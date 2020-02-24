Самые популярные вседорожники с пробегом в январе
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Lada 4x4
Под капотом «Нивы» трудится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л. с. В паре с ним выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод. По данным «Автостат-Инфо», за первый месяц в стране своих хозяев сменили 6086 таких машин. Эта цифра на 1% больше показателей за аналогичный период 2019 года.
Chevrolet Niva
В движение внедорожник приводится 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 80 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». Автомобиль не спешит меняться как внешне, так и в техническом плане. Однако это не губит его популярность среди ценителей полного привода.
Toyota RAV4
Покупатели ценят богатое оснащение модели, ведь это уже совершенно иной уровень комфорта по сравнению с бюджетными вариантами. Так, «Раф» имеет 7 подушек безопасности, систему динамической стабилизации, светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски, кондиционер и аудиосистему с 6 динамиками, поддержкой Bluetooth, разъемом для подключения внешних устройств, USB-портом и поддержкой аудиофайлов форматов MP3 и WMA. Бонусом служит пакет «Зимний комфорт» с обогревом руля, передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. В штатную комплектацию входят и противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционной управлением, маркировка VIN-номером дополнительных деталей автомобиля и датчик разбития стекла задней двери.
Renault Duster
Автомобиль отличается хорошим дорожным просветом, короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. В подкапотном пространстве — 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач.
Nissan Qashqai
Уже в «базе» модель имеет обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавлены парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника. На вторичном авторынке чаще всего покупают версию с 2-литровым 140-сильным бензиновым агрегатом.
Toyota Land Cruiser
В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя. Внедорожник предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с.
Kia Sportage
В начальной комплектации предусмотрены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.
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