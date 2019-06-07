7 июня 2019, 00:01
Самые популярные кроссоверы мая
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По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2019 года в пятерке самых востребованных моделей произошло лишь одно изменение по сравнению с апрелем – Toyota RAV4 переместилась с седьмого место на пятое, вытеснив из ТОП-5 Lada 4x4.
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На четвертом месте удержалась Kia Sportage с показателем 2 860 автомобилей (-5%). Замыкает пятерку дилеров Toyota RAV4, которая отыграла сразу две позиции. Ее продажи в мае выросли на 18%. Это максимальный результат в ТОП-10 (если не учитывать взрывной рост продаж новинки сегмента, кроссовера Skoda Kodiaq). За месяц дилеры реализовали 2 519 автомобилей.
На шестую строчку опустилась Lada 4x4 (2 392 экз., -3%), на седьмую - Renault Kaptur (2 190 экз., -23%). Восьмая позиция досталась Skoda Kodiaq. В мае 2019 года было продано 1 907 экземпляров чешского кроссовера или в 2,4 раза больше, чем в мае 2018-го. Девятую строчку занимает Hyundai Tucson (1 776 экз., -10%), десятую - Mitsubishi Outlander (1 767 экз., -15%).
Если говорить об итогах продаж с начала года, то лидером также стала Hyundai Creta. С января по май 2019 года в России было реализовано 28 674 экземпляра (+4%). На втором месте располагается Renault Duster (15 166 экз., -12%), на третьем - Kia Sportage (13 221 экз., -3%).
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