Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
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По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи автомобилей luxury-сегмента упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль в стране было реализовано 774 таких авто. Что же выбирают богатые россияне?
Mercedes-Maybach S-Class
В прошлом году в Женеве показали обновленный вариант модели. Машина получила измененные фары, бамперы и новые 20-дюймовые колесные диски. За доплату покупателям предлагают двухцветное оформление кузова.
Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна с 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды. В более дорогом исполнении под капотом окажется 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм).
Bentley Continental GT
Базовым и единственным мотором для купе и кабриолета пока что является 6,0-литровый W12 TSI, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В будущем у потенциальных клиентов британской марки появится выбор. В первом квартале 2020 года в продажу должны поступить версии Continental GT с новым битурбо V8. Речь идет о 4,0-литровом моторе с отдачей 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента.
В список оснащения люксового автомобиля входят цифровая приборная панель, большой сенсорный экран медиакомплекса, аудиосистема с 10 динамиками, пневмоподвеска и набор вспомогательных функций, включая систему удержания в полосе, парковочный ассистент и адаптивный «круиз». Для версий с V8 разработали 20-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна с 10 спицами, хотя при желании можно выбрать и другие «колеса» диаметром до 22 дюймов. Также доступны 7 стандартных цветов кузова и пять вариантов оформления салона.
Bentley Bentayga
Машина быстро полюбилась россиянам, ведь в ней совместилось все, что так любят богатые соотечественники: громкое имя, большая цена, эксклюзивность и высокий клиренс. Самая быстрая версия модели приводится в движение бензиновым V8 мощностью 550 л.с. Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. С места до 100 км/ч авто разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч.
Rolls-Royce Wraith
Экстерьер модели выполнен с использованием тикового дерева и кожи в перламутровых и зеленых тонах. Напольное покрытие багажника украшено деталями из древесины тикового дерева. Каждый из автомобилей получил эмблему из изумрудов и перламутра.
Под капотом Wraith находится 6,6-литровый твин-турбо двигатель V12 мощностью 624 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Lamborghini Urus
Успех марки в нашей стране во многом обеспечивает кроссовер Urus. На нем остановили свой выбор 67 российских клиентов. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, который выдает 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента. Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день.
В список оснащения модели входят 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона.
Ferrari LaFerrari
Итальянцы спрятали 6,3-литровый бензиновый двигатель V12 в гибридную силовую установку. Вместе с электромотором и комплектом литий-ионных аккумуляторов он обеспечивает гиперкару свыше 950 «лошадей». В паре с установкой выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. с места до «сотни» купе разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 350 км/ч. Впечатляет, правда?
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