссоверов. А версия купе была продана за 4 месяца в количестве 386 раз.


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Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Анонимус
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Самые популярные китайские автомобили 2019
Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало продажи автомобилей конкретных марок и выявило самые популярные китайские модели в текущем году. Конечно, большую часть картины занимают кроссоверы.Geely Atlas{{model_v2_6333}} Этот вседорожник по стартовой цене 1,09 млн рублей считается самым популярным в России среди «китайцев». За 4 месяца 2019 года его купили почти 2 тыс. автомобилистов. При этом большую часть продаж обеспечили топовые комплектации.С этого года автомобиль доступен с 1,8-литровой «турбочетверкой», которая выдает 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Новый агрегат работает в паре только с 6-ступенчатым «автоматом». В список оснащения «Атласа» входят 6 подушек безопасности, медиасистема, круиз-контроль, задние парктроники, система стабилизации и 17-дюймовые «колеса». В более дорогих исполнениях дополнительно предлагается отделка кожзамом, 2-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроники по кругу, датчик дождя и 18-дюймовые легкосплавные диски.Haval H6{{model_v2_6261}}На вседорожник устанавливается турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. или равный ему по силам 2,0-литровый турбодизель. Оба мотора агрегатируются механической 6-ступенчатой коробкой передач. Привод – передний или полный за доплату. В «базу» входят две фронтальные подушки безопасности, системы ABS, EBD, ESP и BAS, а также задний парктроник, бортовой компьютер, электропривод и подогрев боковых зеркал, центральный замок, двухзонная климатическая установка и аудиосистема с 7 динамиками.За 4 месяца в пользу этого кроссовера сделали выбор 1 520 покупателей, что обеспечило ему вторую позицию по популярности. Ценовые границы модели находятся в пределах 1,1 – 1,3 млн рублей. Средневзвешенная цена также смещена в сторону максимальных комплектаций.Chery Tiggo 3{{model_v2_6328}}Замыкает тройку лидеров еще один кроссовер, правда, уже из категории более доступных машин. Его максимальная цена не превышает 1 млн рублей. Такая доступность и привлекает россиян. В результате за 4 месяца дилеры китайской марки смогли продать машину 1 152 раза.Под капотом Tiggo 3 скрывается безальтернативный 126-сильный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссии выступает «механика» или вариаторю Привод – передний. В начальном варианте исполнения вседорожник имеет ГУР, ABS, пару подушек безопасности, круиз-контроль, задний парктроник, а также кондиционер, штатную аудиосистему и передние кресла с функцией подогрева. Lifan X60{{model_v2_3033}}Автомобиль стоимостью от 770 тыс. рублей за отчетный период приобрели 650 раз. Топовые комплектации этого китайского кроссовера стоят чуть больше миллиона рублей, поэтому Х60 входит в список самых востребованных машин из Поднебесной.В базовую комплектацию модели входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, системы ABS и EBD. Также комплектация включает в себя ГУР, галогеновые фары, задние противотуманные огни, регулируемую рулевую колонку, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров, центральный замок и саунд-систему с двумя динамиками. В движение автомобиль приводит 1,8-литровый бензиновый агрегат на 128 сил.Lifan Solano{{model_v2_2780}}Замыкает пятерку самых популярных в России «китайцев» единственный в рейтинге седан. Автомобиль по цене от 709 тыс. рублей за 4 месяца разошелся тиражом 505 экземпляров.В базовой комплектации машина имеет комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке. В качестве начального мотора выступает 1,5-литровый 100-сильный бензиновый агрегат. В более мощном варианте исполнения под капотом установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT. DongFeng AX7{{model_v2_6326}}В линейку силовых агрегатов для российской версии вседорожника входят два бензиновых двигателя с рабочим объемом 2,0 или 2,3 л и мощностью 140 или 171 л.с. соответственно. Привод – передний. В базовую комплектацию AX7 входят основные современные системы активной и пассивной безопасности, полный электропакет, кондиционер и штатная аудиосистема.Наличие полезных опций и относительно доступная цена (1,2 млн рублей) позволили кроссоверу ворваться в рейтинг востребованных китайских машин. За 4 месяца 2019-го его приобрели 479 покупателей.Zotye Coupa{{model_v2_6686}}Купеобразная версия родственного вседорожника Т600 оценивается в 1,1 млн рублей. Покупателям доступен автомобиль с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SAIC Motor мощностью 143 л.с. (207 Нм), который соответствует стандарту Евро-5. Привод только передний. Модель имеет неплохие перспективы в России. «Родственный» Zotye T600 входит в ТОП-5 самых популярных в нашей стране китайских кроссоверов. А версия купе была продана за 4 месяца в количестве 386 раз.
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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