6 января 2020, 21:02
Самые популярные машины с АКПП
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на фоне падения продаж в России новых автомобилей, спрос на машины с автоматической коробкой передач постепенно растет. Доля таких автомобилей в общем объеме рынка приближается к 60%.
Фото: Kia
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Самым востребованным автомобилем с АКПП остается Kia Rio, которая разошлась тиражом 64,5 тыс. экземпляров. Это на 7% больше, чем было продано за аналогичный период 2018 года. Второе место занимает бестселлер среди кроссоверов – Hyundai Creta. За 11 месяцев 2019 года дилеры реализовали 47,9 тыс. экземпляров (+5%). Несмотря на 4-процентное снижение спроса, третья строчка досталась еще одной модели Hyundai – седану Solaris (39,9 тыс. экз.).
Четвертое место среди самых востребованных машин с автоматической коробкой передач в нашей стране занимает Volkswagen Polo (32,2 тыс. экз.), демонстрируя рост продаж сразу на 37%. Пятая позиция у Toyota Camry с результатом 30,6 тыс. проданных автомобилей +3% к АППГ. Кроме того, в ТОП-10 попали: Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. экз.; +4%), Kia Sportage (26,5 тыс. экз.; +4%), Kia Optima (23,3 тыс. экз.; +23%), Toyota RAV4 (23,1 тыс. экз.; -7%) и Mitsubishi Outlander (21,8 тыс. экз.; -1%).
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