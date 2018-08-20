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20 августа 2018, 17:57
Названы самые популярные в России автомобили с «механикой»
С января по июнь 2018 года в России было продано чуть более 350 тысяч новых легковых автомобилей с механической коробкой передач. Это на 15% больше по сравнению с первым полугодием 2017-го. Больше всего автомобилей с «механикой» реализовали дилеры Lada.
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Россияне стали чаще отдавать предпочтение автомобилям Kia с «автоматом». Продажи машин с «механикой» снизились на 7,5%, позволив марке занять лишь третье место. Дилеры продали в первом полугодии 2018-го почти 24 тысячи автомобилей Kia, оснащенных механической коробкой передач. На «пятки» Kia наступает ее корейский «брат» Hyundai, у которого автомобили с «механикой» пользуются стабильным спросом – 21,4 тыс. проданных автомобилей и +8,6%. Замыкают ТОП-5 автомобили Volkswagen (15,9 тыс. шт.; +29,5%).
Кроме того, в «десятку» самых популярных автомобилей с механической КПП по итогам первых 6 месяцев нынешнего года вошли Skoda (15 тыс. шт., +15,1%), Chevrolet (14,2 тыс. шт., -1,6%), Nissan (12,9 тыс. шт., +8,3%), УАЗ (9 тыс. шт., +3,1%) и Datsun (7 тыс. шт., -3,7%). Суммарная доля машин с «механикой» в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России составила 44,5%.
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В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
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