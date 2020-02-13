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13 февраля 2020, 19:13

Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России

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Фото: из открытых источников
В январе 2020 года на российском рынке подержанных автомобилей было продано 82 тыс. 907 машин сегмента SUV. Продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%.
Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России

Фото: из открытых источников

Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России

Фото: из открытых источников

Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России

Фото: из открытых источников

Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России

Фото: из открытых источников

Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России

Фото: из открытых источников

Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России
Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России
Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России
Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России
Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России
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Первое место занял вседорожник Lada 4x4. На его долю пришлось 6 тыс. 086 сделок купли-продажи, это на 1% больше, чем в прошлом году. Россияне любят этот автомобиль за неприхотливость и возможность починить в любых условиях.

Вторым автомобилем среди самых популярных SUV c пробегом «Автостат-Инфо» назвал Chevrolet Niva. По данным аналитиков, продажи этой модели увеличились на 4% и составили 5 тыс. 435 единиц. Третье почетное место среди любимчиков у российских водителей занимает Toyota RAV4. Хоть первому месту показатель и уступает почти в два раза — 3 тыс. 056 шт., но по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 20%.

На вторичном рынке SUV популярностью также пользуются Renault Duster и Nissan Qashqai. Кроссоверы заняли четвертое и пятое места соответственно. На Renault Duster пришлось 2 тыс. 693 шт.(+23,2%), а на Nissan Qashqai 2 тыс. 625 шт. (+16%). В десятку лидеров самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России за январь 2020 года вошли: Toyota Land Cruiser — 2 тыс. 580 шт. (+8,5%), Kia Sportage — 2 тыс. 425 шт. (+12%), Nissan X-Trail — 2 тыс. 421 шт. (+24%), а также Volkswagen Tiguan — 1 тыс. 830 шт. (+11%) и Toyota Land Cruiser 200 — 1 тыс. 510 шт. (+10,5%).

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
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Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
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Самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом по России
{{material_128910}}Первое место занял вседорожник Lada 4x4. На его долю пришлось 6 тыс. 086 сделок купли-продажи, это на 1% больше, чем в прошлом году. Россияне любят этот автомобиль за неприхотливость и возможность починить в любых условиях.Вторым автомобилем среди самых популярных SUV c пробегом «Автостат-Инфо» назвал Chevrolet Niva. По данным аналитиков, продажи этой модели увеличились на 4% и составили 5 тыс. 435 единиц. Третье почетное место среди любимчиков у российских водителей занимает Toyota RAV4. Хоть первому месту показатель и уступает почти в два раза — 3 тыс. 056 шт., но по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 20%.На вторичном рынке SUV популярностью также пользуются Renault Duster и Nissan Qashqai. Кроссоверы заняли четвертое и пятое места соответственно. На Renault Duster пришлось 2 тыс. 693 шт.(+23,2%), а на Nissan Qashqai 2 тыс. 625 шт. (+16%). В десятку лидеров самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России за январь 2020 года вошли: Toyota Land Cruiser — 2 тыс. 580 шт. (+8,5%), Kia Sportage — 2 тыс. 425 шт. (+12%), Nissan X-Trail — 2 тыс. 421 шт. (+24%), а также Volkswagen Tiguan — 1 тыс. 830 шт. (+11%) и Toyota Land Cruiser 200 — 1 тыс. 510 шт. (+10,5%).
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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