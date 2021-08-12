Самые популярные кроссоверы в Германии
Самым популярным из ненемецких кроссоверов стал американский Ford Kuga, который собирают на заводе в Валенсии (Испания). В июле дилеры реализовали 2,7 тыс. автомобилей. Седьмое место занимает корейский Hyundai Kona (2,6 тыс. экз.), который можно условно назвать более дорогой альтернативой бестселлеру российского SUV-сегмента Creta. Длина кроссовера составляет 4,2 метра, а колесная база – 2,6 метра.
Восьмое место досталось самому популярному кроссоверу Audi с индексом Q3 (2,57 тыс. экз.). Замыкают ТОП-10 самых популярных в Германии кроссоверов две модели BMW: Х3 разошелся тиражом в 2,1 тыс. экземпляров, а Х1 – в 1,9 тыс. экземпляров. Самая популярная Skoda – Kamiq – заняла 13-е место (1,6 тыс. экз.), а Dacia Duster удалось подняться лишь на 18-ую строчку (1,4 тыс. экз.).
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