Самые популярные машины в Германии летом 2021 года
На седьмой строчке вновь модель с шильдиками Volkswagen – компактный хэтчбек Up (4,23 тыс. экз.). На восьмом месте расположился Opel Corsa (3,82 тыс. экз.), а замыкают ТОП-10 бестселлеров немецкого авторынка в июле еще два «Фольксвагена»: кроссовер T-Cross (3,75 тыс. экз.) и семейство Passat (3,56 тыс. экз.). Первая модель от иностранного (не немецкого) производителя – Fiat 500 смогла занять лишь одиннадцатое место с результатом 3,13 тыс. проданных автомобилей.
Электрокары в Германии не пользовались особым спросом. Самый популярный из них, Volkswagen ID.3 смог подняться лишь на 31-е место, а Renault Zoe и Tesla Model 3 не вошли даже в ТОП-50. Самая популярная модель Audi – семейство А6 занимает 14-е место. Сразу за ней идет самый востребованный Mercedes-Benz – кроссовер GLC (15-е место), а C-Class не поднялся выше 17-го места.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 5 500 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 2 935 000 РVolvo XC90 2018 в Москве
- 330 000 РIveco Daily 2014 в Москве
- 7 599 000 РMercedes S-класс AMG 2018 в Москве
- 7 750 000 РGMC Sierra 2021 в Москве
- 1 470 000 РBMW 3 серия 2013 в Москве
- 4 489 807 РPorsche Macan S 2016 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Priora 2014 в Москве
- 1 630 000 РAudi A8 2013 в Москве
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