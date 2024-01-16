Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего

16.01.2024, 20:52

Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta

В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее