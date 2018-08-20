172
20 августа 2018, 17:57

Названы самые популярные в России автомобили с «механикой»

С января по июнь 2018 года в России было продано чуть более 350 тысяч новых легковых автомобилей с механической коробкой передач. Это на 15% больше по сравнению с первым полугодием 2017-го. Больше всего автомобилей с «механикой» реализовали дилеры Lada.
^
Ранее мы писали
В США, где доля машин с «автоматом» превышает 90%, угонщики терпят неудачу за неудачей в попытке угнать автомобиль ...
Читать далее
По данным аналитического агентства Автостат, самыми популярными машинами с механической «коробкой» стали «Лады». За первые шесть месяцев 2018 года в России было продано 154 тысячи таких автомобилей или на 22,1% больше, чем годом ранее. Lada - безусловный лидер данного сегмента рынка. Ближайший «преследователь» – Renault – реализовал за тот же период всего 51,6 тыс. автомобилей с МКПП, а рост продаж здесь составил 14,3%.

Россияне стали чаще отдавать предпочтение автомобилям Kia с «автоматом». Продажи машин с «механикой» снизились на 7,5%, позволив марке занять лишь третье место. Дилеры продали в первом полугодии 2018-го почти 24 тысячи автомобилей Kia, оснащенных механической коробкой передач. На «пятки» Kia наступает ее корейский «брат» Hyundai, у которого автомобили с «механикой» пользуются стабильным спросом – 21,4 тыс. проданных автомобилей и +8,6%. Замыкают ТОП-5 автомобили Volkswagen (15,9 тыс. шт.; +29,5%).

Кроме того, в «десятку» самых популярных автомобилей с механической КПП по итогам первых 6 месяцев нынешнего года вошли Skoda (15 тыс. шт., +15,1%), Chevrolet (14,2 тыс. шт., -1,6%), Nissan (12,9 тыс. шт., +8,3%), УАЗ (9 тыс. шт., +3,1%) и Datsun (7 тыс. шт., -3,7%). Суммарная доля машин с «механикой» в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России составила 44,5%.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто | отзывы
Сдавал на элантре назад и по дурости не закрыл дверь. В темноте не заметил в кусте пень, дверь слегка сошла с петель, но сразу вернул ее на место. Однако корпус двери видимо повредил, в дождь стало капать на сиденье. Обратился в восток авто, посмотрели, сказали плёвое дело, исправили буквально за пол ...
valyametenko
КОНТРАКТНЫЕ ДВС и КПП по всей россии
Поставляю контрактные агрегаты по всей России! Компания MOTORTOP Мотортоп работает с 2015 года и предлагает комплексный подход к решению проблем любой сложности связаных с поломкой вашего двигателя Наша организация занимается поставками контрактных агрегатов из Европы, обслуживанием двс и его капитальным ...
MOTORTOP
Автовэй 71 | отзывы
Приехал продавать машину. Ее забрали на диагностику, а после объявили хороший такой список неисправностей по которым цена идет в минус. Я сразу подумал, что тупо пытаются за дешево забрать, начал торговаться. Менеджер предложил исправить то, что их неустраивает и приехать в следующий раз. Сегодня приехал ...
RomaHow
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы самые популярные в России автомобили с «механикой»
{{material_122949}}По данным аналитического агентства Автостат, самыми популярными машинами с механической «коробкой» стали «Лады». За первые шесть месяцев 2018 года в России было продано 154 тысячи таких автомобилей или на 22,1% больше, чем годом ранее. Lada - безусловный лидер данного сегмента рынка. Ближайший «преследователь» – Renault – реализовал за тот же период всего 51,6 тыс. автомобилей с МКПП, а рост продаж здесь составил 14,3%.Россияне стали чаще отдавать предпочтение автомобилям Kia с «автоматом». Продажи машин с «механикой» снизились на 7,5%, позволив марке занять лишь третье место. Дилеры продали в первом полугодии 2018-го почти 24 тысячи автомобилей Kia, оснащенных механической коробкой передач. На «пятки» Kia наступает ее корейский «брат» Hyundai, у которого автомобили с «механикой» пользуются стабильным спросом – 21,4 тыс. проданных автомобилей и +8,6%. Замыкают ТОП-5 автомобили Volkswagen (15,9 тыс. шт.; +29,5%).Кроме того, в «десятку» самых популярных автомобилей с механической КПП по итогам первых 6 месяцев нынешнего года вошли Skoda (15 тыс. шт., +15,1%), Chevrolet (14,2 тыс. шт., -1,6%), Nissan (12,9 тыс. шт., +8,3%), УАЗ (9 тыс. шт., +3,1%) и Datsun (7 тыс. шт., -3,7%). Суммарная доля машин с «механикой» в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России составила 44,5%.
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Хабаровский край Костромская область Амурская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG