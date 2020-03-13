13 марта 2020, 20:22
Самые популярные участки трассы М-11
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Фото: zr.ru
Новая скоростная автомобильная дорога М-11«Нева» (Москва - Санкт-Петербург) пользуется высокой популярностью среди водителей, но некоторые участки особенно востребованы. В «Автодоре» рассказали какие именно.
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Как пишет портал Peterburg2, по итогам 2019 года трасса М-11 показывает самый динамичный рост всех дорог Госкомпании. По данным «Автодора», больше 40% поездок – это проезд маршрута от обхода Торжка в Тверской области (км 208) по Новгородской области до Петербурга (км 684). Еще порядка 25% поездок совершается на участке от 646 до 684 км в Ленобласти, Петербурге и по Софийской развязке.
За 2019 год по автомагистрали М-11 было совершенно почти 11,5 млн проездов. Этот показатель превышает данные за 2018 год в три раза. Ежедневно по трассе проезжает порядка 55 тыс. автомобилей. Общая протяженность дороги – 669 километров. Среднее время в пути между двумя столицами по трассе составляет примерно 5,5 часов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
Подушек маловато, да и кондей тоже радости не доставляет, а так стартовая цена очень даже привлекательная
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