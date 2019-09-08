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8 сентября 2019, 16:21

Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году

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Фото Известия
Даже в самые экономически тяжелые времена премиальные автомобили находят своих покупателей. Нынешний год не исключение, хоть и спрос на люксовые модели несколько снизился.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи автомобилей luxury-сегмента упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль в стране было реализовано 774 таких авто. Что же выбирают богатые россияне?

Mercedes-Maybach S-Class

Mercedes Maybach S
От 3 л, 367 л.с
Новый от 8 700 000 до 14 300 000 Р
Любимец отечественных потребителей дорогих машин. На долю седана пришлось аж 37% от общего объема рынка люкс-каров — россияне приобрели 284 Mercedes-Maybach S-Class. Правда, падение спроса по сравнению с показателем 2018-го составило 34%.

В прошлом году в Женеве показали обновленный вариант модели. Машина получила измененные фары, бамперы и новые 20-дюймовые колесные диски. За доплату покупателям предлагают двухцветное оформление кузова.

Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна с 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды. В более дорогом исполнении под капотом окажется 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм).

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
От 6 л, 635 л.с
Новый от 14 290 000 до 16 490 000 Р
А вот у британского «Континенталя», напротив, дела пошли, что называется, в гору. За 7 месяцев продажи его составили 109 штук, что в 9 раз превышает прошлогодний результат.

Базовым и единственным мотором для купе и кабриолета пока что является 6,0-литровый W12 TSI, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В будущем у потенциальных клиентов британской марки появится выбор. В первом квартале 2020 года в продажу должны поступить версии Continental GT с новым битурбо V8. Речь идет о 4,0-литровом моторе с отдачей 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

В список оснащения люксового автомобиля входят цифровая приборная панель, большой сенсорный экран медиакомплекса, аудиосистема с 10 динамиками, пневмоподвеска и набор вспомогательных функций, включая систему удержания в полосе, парковочный ассистент и адаптивный «круиз». Для версий с V8 разработали 20-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна с 10 спицами, хотя при желании можно выбрать и другие «колеса» диаметром до 22 дюймов. Также доступны 7 стандартных цветов кузова и пять вариантов оформления салона.

Bentley Bentayga

Bentley Bentayga
От 4 л, 435 л.с
«Серебро» досталось еще одному представителю британской марки. Роскошный кроссовер приобрели в России за минувшие 7 месяцев 87 раз, что на 28% меньше, чем годом ранее. Несмотря на падение спроса, модель остается одной из самых востребованных в люксовом сегменте.

Машина быстро полюбилась россиянам, ведь в ней совместилось все, что так любят богатые соотечественники: громкое имя, большая цена, эксклюзивность и высокий клиренс. Самая быстрая версия модели приводится в движение бензиновым V8 мощностью 550 л.с. Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. С места до 100 км/ч авто разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce Wraith
От 6.6 л, 632 л.с
Отличную динамику роста в России показала марка Rolls-Royce. За 7 месяцев текущего года ей удалось реализовать в нашей стране 94 автомобиля. Это на 92% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Правда, в статистике не уточняется, каких именно «Роллсов» больше всего покупали наши соотечественники. Но если вы решили потратить кругленькую сумму на люкс-кар этой марки, рекомендует присмотреться к купе Wraith в специальном варианте Bespoke.

Экстерьер модели выполнен с использованием тикового дерева и кожи в перламутровых и зеленых тонах. Напольное покрытие багажника украшено деталями из древесины тикового дерева. Каждый из автомобилей получил эмблему из изумрудов и перламутра.

Под капотом Wraith находится 6,6-литровый твин-турбо двигатель V12 мощностью 624 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus
От 4 л, 650 л.с
Новый 15 200 000 Р
А теперь настоящий рекордсмен по динамике продаж! Итальянский производитель суперкаров достиг роста реализации в России в текущем году аж на 238%. С января по июль на отечественном авторынке было продано 88 автомобилей Lamborghini.

Успех марки в нашей стране во многом обеспечивает кроссовер Urus. На нем остановили свой выбор 67 российских клиентов. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, который выдает 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента. Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день.

В список оснащения модели входят 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона.

Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari
От 6.3 л, 963 л.с
Наконец, еще 20 своих роскошных автомобилей за 7 месяцев 2019-го продал Ferrari. Что конкретно покупали россияне не уточняется, однако мы рекомендуем присмотреться к знаменитому купе LaFerrari.

Итальянцы спрятали 6,3-литровый бензиновый двигатель V12 в гибридную силовую установку. Вместе с электромотором и комплектом литий-ионных аккумуляторов он обеспечивает гиперкару свыше 950 «лошадей». В паре с установкой выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. с места до «сотни» купе разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 350 км/ч. Впечатляет, правда?


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
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Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи автомобилей luxury-сегмента упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль в стране было реализовано 774 таких авто. Что же выбирают богатые россияне?Mercedes-Maybach S-Class{{model_v2_6203}}Любимец отечественных потребителей дорогих машин. На долю седана пришлось аж 37% от общего объема рынка люкс-каров — россияне приобрели 284 Mercedes-Maybach S-Class. Правда, падение спроса по сравнению с показателем 2018-го составило 34%.В прошлом году в Женеве показали обновленный вариант модели. Машина получила измененные фары, бамперы и новые 20-дюймовые колесные диски. За доплату покупателям предлагают двухцветное оформление кузова. Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна с 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды. В более дорогом исполнении под капотом окажется 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм). Bentley Continental GT{{model_v2_1572}}А вот у британского «Континенталя», напротив, дела пошли, что называется, в гору. За 7 месяцев продажи его составили 109 штук, что в 9 раз превышает прошлогодний результат.Базовым и единственным мотором для купе и кабриолета пока что является 6,0-литровый W12 TSI, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В будущем у потенциальных клиентов британской марки появится выбор. В первом квартале 2020 года в продажу должны поступить версии Continental GT с новым битурбо V8. Речь идет о 4,0-литровом моторе с отдачей 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. В список оснащения люксового автомобиля входят цифровая приборная панель, большой сенсорный экран медиакомплекса, аудиосистема с 10 динамиками, пневмоподвеска и набор вспомогательных функций, включая систему удержания в полосе, парковочный ассистент и адаптивный «круиз». Для версий с V8 разработали 20-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна с 10 спицами, хотя при желании можно выбрать и другие «колеса» диаметром до 22 дюймов. Также доступны 7 стандартных цветов кузова и пять вариантов оформления салона. Bentley Bentayga{{model_v2_6225}}«Серебро» досталось еще одному представителю британской марки. Роскошный кроссовер приобрели в России за минувшие 7 месяцев 87 раз, что на 28% меньше, чем годом ранее. Несмотря на падение спроса, модель остается одной из самых востребованных в люксовом сегменте.Машина быстро полюбилась россиянам, ведь в ней совместилось все, что так любят богатые соотечественники: громкое имя, большая цена, эксклюзивность и высокий клиренс. Самая быстрая версия модели приводится в движение бензиновым V8 мощностью 550 л.с. Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. С места до 100 км/ч авто разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч. Rolls-Royce Wraith{{model_v2_3302}}Отличную динамику роста в России показала марка Rolls-Royce. За 7 месяцев текущего года ей удалось реализовать в нашей стране 94 автомобиля. Это на 92% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Правда, в статистике не уточняется, каких именно «Роллсов» больше всего покупали наши соотечественники. Но если вы решили потратить кругленькую сумму на люкс-кар этой марки, рекомендует присмотреться к купе Wraith в специальном варианте Bespoke.Экстерьер модели выполнен с использованием тикового дерева и кожи в перламутровых и зеленых тонах. Напольное покрытие багажника украшено деталями из древесины тикового дерева. Каждый из автомобилей получил эмблему из изумрудов и перламутра.Под капотом Wraith находится 6,6-литровый твин-турбо двигатель V12 мощностью 624 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Lamborghini Urus{{model_v2_3157}}А теперь настоящий рекордсмен по динамике продаж! Итальянский производитель суперкаров достиг роста реализации в России в текущем году аж на 238%. С января по июль на отечественном авторынке было продано 88 автомобилей Lamborghini.Успех марки в нашей стране во многом обеспечивает кроссовер Urus. На нем остановили свой выбор 67 российских клиентов. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, который выдает 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента. Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день. В список оснащения модели входят 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона. Ferrari LaFerrari{{model_v2_6120}}Наконец, еще 20 своих роскошных автомобилей за 7 месяцев 2019-го продал Ferrari. Что конкретно покупали россияне не уточняется, однако мы рекомендуем присмотреться к знаменитому купе LaFerrari.Итальянцы спрятали 6,3-литровый бензиновый двигатель V12 в гибридную силовую установку. Вместе с электромотором и комплектом литий-ионных аккумуляторов он обеспечивает гиперкару свыше 950 «лошадей». В паре с установкой выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. с места до «сотни» купе разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 350 км/ч. Впечатляет, правда?
2019-09-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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