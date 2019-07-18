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18 июля 2019, 00:01

Самые популярные вседорожники 2019 года

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых легковых автомобилей за первое полугодие и назвали лидеров российского SUV-сегмента.
Самые популярные вседорожники 2019 года
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Кроссоверы и внедорожники прочно обосновались на первом месте по продажам среди других сегментов российского рынка. И самой популярной моделью остается Hyundai Creta. В первом полугодии на этой модели остановили свой выбор 34,6 тыс. тысяч отечественных покупателей. Второе место досталось Renault Duster, который разошелся тиражом в 18,7 тыс. экземпляров.
 
Третью строчку занимает Volkswagen Tiguan. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 16,3 тыс. экземпляров. Кстати, в ТОП-10 отечественного SUV-сегмента Tiguan – одна из двух самых дорогостоящих моделей. Цены на него сейчас варьируются в диапазоне от 1 499 000 до 2 599 000 рублей. Не менее дорогому Mitsubishi Outlander удалось закрепиться лишь на десятой строчке.

Замыкают российскую пятерку самых востребованных вседорожников Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.). Шестое место досталось кроссоверу Renault Kaptur (13,4 тыс. экз.). С минимальным отставанием от него на седьмом месте идет Toyota RAV4 (13,3 тыс. экз.). Кроме того, преодолеть порог в 10 тысяч проданных автомобилей в первом полугодии смогли корейский кроссовер Hyundai Tucson (11,4 тыс. экз.) и два «японца»: Nissan Qashqai (11,3 тыс. экз.) и Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. экз.). 

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Tsikalov
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Влад
Рейтинг самых надежных авто старше 10 лет
Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
Alex
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Самые популярные вседорожники 2019 года
{{material_126954}}Кроссоверы и внедорожники прочно обосновались на первом месте по продажам среди других сегментов российского рынка. И самой популярной моделью остается Hyundai Creta. В первом полугодии на этой модели остановили свой выбор 34,6 тыс. тысяч отечественных покупателей. Второе место досталось Renault Duster, который разошелся тиражом в 18,7 тыс. экземпляров. Третью строчку занимает Volkswagen Tiguan. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 16,3 тыс. экземпляров. Кстати, в ТОП-10 отечественного SUV-сегмента Tiguan – одна из двух самых дорогостоящих моделей. Цены на него сейчас варьируются в диапазоне от 1 499 000 до 2 599 000 рублей. Не менее дорогому Mitsubishi Outlander удалось закрепиться лишь на десятой строчке.Замыкают российскую пятерку самых востребованных вседорожников Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.). Шестое место досталось кроссоверу Renault Kaptur (13,4 тыс. экз.). С минимальным отставанием от него на седьмом месте идет Toyota RAV4 (13,3 тыс. экз.). Кроме того, преодолеть порог в 10 тысяч проданных автомобилей в первом полугодии смогли корейский кроссовер Hyundai Tucson (11,4 тыс. экз.) и два «японца»: Nissan Qashqai (11,3 тыс. экз.) и Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. экз.). 
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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