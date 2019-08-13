13 августа 2019, 12:43
Самые популярные кроссоверы за миллион рублей
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Вчера мы рассказывали о самых востребованных кроссоверах за 2 млн рублей. Сегодня, с учетом непростой экономической ситуации, остановимся на более доступном ценовом сегменте «1 млн +».
UAZ Patriot
Nissan Terrano
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие кроссоверы со средней ценой 2 млн рублей пользуются ...Читать далее
Второе место в сегменте «1 млн +» занял французский кроссовер Renault Duster, средневзвешенная стоимость которого составляет 997 тыс. рублей. С января по июль дилеры реализовали 21,4 тыс. экземпляров (-12%). На третьем месте – вновь французская модель. За отчетный период предпочтение Renault Kaptur отдали 15,6 тыс. россиян (-11%). Его средняя цена с учетом объема продаж по комплектациям составила 1,14 млн рублей.
Четвертое место досталось российскому внедорожнику УАЗ «Патриот», средняя цена которого равна 1 млн рублей. С начала года в России было продано 7,1 тыс. экземпляров (-5%). Замыкает пятерку лидеров ценового сегмента Nissan Terrano со средней стоимостью 1,2 млн рублей. Японский кроссовер разошелся тиражом в 6,9 тыс. экз. (-16%).
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
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