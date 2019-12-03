Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
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По данным аналитического агентства «Автостат», продажи премиальных автомобилей в октябре выросли на 9%. За тот месяц было продано 14,2 тыс. экземпляров. А за 9 месяцев 2019-го наметились свои лидеры. Примечательно, что фигурируют только три бренда.
Lexus RX
В моторную гамму вошли 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л.с. для версий RX 300 и RX 300 AWD, а также 3,5-литровый двигатель отдачей 300 сил для RX 350 AWD и удлиненной RX 350L AWD. Топовой стала гибридная модификация RX 450h, суммарная мощность которой достигает 313 сил. В список базового оснащения входит полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа Smart Entry & Push Start с запуском и остановкой двигателя кнопкой, парктроники по кругу, 10 подушек безопасности, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, переднего и второго ряда сидений, а также передние кресла с функцией вентиляции.
Mercedes-Benz E-Class
По умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка AMG Speedshift с двумя сцеплениями. Привод — задний.
BMW 5-Series
Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.
BMW X3
Более мощный вариант исполнения xDrive30i располагает мотором на 241 «лошадей». В «топе» вседорожник имеет 3-литровый шестицилиндровый турбодвигатель, выдающий 265 л.с. За 9 месяцев 2019-го Х3 был продан 4373 раз.
Lexus NX
Модель доступна в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с., NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра с турбонаддувом, выдающим 238 л. с., а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный.
В «базе» автомобиль оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти.
BMW X5
На всех новых BMW X5 стоит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. В базовой комплектации обновленного Х5 идут светодиодные фары, колесные диски размером 19 дюймов, кожаный салон, круиз-контроль и климат-контроль. В качестве дополнительных опций можно заказать панорамную крышу, систему ночного видения и разные приятные мелочи в салон. «Икс пятый» входит в десятку самым популярных премиум-машин и был продан с января по сентябрь в количестве 3842 шт.
Mercedes-Benz GLC
Кроме того, российским покупателям предлагают дизельный GLC 300d 4Matic Sport (245 л.с.) и бензиновый GLC 300 4Matic Sport Plus (249 л.с.). Внешне автомобили отличаются спортивным AMG-обвесом и особым оформлением интерьера с фоновой подсветкой. Список оборудования пополнился навигационной системой, обогревом руля и 19-дюймовыми колесами. Бензиновый Sport Plus имеет более продвинутую «приборку» и премиальную аудиосистему. За 9 месяцев текущего года в пользу вседорожника сделали выбор 3470 автомобилистов.
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