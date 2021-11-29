Самые потрясающие модели Mercedes-Benz
Mercedes CLK DTM AMG
Эта модель своим стильным внешним видом обязана гоночным автомобилям бренда 2003 года. Всего было создано 100 таких машин, каждая получила V8 объемом 5,5 л и мощностью 574 л.с. Максимальная скорость была ограничена и не превышала 320 км/ч. Надо ли говорить, что все они были куплены едва сошли с конвейера.
Электромобиль SLS AMG
Одна из самых экстремальных машин в истории бренда. Несмотря на то, что у машины 4 электродвигателя по одному на каждое колесо, их суммарная мощь достигает примерно 740 л.с. Так что это еще и самая мощная машина в истории Mercedes.
G63 AMG 6x6
Внешность этой модели не всем зашла. Однако эта машина является шестиколесной версией одного из легендарных внедорожников бренда – G-класса. К тому же на момент выпуска модель была самым огромным внедорожником в линейке и вторым по стоимости.
Портальные мосты и мощный V6 с двойным турбонаддувом быстро сделали внедорожник одним из способов «выпендриться» для богатых и знаменитых.
Mercedes CLK GTR AMG
Без сомнений это одна из самых устрашающих моделей, созданных брендом для участия в гонках. Дорожная версия модели получила двигатель M297, это V12 мощностью 604 л.с., на момент создания это была самая дорогая серийная модель в истории, она стоила умопомрачительные 1 547 620 долларов.
Mercedes-AMG Project ONE
Двухместный гиперкар был представлен в 2017 году на Франкфуртском автосалоне, тогда же было объявлено, что тираж составил лишь 275 машин, а их стоимость будет начинаться с 2,27 млн евро!
По официальным данным модель будет оснащаться гибридным двигателем, а мощность силовой установки составит 1000 л.с., а вес не более 1 тонны. Будущие владельцы наверняка скрестили пальцы и надеются, что хотя бы в 2022 смогут прокатиться на своей драгоценной во всех смыслах покупке.
Mercedes 300 SEL 6.8 AMG «Красная Свинья»
Столь неблагозвучное название получила одна из самых потрясающих и легендарных машин в истории бренда. Она была создана на основе Mercedes 300 SEL, но изрядно тюнингованного. Чтобы превратить этот огромный, тяжелый и самый быстрый на тот момент серийный автомобиль в гоночную машину, в ателье AMG провели немалую работу. Объем двигателя был расточен до 6,8 л, что позволило увеличить мощность с 250 до 420 л.с., а разгон до сотни сократился до 4,2 секунд.
В 1971 году машина приняла участие в гонке «24 Hours of Spa», где ее высмеяли зрители и дали обидное прозвище. По итогу заезда машина оказалась второй в абсолютном зачете. Смех стих, а прозвище сохранилось назло всем! Всего было создано 5 таких машин, и они являются легендой бренда.
Mercedes-Benz SLR McLaren
Этот один из самых брутальных суперкаров был создан при сотрудничестве с McLaren в количестве 2157 единиц. Модель получила двигатель SLR V8 с наддувом объемом 5,4 л и мощностью 617 л.с. Хотя некоторые считают модель подпорченным шедевром с медленной АКПП и не предсказуемой динамикой вождения, это абсолютно шикарный автомобиль в своем классе.
Mercedes AMG GT 63 S
Шикарный седан с производительностью суперкара – если нужна такая машина, то ваш идеальный выбор AMG GT 63 S. Модель получила V8 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с. и крутящим моментом 664 Нм. При этом разгон до сотни занимает всего 3,1 секунды. Особенно впечатляет то, что этот роскошный автомобиль предназначен для ежедневных поездок!
Mercedes 300 SLR/Uhlenhaut Coupe
Еще одна спортивная легенда бренда. В 1955 году эта модель участвовала в знаменитой гонке Le Mans 24 Hours. Одна из машин попала в самую страшную катастрофу в истории автоспорта.
В итоге в мире осталась только одна такая машина, оснащенная восьмицилиндровым двигателем объемом 3 л с максимальной скоростью 290 км/ч – неплохо для 50-х! Модель до сих пор хранится в музее Mercedes-Benz.
Mercedes SLR McLaren Stirling Moss
Это ограниченна версия модели, построенной на основе уже упомянутого выше SLR McLaren. Она была названа в честь легенды британского автоспорта сэра Стирлинга Мосса. Предельная скорость 350 км/ч достигается с помощью двигателя SLR AMG V8 объемом 5,4 л и мощностью 651 л.с.
Всего было выпущено 75 машин, каждая стоимостью 1 млн долларов.
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