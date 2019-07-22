Самые популярные китайские автомобили 2019
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Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало продажи автомобилей конкретных марок и выявило самые популярные китайские модели в текущем году. Конечно, большую часть картины занимают кроссоверы.
Geely Atlas
С этого года автомобиль доступен с 1,8-литровой «турбочетверкой», которая выдает 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Новый агрегат работает в паре только с 6-ступенчатым «автоматом». В список оснащения «Атласа» входят 6 подушек безопасности, медиасистема, круиз-контроль, задние парктроники, система стабилизации и 17-дюймовые «колеса». В более дорогих исполнениях дополнительно предлагается отделка кожзамом, 2-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроники по кругу, датчик дождя и 18-дюймовые легкосплавные диски.
Haval H6
За 4 месяца в пользу этого кроссовера сделали выбор 1 520 покупателей, что обеспечило ему вторую позицию по популярности. Ценовые границы модели находятся в пределах 1,1 – 1,3 млн рублей. Средневзвешенная цена также смещена в сторону максимальных комплектаций.
Chery Tiggo 3
Под капотом Tiggo 3 скрывается безальтернативный 126-сильный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссии выступает «механика» или вариаторю Привод – передний. В начальном варианте исполнения вседорожник имеет ГУР, ABS, пару подушек безопасности, круиз-контроль, задний парктроник, а также кондиционер, штатную аудиосистему и передние кресла с функцией подогрева.
Lifan X60
В базовую комплектацию модели входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, системы ABS и EBD. Также комплектация включает в себя ГУР, галогеновые фары, задние противотуманные огни, регулируемую рулевую колонку, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров, центральный замок и саунд-систему с двумя динамиками. В движение автомобиль приводит 1,8-литровый бензиновый агрегат на 128 сил.
Lifan Solano
В базовой комплектации машина имеет комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке. В качестве начального мотора выступает 1,5-литровый 100-сильный бензиновый агрегат. В более мощном варианте исполнения под капотом установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT.
DongFeng AX7
Наличие полезных опций и относительно доступная цена (1,2 млн рублей) позволили кроссоверу ворваться в рейтинг востребованных китайских машин. За 4 месяца 2019-го его приобрели 479 покупателей.
Zotye Coupa
Модель имеет неплохие перспективы в России. «Родственный» Zotye T600 входит в ТОП-5 самых популярных в нашей стране китайских кроссоверов. А версия купе была продана за 4 месяца в количестве 386 раз.
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