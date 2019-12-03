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3 декабря 2019, 10:18

Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году

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Фото RT
Большая часть 2019 года позади, и аналитики постепенно начали подводить итоги продаж на российском авторынке. Как всегда, лучше всех в условиях кризиса ощущал себя премиум-сегмент.

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи премиальных автомобилей в октябре выросли на 9%. За тот месяц было продано 14,2 тыс. экземпляров. А за 9 месяцев 2019-го наметились свои лидеры. Примечательно, что фигурируют только три бренда.

Lexus RX

Lexus RX
От 2 л, 238 л.с
Новый от 3 389 000 до 5 574 000 Р
За 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 6437 экземпляров этой модели. В октябре текущего года до российских дилеров марки добрался обновленный вариант вседорожника, который должен укрепить лидерские позиции модели.

В моторную гамму вошли 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л.с. для версий RX 300 и RX 300 AWD, а также 3,5-литровый двигатель отдачей 300 сил для RX 350 AWD и удлиненной RX 350L AWD. Топовой стала гибридная модификация RX 450h, суммарная мощность которой достигает 313 сил. В список базового оснащения входит полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа Smart Entry & Push Start с запуском и остановкой двигателя кнопкой, парктроники по кругу, 10 подушек безопасности, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, переднего и второго ряда сидений, а также передние кресла с функцией вентиляции.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes E
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 970 000 до 4 720 000 Р
«Серебро» досталось немецкому седану, который за отчетный период разошелся тиражом 6002 экз. Автомобиль стал первой моделью российского предприятия. Подмосковный завод выпускает три модификации Mercedes-Benz E-Class. Две бензиновые Е200 и Е200 4MATIC оснащены моторами мощностью 197 л.с. и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Дизельные седаны получили 194-сильные двигатели.

По умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка AMG Speedshift с двумя сцеплениями. Привод — задний.

BMW 5-Series

BMW 5
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 930 000 до 5 400 000 Р
Баварская «пятерка» остается в лидерах своего сегмента. В период с января по сентябрь 5204 автомобилиста сделали выбор в пользу этого автомобиля, что обеспечило 5-Series устойчивую третью строчку рейтинга.

Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.

BMW X3

BMW X3
От 2 л, 190 л.с
Новый от 3 120 000 до 4 460 000 Р
В базовом варианте модель оснащена 2-литровым турбированным дизелем с четырьмя цилиндрами и системой полного привода. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составит 190 л.с. Время разгона до первой «сотни» равняется 8 секундам, а расход топлива не превысит 8,7 литров в смешанном цикле на каждые 100 км.

Более мощный вариант исполнения xDrive30i располагает мотором на 241 «лошадей». В «топе» вседорожник имеет 3-литровый шестицилиндровый турбодвигатель, выдающий 265 л.с. За 9 месяцев 2019-го Х3 был продан 4373 раз.

Lexus NX

Lexus NX
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 360 000 до 3 827 000 Р
С самого появления на рынке автомобиль пользуется спросом у богатых покупателей. Этот год не стал исключением. За 9 месяцев японский вседорожник разошелся тиражом 4101 экз.

Модель доступна в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с., NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра с турбонаддувом, выдающим 238 л. с., а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный.

В «базе» автомобиль оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти.

BMW X5

BMW X5
От 3 л, 249 л.с
Новый от 4 590 000 до 5 908 200 Р
В базовой комплектации кроссовер выступает с дизельным двигателем объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Следующая версия имеет более мощный агрегат: бензиновый двигатель с мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В «заряженном» X5 M50d стоит дизель с четырьмя турбокомпрессорами с мощностью 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. В этой версии идет спортивная АКП Steptronic и адаптивная подвеска.

На всех новых BMW X5 стоит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. В базовой комплектации обновленного Х5 идут светодиодные фары, колесные диски размером 19 дюймов, кожаный салон, круиз-контроль и климат-контроль. В качестве дополнительных опций можно заказать панорамную крышу, систему ночного видения и разные приятные мелочи в салон. «Икс пятый» входит в десятку самым популярных премиум-машин и был продан с января по сентябрь в количестве 3842 шт.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes GLC
От 2 л, 163 л.с
Новый от 3 650 000 до 7 770 000 Р
Младшими версиями стали дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л. с.) и бензиновый GLC 200 4Matic (197 л. с.). Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей. Разница лишь в колесных дисках: у дизельного GLC они 17-дюймовые, а у бензинового – 18-дюймовые.

Кроме того, российским покупателям предлагают дизельный GLC 300d 4Matic Sport (245 л.с.) и бензиновый GLC 300 4Matic Sport Plus (249 л.с.). Внешне автомобили отличаются спортивным AMG-обвесом и особым оформлением интерьера с фоновой подсветкой. Список оборудования пополнился навигационной системой, обогревом руля и 19-дюймовыми колесами. Бензиновый Sport Plus имеет более продвинутую «приборку» и премиальную аудиосистему. За 9 месяцев текущего года в пользу вседорожника сделали выбор 3470 автомобилистов.


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Отзывы по теме
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», продажи премиальных автомобилей в октябре выросли на 9%. За тот месяц было продано 14,2 тыс. экземпляров. А за 9 месяцев 2019-го наметились свои лидеры. Примечательно, что фигурируют только три бренда.Lexus RX{{model_v2_677}}За 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 6437 экземпляров этой модели. В октябре текущего года до российских дилеров марки добрался обновленный вариант вседорожника, который должен укрепить лидерские позиции модели.В моторную гамму вошли 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л.с. для версий RX 300 и RX 300 AWD, а также 3,5-литровый двигатель отдачей 300 сил для RX 350 AWD и удлиненной RX 350L AWD. Топовой стала гибридная модификация RX 450h, суммарная мощность которой достигает 313 сил. В список базового оснащения входит полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа Smart Entry & Push Start с запуском и остановкой двигателя кнопкой, парктроники по кругу, 10 подушек безопасности, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, переднего и второго ряда сидений, а также передние кресла с функцией вентиляции.Mercedes-Benz E-Class{{model_v2_812}}«Серебро» досталось немецкому седану, который за отчетный период разошелся тиражом 6002 экз. Автомобиль стал первой моделью российского предприятия. Подмосковный завод выпускает три модификации Mercedes-Benz E-Class. Две бензиновые Е200 и Е200 4MATIC оснащены моторами мощностью 197 л.с. и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Дизельные седаны получили 194-сильные двигатели. По умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка AMG Speedshift с двумя сцеплениями. Привод — задний.BMW 5-Series{{model_v2_1545}}Баварская «пятерка» остается в лидерах своего сегмента. В период с января по сентябрь 5204 автомобилиста сделали выбор в пользу этого автомобиля, что обеспечило 5-Series устойчивую третью строчку рейтинга.Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника. BMW X3{{model_v2_139}}В базовом варианте модель оснащена 2-литровым турбированным дизелем с четырьмя цилиндрами и системой полного привода. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составит 190 л.с. Время разгона до первой «сотни» равняется 8 секундам, а расход топлива не превысит 8,7 литров в смешанном цикле на каждые 100 км.Более мощный вариант исполнения xDrive30i располагает мотором на 241 «лошадей». В «топе» вседорожник имеет 3-литровый шестицилиндровый турбодвигатель, выдающий 265 л.с. За 9 месяцев 2019-го Х3 был продан 4373 раз.Lexus NX {{model_v2_6133}}С самого появления на рынке автомобиль пользуется спросом у богатых покупателей. Этот год не стал исключением. За 9 месяцев японский вседорожник разошелся тиражом 4101 экз.Модель доступна в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с., NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра с турбонаддувом, выдающим 238 л. с., а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный.В «базе» автомобиль оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти.BMW X5 {{model_v2_140}}В базовой комплектации кроссовер выступает с дизельным двигателем объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Следующая версия имеет более мощный агрегат: бензиновый двигатель с мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В «заряженном» X5 M50d стоит дизель с четырьмя турбокомпрессорами с мощностью 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. В этой версии идет спортивная АКП Steptronic и адаптивная подвеска.На всех новых BMW X5 стоит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. В базовой комплектации обновленного Х5 идут светодиодные фары, колесные диски размером 19 дюймов, кожаный салон, круиз-контроль и климат-контроль. В качестве дополнительных опций можно заказать панорамную крышу, систему ночного видения и разные приятные мелочи в салон. «Икс пятый» входит в десятку самым популярных премиум-машин и был продан с января по сентябрь в количестве 3842 шт.Mercedes-Benz GLC{{model_v2_6201}}Младшими версиями стали дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л. с.) и бензиновый GLC 200 4Matic (197 л. с.). Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей. Разница лишь в колесных дисках: у дизельного GLC они 17-дюймовые, а у бензинового – 18-дюймовые.Кроме того, российским покупателям предлагают дизельный GLC 300d 4Matic Sport (245 л.с.) и бензиновый GLC 300 4Matic Sport Plus (249 л.с.). Внешне автомобили отличаются спортивным AMG-обвесом и особым оформлением интерьера с фоновой подсветкой. Список оборудования пополнился навигационной системой, обогревом руля и 19-дюймовыми колесами. Бензиновый Sport Plus имеет более продвинутую «приборку» и премиальную аудиосистему. За 9 месяцев текущего года в пользу вседорожника сделали выбор 3470 автомобилистов.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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