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13 августа 2019, 12:43

Самые популярные кроссоверы за миллион рублей

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Вчера мы рассказывали о самых востребованных кроссоверах за 2 млн рублей. Сегодня, с учетом непростой экономической ситуации, остановимся на более доступном ценовом сегменте «1 млн +».
Самые популярные кроссоверы за миллион рублей

фото пользователя 110km

Самые популярные кроссоверы за миллион рублей

фото пользователя 110km

Самые популярные кроссоверы за миллион рублей

фото пользователя 110km

Самые популярные кроссоверы за миллион рублей

UAZ Patriot

Самые популярные кроссоверы за миллион рублей

Nissan Terrano

Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие кроссоверы со средней ценой 2 млн рублей пользуются ...
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Принимая во внимание реалии современного российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых популярных кроссоверов, стоимость которых составляет 1 млн рублей или чуть больше. Спрос на такие автомобили вдвое выше. Если за первые 7 месяцев 2019 года бестселлер ценового сегмента в 2 млн рублей Volkswagen Tiguan разошелся тиражом в 19,1 тыс. экземпляров, то продажи лидера более бюджетного сегмента Hyundai Creta превысили 40 тысяч экземпляров. Стоит корейский кроссовер, в среднем, 1,17 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи «Креты» выросли на 4%.

Второе место в сегменте «1 млн +» занял французский кроссовер Renault Duster, средневзвешенная стоимость которого составляет 997 тыс. рублей. С января по июль дилеры реализовали 21,4 тыс. экземпляров (-12%). На третьем месте – вновь французская модель. За отчетный период предпочтение Renault Kaptur отдали 15,6 тыс. россиян (-11%). Его средняя цена с учетом объема продаж по комплектациям составила 1,14 млн рублей.

Четвертое место досталось российскому внедорожнику УАЗ «Патриот», средняя цена которого равна 1 млн рублей. С начала года в России было продано 7,1 тыс. экземпляров (-5%). Замыкает пятерку лидеров ценового сегмента Nissan Terrano со средней стоимостью 1,2 млн рублей. Японский кроссовер разошелся тиражом в 6,9 тыс. экз. (-16%).

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NataYw
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
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Форум Nissan Terrano
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
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Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
{{material_127222}}Принимая во внимание реалии современного российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых популярных кроссоверов, стоимость которых составляет 1 млн рублей или чуть больше. Спрос на такие автомобили вдвое выше. Если за первые 7 месяцев 2019 года бестселлер ценового сегмента в 2 млн рублей Volkswagen Tiguan разошелся тиражом в 19,1 тыс. экземпляров, то продажи лидера более бюджетного сегмента Hyundai Creta превысили 40 тысяч экземпляров. Стоит корейский кроссовер, в среднем, 1,17 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи «Креты» выросли на 4%.Второе место в сегменте «1 млн +» занял французский кроссовер Renault Duster, средневзвешенная стоимость которого составляет 997 тыс. рублей. С января по июль дилеры реализовали 21,4 тыс. экземпляров (-12%). На третьем месте – вновь французская модель. За отчетный период предпочтение Renault Kaptur отдали 15,6 тыс. россиян (-11%). Его средняя цена с учетом объема продаж по комплектациям составила 1,14 млн рублей.Четвертое место досталось российскому внедорожнику УАЗ «Патриот», средняя цена которого равна 1 млн рублей. С начала года в России было продано 7,1 тыс. экземпляров (-5%). Замыкает пятерку лидеров ценового сегмента Nissan Terrano со средней стоимостью 1,2 млн рублей. Японский кроссовер разошелся тиражом в 6,9 тыс. экз. (-16%).
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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