Самые популярные внедорожники на вторичном авторынке
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Так, за отчетный период в нашей стране было перепродано 1 044 245 автомобилей класса SUV. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 057 019 экз.).
Lada 4x4
Базовый 3-дверный автомобиль с аскетичным салоном оснащен полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом трудится 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с.
Chevrolet Niva
В движение Chevy Niva приводится 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 80 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». Кстати, не так давно автомобиль впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном, чем стал комфортнее. Штатная медиасистема на базе Windows CE 6.0 имеет встроенную навигацию Navitel и поддержку двух стандартов – GPS и ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство поддерживает все основные фото-, аудио- и видеоформаты, а также имеет разъемы SD и USB. Смартфон подключается по Bluetooth.
Toyota RAV4
Что касается рынка новых авто, то для россиян доступно свежее поколение японского вседорожника. Кроссоверы предлагают в бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений.
Nissan Qashqai
Под капотом Qashqai установлен турбированный 1,2-литровый мотор серии DIG-T, способный развивать 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в силовой линейке бензиновый агрегат объемом 2 литра мощностью 140 сил и 1,6-литровый 130-сильный дизель.
Kia Sportage
Под капотом установлен атмосферный 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП.
Toyota Land Cruiser
Новое поколение внедорожника предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).
Renault Duster
В переднеприводной версии автомобиль комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой МКПП. Полноприводные модификации доступны с аналогичным бензиновым двигателем, но с 6-ступенчатой коробкой передач. Кроме того, модель предлагается с модернизированным бензиновым 2-литровым мотором (6МКПП и 6АКПП), а также с 1,5-литровым турбодизелем.
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