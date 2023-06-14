Самые популярные подержанные автомобили 2023 года
Самой популярной моделью эксперты назвали Lada Granta со средней ценой 635 тысяч рублей. При этом средняя цена 3-5-летнего автомобиля достигла 1,9 млн рублей. Столь внушительная цифра объясняется тем, что вторую строчку занимает Toyota Camry, за которую просят в среднем по 2,5 млн рублей. Третье место досталось Lada Vesta (921 тысяч рублей). Кроме того, в ТОП-10 наиболее востребованных моделей также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe, пишет «Газета.Ру».
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13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
12.06.2023, 23:45
АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
В конце мая 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что будет строго следить за соблюдением рекомендованных розничных цен. Далеко не все продавцы восприняли его слова всерьез. Поставки трем нарушителям уже приостановлены, ведется проверка.Читать далее
-
07.06.2023, 11:23
АвтоВАЗ выпустил новую «драйверскую» модель: цена уже известна
АвтоВАЗ дал официальный старт продаж новой модели семейства Lada Granta, сборку которой наладили силами спортивного подразделения «Лада Спорт». Цена оказалась ниже миллиона рублей.Читать далее
-
06.06.2023, 15:07
Сможет ли длиннобазная Lada Vesta соблазнить чиновников: мнение экспертов
АвтоВАЗ подготовил люксовую версию седана Lada Vesta с растянутой на 250 мм колесной базой. Автомобиль готов заменить в государственных автопарках Ford Focus и Skoda Octavia, а возможно и Toyota Camry.Читать далее
-
02.06.2023, 11:54
На что способна новая медиасистема Lada Vesta NG
Новая Lada Vesta NG не слишком изменилась внешне, зато обзавелась принципиально новой медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro, которая отличается расширенным функционалом и внушительным вертикально ориентированным экраном.Читать далее
-
02.06.2023, 07:23
На АвтоВАЗе построили длиннобазную Lada Vesta NG: в ней уже посидела Валентина Матвиенко
Когда-то у Lada Vesta уже была длиннобазная версия с приставкой Signature. В 2015 году было собрано несколько экземпляров, но несмотря на предложения пересадить на Vesta Signature чиновников, дальше дело не пошло. Сейчас АвтоВАЗ решил вновь вернуться к идее длиннобазной «Весты».Читать далее
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