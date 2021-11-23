Самые шикарные и при этом недорогие кроссоверы на рынке
Toyota Venza
В 2021 модельном году была представлена обновленная Venza, которая стала полноценным кроссовером, причем таким, что сразу и не поймешь – Toyota перед тобой или уже Lexus. В первом поколении это был квазикроссовер не отличавшийся высокими продажами, но теперь к нам вернулась обновленная Venza и нет сомнений – приставка «квази» к ней больше неприменима!
Это гибрид с полным приводом, сообща оба двигателя выдают 219 л.с.., расход по городу 5,9 л, на трассе 6,4 л. В комплектацию новой модели может быть включен сенсорный экран с диагональю 12,3 дюйма, оптика вся светодиодная, а цена в базовом исполнении около 30 тыс. долларов. Отличный выбор для тех, кто ищет бюджетный кроссовер премиум класса. Как только такие машины появятся на вторичном рынке – можно брать и привозить в Россию.
Alfa Romeo Stelvio
Stelvio стал первым кроссовером Alfa Romeo, выпущенным после возвращения на рынок США. И да, далеко не все модели в линейке можно отнести к бюджетным, но тут тоже есть что выбрать по цене от 45 тыс. долларов. Все модели отличает хорошая производительность и дизайн в стиле итальянских спортивных машин, а двигатель в базе выдает 280 л.с.
Genesis GV70
Этот люксовый суббренд компании Hyundai не так давно поднял шумиху в автомобильной индустрии. Будучи новым брендом он активно наращивает потенциал и создает впечатляющую подборку автомобилей для своего «портфолио». Среди его ярких и очень достойных новинок небольшой кроссовер GV70. Оно реально создан стать альтернативой другим роскошным кроссоверам на рынке. В базе модель комплектуется четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 300 л.с.
С момента своего появления на рынке GV70 получил немало хвалебных отзывов в прессе, а все благодаря отличному сочетанию роскошного внешнего вида, интерьера, спортивного дизайна и удивительно низкой для такого уровня стоимости – базовая комплектация обойдется в 41 тыс. долларов на рынке США.
Volvo XC40
С тех пор как бренд выкупила китайская автомобильная компания Geely, Volvo не перестает радовать нас конкурентоспособными автомобилями. К тому же теперь его линейка пополнилась несколькими моделями кроссоверов. Один из них – ХС40 – является самой маленькой, но при этом потрясающе функциональной версией кроссовера.
Этот роскошный автмобиль отличается еще и своим невероятным стилем. К примеру, его оранжевые коврики и такого же тона акценты в отделке салона. А еще машина оборудована современным сенсорным дисплеем на базе Android с диагональю 9 дюймов, помимо простоты использования он придает интерьеру дополнительное ощущение роскоши. Модель доступна в трех вариантах: бензин, гибрид и полностью электрическая версия. Цена у этого кроссовера тоже очень радует – от 34 тыс. долларов США за базовую комплектацию.
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