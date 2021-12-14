14 декабря 2021, 16:27
Самые популярные направления для путешествия в новогодние праздники
Каждый четвертый россиянин сообщил, что не планирует сидеть дома в новогодние праздники и готов отправиться в путешествие. При этом самым популярным видом транспорта стал автомобиль, который оставил позади поезда и самолеты.
Дарья Климова Фото: iStock
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Наиболее популярным видом транспорта стал автомобиль. Этот вариант предпочли 39% респондентов. Поезд или электричку выберут 34% россиян, самолет – 12%, а 8% поедут на автобусе. Еще около 7% опрошенных заявили, что им предстоит комбинировать несколько видов транспорта.
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