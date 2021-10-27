Самые популярные кроссоверы Японии: в лидерах Тойоты
Toyota Raize
Самым продаваемым кроссовером в Японии уже несколько лет подряд остается Toyota Raize. Другое имя этой модели, вероятно, не так известно в России, это Daihatsu Rocky. Этот субкомпактный кроссовер в первом полугодии 2021 года купили более 55 тысяч японцев.
Это не только красивая и качественная машина, она еще и стоит очень дешево, около полутора миллиона йен. В пересчете на рубли это немногим больше миллиона. Неплохо за авто с вариатором, литровым движком на 98 л.с. и передним приводом.
Toyota Harrier
Toyota Harrier чуть менее популярен и почти в два раза дороже. Несмотря на стоимость в 2.9 млн йен машину купило 55 тысяч японцев.
Впрочем, посмотрите на комплектацию – двигатель 2 л мощностью 171 л.с., передний привод и вариатор. В пересчете на рубли машина стоит всего 2 млн. В России бы многие захотели стать владельцем Toyota за такие деньги.
Toyota RAV4
Эта модель в России не нуждается в особом представлении, да и по популярности может поспорить с Японией, где эту модель в 2021 году предпочли 33 тысячи человек. В России за тот же период новую Toyota RAV4 приобрели 22 тысячи россиян.
На своей родине внедорожник обойдется вам в 2,7 млн йен, то есть примерно в 1.8 млн рублей за базовую комплектацию. За эти деньги вы получаете бензиновый двигатель 2 л мощностью 171 л.с., вариатор и передний привод.
Honda Vezel
Следующим в списке самых популярных у японцев кроссоверов идет Honda Vezel, более известный как Honda HR-V. За первые полгода в Японии его предпочли почти 28 тысяч водителей.
Это машина одного класса с такими внедорожниками, как Renault Kaptur, Hyundai Creta и Suzuki Vitara. В его базовой комплектации установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 л и мощностью 118 л.с., машина идет с передним приводом и вариатором.
Стоимость этого кроссовера в Японии составляет около 2,3 млн йен, в пересчете на рубли это около 1,5 млн.
Nissan Kicks
Компактный городской кроссовер Nissan Kicks занимает в Японии пятое место по популярности. При стоимости 2,76 млн йен (около 1,8 млн рублей) его захотели купить в 2021 году только 24 тысячи человек.
Изначально он продавался только в Таиланде, затем появился в Японии и Индонезии. Гибрид оснащен 1,2 л бензиновым атмосферным двигателем HR12DE и электромотором. Мощность силовой установки 82 л.с.
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