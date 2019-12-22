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22 декабря 2019, 09:59

Самые популярные внедорожники на вторичном авторынке

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Фото Газета Кемерова
Аналитики подводят итоги 2019 года на авторынке России. Эксперты подсчитали, сколько было продано подержанных внедорожников за 11 прошедших месяцев и определили самые популярные в своем сегменте.

Так, за отчетный период в нашей стране было перепродано 1 044 245 автомобилей класса SUV. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 057 019 экз.).

Lada 4x4

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 542 900 до 598 900 Р
Логично, что первую строчку рейтинга занимает отечественный внедорожник. Он доступный, легкий в обслуживании и идеально подходит для российских непростых дорог. Трехдверный вариант «Нивы» пользуется особым спросом у охотников, рыболовов и фермеров, которым необходим надежный и неприхотливый внедорожник повышенной проходимости.

Базовый 3-дверный автомобиль с аскетичным салоном оснащен полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом трудится 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Внедорожник «GM-АвтоВАЗ» также радует своей доступностью и недорогим содержанием. Автомобиль не спешит меняться, однако это не губит его популярность среди ценителей полного привода. Особенно на вторичном авторынке, где по итогам года модель занимает вторую строчку рейтинга востребованности.

В движение Chevy Niva приводится 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 80 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». Кстати, не так давно автомобиль впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном, чем стал комфортнее. Штатная медиасистема на базе Windows CE 6.0 имеет встроенную навигацию Navitel и поддержку двух стандартов – GPS и ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство поддерживает все основные фото-, аудио- и видеоформаты, а также имеет разъемы SD и USB. Смартфон подключается по Bluetooth.

Toyota RAV4

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
Покупатели особенно ценят дизельную модификацию модели, которая приводится в движение 2,2-литровым мотором 2AD-FHV мощностью 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В список оборудования такой версии кроссовера входят предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Именно дизельный «Раф» чаще всего перепродавался на вторичном авторынке.

Что касается рынка новых авто, то для россиян доступно свежее поколение японского вседорожника. Кроссоверы предлагают в бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
От 1.2 л, 115 л.с
Новый от 1 290 000 до 1 970 000 Р
Японский вседорожник пользуется популярностью как на рынке новых авто, так и с пробегом. Он практичный, доступный по цене и имеет неплохое оснащение уже в начальной комплектации. В частности, обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавлены парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника.

Под капотом Qashqai установлен турбированный 1,2-литровый мотор серии DIG-T, способный развивать 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в силовой линейке бензиновый агрегат объемом 2 литра мощностью 140 сил и 1,6-литровый 130-сильный дизель.

Kia Sportage

KIA Sportage
От 2 л, 185 л.с
Новый от 1 329 900 до 2 244 900 Р
Автомобиль в прошлом году вошел в список самых надежных моделей, что, естественно, положительно сказалось на спросе. Начальная комплектация кроссовера тоже не бедная, и это добавило очков в копилку «Спортэджа». В «базе» предусмотрены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.

Под капотом установлен атмосферный 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 694 000 Р
В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.

Новое поколение внедорожника предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).

Renault Duster

Renault Duster
От 1.5 л, 109 л.с
Новый от 699 000 до 1 091 990 Р
Автомобиль отличается хорошим дорожным просветом, короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. За все это «Дастер» любят россияне и перепродают его на вторичном авторынке.

В переднеприводной версии автомобиль комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой МКПП. Полноприводные модификации доступны с аналогичным бензиновым двигателем, но с 6-ступенчатой коробкой передач. Кроме того, модель предлагается с модернизированным бензиновым 2-литровым мотором (6МКПП и 6АКПП), а также с 1,5-литровым турбодизелем.


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Самые популярные внедорожники на вторичном авторынке
Так, за отчетный период в нашей стране было перепродано 1 044 245 автомобилей класса SUV. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 057 019 экз.). Lada 4x4{{model_v2_1475}}Логично, что первую строчку рейтинга занимает отечественный внедорожник. Он доступный, легкий в обслуживании и идеально подходит для российских непростых дорог. Трехдверный вариант «Нивы» пользуется особым спросом у охотников, рыболовов и фермеров, которым необходим надежный и неприхотливый внедорожник повышенной проходимости.Базовый 3-дверный автомобиль с аскетичным салоном оснащен полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом трудится 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с. Chevrolet Niva{{model_v2_205}}Внедорожник «GM-АвтоВАЗ» также радует своей доступностью и недорогим содержанием. Автомобиль не спешит меняться, однако это не губит его популярность среди ценителей полного привода. Особенно на вторичном авторынке, где по итогам года модель занимает вторую строчку рейтинга востребованности.В движение Chevy Niva приводится 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 80 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». Кстати, не так давно автомобиль впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном, чем стал комфортнее. Штатная медиасистема на базе Windows CE 6.0 имеет встроенную навигацию Navitel и поддержку двух стандартов – GPS и ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство поддерживает все основные фото-, аудио- и видеоформаты, а также имеет разъемы SD и USB. Смартфон подключается по Bluetooth. Toyota RAV4{{model_v2_1308}}Покупатели особенно ценят дизельную модификацию модели, которая приводится в движение 2,2-литровым мотором 2AD-FHV мощностью 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В список оборудования такой версии кроссовера входят предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Именно дизельный «Раф» чаще всего перепродавался на вторичном авторынке.Что касается рынка новых авто, то для россиян доступно свежее поколение японского вседорожника. Кроссоверы предлагают в бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений. Nissan Qashqai {{model_v2_1559}}Японский вседорожник пользуется популярностью как на рынке новых авто, так и с пробегом. Он практичный, доступный по цене и имеет неплохое оснащение уже в начальной комплектации. В частности, обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавлены парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника.Под капотом Qashqai установлен турбированный 1,2-литровый мотор серии DIG-T, способный развивать 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Также в силовой линейке бензиновый агрегат объемом 2 литра мощностью 140 сил и 1,6-литровый 130-сильный дизель. Kia Sportage{{model_v2_627}}Автомобиль в прошлом году вошел в список самых надежных моделей, что, естественно, положительно сказалось на спросе. Начальная комплектация кроссовера тоже не бедная, и это добавило очков в копилку «Спортэджа». В «базе» предусмотрены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.Под капотом установлен атмосферный 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Toyota Land Cruiser{{model_v2_1734}}В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.Новое поколение внедорожника предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).Renault Duster{{model_v2_3024}}Автомобиль отличается хорошим дорожным просветом, короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. За все это «Дастер» любят россияне и перепродают его на вторичном авторынке.В переднеприводной версии автомобиль комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой МКПП. Полноприводные модификации доступны с аналогичным бензиновым двигателем, но с 6-ступенчатой коробкой передач. Кроме того, модель предлагается с модернизированным бензиновым 2-литровым мотором (6МКПП и 6АКПП), а также с 1,5-литровым турбодизелем.
2019-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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