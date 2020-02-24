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24 февраля 2020, 01:41

Самые популярные вседорожники с пробегом в январе

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Фото ПодборАвто
Большинство россиян предпочитают передвигаться на кроссоверах и внедорожниках. Немудрено, учитывая климат и дорожные особенности нашей страны. Поскольку цены на новые SUV, мягко говоря, кусаются, многие потребители уходят на вторичный авторынок. Посмотрим, какие же вседорожники там продаются больше всего по итогам января-2020.

Lada 4x4

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 553 900 до 766 900 Р
Идеальный компаньон дачников, рыбаков, охотников и просто любителей загородного отдыха. Отечественный внедорожник доступен по цене, неприхотлив в обслуживании и вывезет практически из любого бездорожья.

Под капотом «Нивы» трудится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л. с. В паре с ним выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод. По данным «Автостат-Инфо», за первый месяц в стране своих хозяев сменили 6086 таких машин. Эта цифра на 1% больше показателей за аналогичный период 2019 года.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Где отечественная «Нива», там и бессменный проект «GM-АвтоВАЗ». Chevrolet Niva устойчиво занимает вторую позицию самых востребованных внедорожников на рынке б/у машин. В январе было продано 5435 таких авто с пробегом, что на 4% выше прошлогоднего показателя.

В движение внедорожник приводится 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 80 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». Автомобиль не спешит меняться как внешне, так и в техническом плане. Однако это не губит его популярность среди ценителей полного привода.  

Toyota RAV4

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
Еще один постоянный участник рейтинга самых популярных вседорожников в России берет «бронзу». В прошлом месяце своих хозяев сменили 3056 таких кроссоверов, а это аж на 20% больше показателей января 2019 года.

Покупатели ценят богатое оснащение модели, ведь это уже совершенно иной уровень комфорта по сравнению с бюджетными вариантами. Так, «Раф» имеет 7 подушек безопасности, систему динамической стабилизации, светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски, кондиционер и аудиосистему с 6 динамиками, поддержкой Bluetooth, разъемом для подключения внешних устройств, USB-портом и поддержкой аудиофайлов форматов MP3 и WMA. Бонусом служит пакет «Зимний комфорт» с обогревом руля, передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. В штатную комплектацию входят и противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционной управлением, маркировка VIN-номером дополнительных деталей автомобиля и датчик разбития стекла задней двери.

Renault Duster

Renault Duster
От 1.5 л, 109 л.с
Новый от 699 000 до 1 091 990 Р
В начале своей карьеры автомобиль бил рекорды по продажам, в том числе на вторичном авторынке. Сегодня же «Дастер» уступает первенство конкурентам, однако по-прежнему востребован у аудитории. За январь россияне купили 2693 внедорожников с пробегом (+23,2% к январю 2019 года).

Автомобиль отличается хорошим дорожным просветом, короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. В подкапотном пространстве — 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
От 1.2 л, 115 л.с
Новый от 1 290 000 до 1 970 000 Р
За много лет японский кроссовер завоевал неплохую репутацию по части надежности. Именно поэтому его любят не только на рынке новых авто, но и с пробегом. В январе новых хозяев нашли 2625 машины, что превышает прошлогодний результат на 16%.

Уже в «базе» модель имеет обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавлены парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника. На вторичном авторынке чаще всего покупают версию с 2-литровым 140-сильным бензиновым агрегатом.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 694 000 Р
Нашлось в январе немало и любителей больших рамных внедорожников с высоким уровнем комфорта. За месяц на вторичном авторынке РФ новых хозяев нашли 2580 Toyota Land Cruiser 200, что на 8,5% выше показателя января 2019 года.

В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя. Внедорожник предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с.

Kia Sportage

KIA Sportage
От 2 л, 185 л.с
Новый от 1 329 900 до 2 244 900 Р
Спрос на корейский вседорожник постоянно растет. Вот и в январе продажи увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2425 штук. Самым популярным сочетанием «начинки» стал 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

В начальной комплектации предусмотрены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.


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Самые популярные вседорожники с пробегом в январе
Lada 4x4{{model_v2_1473}}Идеальный компаньон дачников, рыбаков, охотников и просто любителей загородного отдыха. Отечественный внедорожник доступен по цене, неприхотлив в обслуживании и вывезет практически из любого бездорожья.Под капотом «Нивы» трудится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л. с. В паре с ним выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод. По данным «Автостат-Инфо», за первый месяц в стране своих хозяев сменили 6086 таких машин. Эта цифра на 1% больше показателей за аналогичный период 2019 года.Chevrolet Niva{{model_v2_205}}Где отечественная «Нива», там и бессменный проект «GM-АвтоВАЗ». Chevrolet Niva устойчиво занимает вторую позицию самых востребованных внедорожников на рынке б/у машин. В январе было продано 5435 таких авто с пробегом, что на 4% выше прошлогоднего показателя.В движение внедорожник приводится 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 80 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». Автомобиль не спешит меняться как внешне, так и в техническом плане. Однако это не губит его популярность среди ценителей полного привода.  Toyota RAV4{{model_v2_1308}}Еще один постоянный участник рейтинга самых популярных вседорожников в России берет «бронзу». В прошлом месяце своих хозяев сменили 3056 таких кроссоверов, а это аж на 20% больше показателей января 2019 года.Покупатели ценят богатое оснащение модели, ведь это уже совершенно иной уровень комфорта по сравнению с бюджетными вариантами. Так, «Раф» имеет 7 подушек безопасности, систему динамической стабилизации, светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски, кондиционер и аудиосистему с 6 динамиками, поддержкой Bluetooth, разъемом для подключения внешних устройств, USB-портом и поддержкой аудиофайлов форматов MP3 и WMA. Бонусом служит пакет «Зимний комфорт» с обогревом руля, передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. В штатную комплектацию входят и противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционной управлением, маркировка VIN-номером дополнительных деталей автомобиля и датчик разбития стекла задней двери. Renault Duster{{model_v2_3024}}В начале своей карьеры автомобиль бил рекорды по продажам, в том числе на вторичном авторынке. Сегодня же «Дастер» уступает первенство конкурентам, однако по-прежнему востребован у аудитории. За январь россияне купили 2693 внедорожников с пробегом (+23,2% к январю 2019 года).Автомобиль отличается хорошим дорожным просветом, короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Система полного привода имеет три режима, которые позволяют легко передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. В подкапотном пространстве — 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач. Nissan Qashqai{{model_v2_1559}}За много лет японский кроссовер завоевал неплохую репутацию по части надежности. Именно поэтому его любят не только на рынке новых авто, но и с пробегом. В январе новых хозяев нашли 2625 машины, что превышает прошлогодний результат на 16%.Уже в «базе» модель имеет обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутую комплектацию добавлены парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника. На вторичном авторынке чаще всего покупают версию с 2-литровым 140-сильным бензиновым агрегатом.Toyota Land Cruiser{{model_v2_1734}}Нашлось в январе немало и любителей больших рамных внедорожников с высоким уровнем комфорта. За месяц на вторичном авторынке РФ новых хозяев нашли 2580 Toyota Land Cruiser 200, что на 8,5% выше показателя января 2019 года.В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя. Внедорожник предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Kia Sportage{{model_v2_627}}Спрос на корейский вседорожник постоянно растет. Вот и в январе продажи увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2425 штук. Самым популярным сочетанием «начинки» стал 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.В начальной комплектации предусмотрены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.
2020-02-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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