Самые популярные подержанные автомобили 2023 года

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За период с января по май 2023 года больше всего предложений в сегменте подержанных автомобилей было зафиксировано в категории машин в возрасте от 3 до 5 лет, на них пришлось 15% объявлений. Лидерами в этом сегменте стали модели Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Самой популярной моделью эксперты назвали Lada Granta со средней ценой 635 тысяч рублей. При этом средняя цена 3-5-летнего автомобиля достигла 1,9 млн рублей. Столь внушительная цифра объясняется тем, что вторую строчку занимает Toyota Camry, за которую просят в среднем по 2,5 млн рублей. Третье место досталось Lada Vesta (921 тысяч рублей). Кроме того, в ТОП-10 наиболее востребованных моделей также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe, пишет «Газета.Ру».

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