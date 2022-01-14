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14 января 2022, 19:00

Самые суровые подразделения полиции в мире

Задачей полиции во всем мире является поддержание безопасности и борьба с преступностью. В некоторых странах подразделения полиции напоминают элитные военные отряды, они отлично подготовлены и экипированы. Вот список одних из самых крутых полицейских подразделений в мире.
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Государственная полиция Италии

Одно из четырех подразделений полиции Италии, существует с 1852 года и до 1981 года была в составе вооруженных сил страны. Это основные силы для поддержания общественной безопасности в стране. Если вас удивляет, что итальянская полиция оказалась в числе самых суровых, то напомним вам, что речь о родине мафии, которая заправляет организованной преступностью по всему миру. Так что частью Государственной полиции является Подразделение по борьбе с мафией.

Среди прочего в распоряжении итальянских полицейских одни из самых крутых автомобилей, в том числе суперкары, такие как Lamborghini Huracan. Эти полицейские смогли задержать одного из самых опасных преступников в мире, босса мафиозной группы «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро. Всего в это подразделение полиции входит 300 тыс. сотрудников. Это самое многочисленное подразделение полиции в ЕС.

Скотланд-Ярд или Столичное подразделение полиции

Одно из лучших полицейских подразделений в Европе, а по данным Infotainment.com это самое лучшее подразделение полиции в мире. Основано в 1829 году и с тех пор успело прославиться на весь мир. Всего в подразделении служит 48 661 человек, из них более 31 тыс. офицеры полиции, остальные гражданские служащие.

Ежегодно подразделению выделяют 4,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 400 млрд рублей), автопарк Скотланд-Ярда состоит из 8000 транспортных средств, в том числе многофункциональных бронированных автомобилей, учебных машин, мобильных командных модулей, машин оперативников и многих других.

Дорожная полиция, Дубай

Не удивляйтесь, что в числе самых суровых оказалась дорожная полиция. Дело в том, что у ОАЭ самый худший показатель дорожной безопасности среди развитых стран мира. Местные дороги настолько опасны, что даже привели к сокращению ожидаемой жизни в стране до 76,3 лет. Отчасти на опасность дорог влияют ночные гонки на суперкарах. Полиция Дубая на сегодня обладает самыми крутыми автомобилями в мире, у них на службе состоят Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Ferrari FF и даже Bugatti Veyron. Естественно, машины не только радуют глаз, полицейские проходят специальное обучение с инструкторами, чтобы при необходимости воспользоваться всеми преимуществами своего крутого автопарка.

НПА, Япония

Национальное полицейское агентство Японии занимает первое место в списке 10 самых тренированных полицейских подразделений по версии Wonderlist.com. Оно напрямую подчиняется Национальной комиссии общественной безопасности Японии (кабинет министров) и считается невероятно дисциплинированным. Встретить среди его офицеров коррумпированного – редчайший случай.

Сотрудники проходят интенсивную и многоуровневую подготовку, которая охватывает все возможные аспекты полицейской службы. В полицейской структуре 9 подразделений, а также собственный Научно-исследовательский институт. Всего на службе в полиции состоит около 296 тыс. человек.

Служба Маршалов, США

Известное во всем мире подразделение правоохранительных органов США, причем детали отбора в службу маршалов и процесс подготовки являются секретной информацией. Попасть туда непросто и это считается большой честью. Эта служба почти ровесница самих штатов и является федеральным органом исполнительной власти с 1789 года.

В США полиция делится на местную и полицию штатов, над ними главенствует федеральная полиция, к которой и относится служба маршалов. Они занимаются всем – от поиска беглых преступников, до сопровождения их в федеральный суд и защиты самих судебных заседаний, а также федеральных свидетелей. Учебная программа подготовки маршалов занимает 19 недель и считается одной из самых сложных в мире.

Специальная оперативная группа Шри-Ланки

Это элитное подразделение по борьбе с терроризмом и повстанцами. Их главной задачей является борьба с сепаратистским движением партизанской организации «Тамильский тигр». Это настолько знаменитое подразделение, что они даже проводят обучающие тренировки для коллег по всему миру. Силы особого назначения, к примеру, помогали властям Китая подготовиться к проведению Олимпийских игр в Пекине.

Это довольно молодое подразделение, оно было создано в 1983 году в качестве высокоспециализированного вооруженного подразделения полиции. Изначально оно состояло из уже действующих полицейских, все они прошли обучение обращению с пехотным оружием и ведению боевых действий в джунглях. Помощь в подготовке спецподразделения оказывали не только местные военные, но и специалисты британского SAS (спецназ) и офицеры Шин Бет (служба внутренней безопасности Израиля). Это подразделение обладает не только собственными бронетранспортерами, но также минометами, гранатометами и ракетными установками.

GEO (Особая оперативная группа), Испания

Спецподразделение полиции Испании было создано в 1978 году для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Изначально это совместное подразделение полиции и военных сил, за всю историю существования на счету GEO всего один погибший офицер, 424 освобожденных заложника и 41 захваченный террорист. Кандидаты на должность офицера подразделения проходят интенсивный курс подготовки, который включает не только физические, но и умственные нагрузки. Среди прочего 3-километровый забег, который необходимо пробежать за 11,5 минут. Среди прочего в GEO есть собственные боевые пловцы и водолазы, а также снайперы и специалисты по проникновению в помещения.

RAID, спецназ полиции Франции

RAID это аббревиатура из 4 слов на французском – Поиск, Помощь, Вмешательство, Сдерживание. Это подразделение прозвали «Черными пантерами» из-за цвета их экипировки, всего в составе этого элитного подразделения 60 человек.

Существует подразделение с 1985 года. Любой офицер Национальной полиции со стажем службы не менее 5 лет может подать заявку на вступление в него. В среднем только 10 заявок из 600 оказываются успешными. Кандидаты проходят суровую профподготовку, длится она 9 месяцев и включает в себя 6 часов ежедневной физической работы. Они изучают боевые искусства, тактику, стрельбу, учатся проникать в автобусы, поезда и самолеты, спасать заложников, атаковать из вертолета, прыгать с парашютом и водить машину, как обезумевший гонщик.

GOPE, Тактическое подразделение федеральной полиции Мексики

Мексиканской полиции приходится прилагать немало сил, чтобы противостоять многочисленным картелям, которые того и гляди подомнут под себя государственную власть в стране. Элитное подразделение GOPE призвано бороться с худшими из худших.

Всего подразделение насчитывает 87 бойцов, все они разделены на группы по 8-12 человек. Тренировка у них очень строгая и специфическая. Среди тех, ко изначально помогал в подготовке этих полицейских, были спецназ и полиция Мексики, колумбийское антитеррористическое городское подразделение, спецназ полиции Франции, служба маршалов США и десантники ВМС.

ЯМАМ, Специальное центральное подразделение Израиля

Это элитное антитеррористическое подразделение пограничной полиции Израиля, созданное в 1974 году после нескольких провалов военного спецназа в операциях по спасению заложников. Самым громким стала гибель 25 заложников в школе города Маалот, среди них был 21 ребенок. Чтобы подобное никогда не повторилось, ЯМАМ готовят по одной из самых сложных в мире программ.

Это отлично вооруженное подразделение полиции, которое дважды становилось победителем Urban Shield. Тренировка новобранцев длится 6 месяцев и включает в себя «адскую неделю», а в числе любимых «инструментов» у ЯМАМ бронированный бульдозер, с помощью которого они разрушают здания, в которых скрываются террористы.

BOPE, Батальон специальных полицейских операций Бразилии

Главным его предназначением являются спецоперации в городских фавеллах и ведение уличных боев. Их эмблемой является нож, пронзающий череп, цвет их транспорта и экипировки – черный. Всего в подразделении BOPE служит около 400 человек. Действия их противоречивы, BOPE часто обвиняют в злоупотреблении властью и в совершении ужасных вещей, в том числе массовых расстрелах из бронированных машин. Но это не влияет на то, что они остаются одним из самых элитных подразделений полиции в мире с первоклассным вооружением и угольно черной экипировкой.

Кроме охраны города, они участвуют в подавлении бунтов в тюрьмах, также в случае участия в войне именно BOPE отправится на передовую. В их интенсивную программу подготовки входят три дня, в течение которых они совсем не спят, почти ничего не едят и участвуют в постановочных спецоперациях.

Junglas, спецназ полиции Колумбии

Одно из самых крутых подразделений полиции в мире, ведет борьбу среди колумбийских джунглей с наркобаронами и повстанцами FARC, которые упорно воюют против законно избранного правительства страны. Поэтому офицеры Junglas должны быть невероятно хорошо тренированы и выносливы.

Для большинства жителей планеты Junglas выглядят военным подразделением, но все же это полицейская структура, созданная в 1989 году и насчитывающая сейчас порядка 600 человек. В создании и тренировках им помогали спецназы США и Великобритании. Сегодня у них есть собственная программа подготовки, некоторую помощь им оказывают агенты Отдела по борьбе с наркотиками из США. Главной задачей подразделения является поиск и уничтожение нарколабораторий в джунглях страны. Кроме того, внутри подразделения есть отряд особого назначения из 40 человек, который принимает участие в самых опасных операциях. Главным их транспортным средством являются американские вертолеты Black Hawk.

SWAT, полицейский спецназ США

По уровню преступности США являются одной из худших развитых стран в мире. Поэтому наличие собственного элитного полицейского спецназа им жизненно необходимо. Ради того, чтобы стать членом штурмовой группы со специальным вооружением (SWAT) новобранцам приходится проходить одну из самых суровых программ подготовки.

Создано подразделение было в 1960-х годах, для борьбы с беспорядками и противодействия жестоким столкновениям на улицах США. В настоящее время SWAT принимает участие в 50 тыс. операций ежегодно, часто речь идет о ситуациях высокого уровня риска. Их вооружению позавидуют многие службы полиции мира, у них есть все самое лучшее и передовое.

EKO Cobra

Антитеррористическое подразделение особого назначения Австрии, которое находится в ведении непосредственно Федерального МВД Австрии. В нем всего 450 членов, каждый из них проходил подготовку в лучших спецподразделениях мира.

Их привлекают к спасательным операциям и штурмам, которые проводят военные силы Австрии. Это самое хорошо вооруженное подразделение полиции из всех, например, среди их экипировки оружие Steyr. В международных соревнованиях им не раз удавалось одержать победу над самыми тренированными соперниками, в том числе морскими пехотинцами ВМС США и спецназом Иордании.

GSG 9, Германия

Это элитное тактическое подразделение федеральной полиции Германии, также известное как государственный спецназ. Это одно из самых профессиональных подразделений полиции в мире. Их создание стало следствием трагедии на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, тогда в результате теракта погибло 11 представителей сборной Израиля. Вступить в ряды GSG 9 могут только офицеры со стажем службы в полиции 2 года. Все кандидаты проходят жесткую подготовку: медицинскую, психологическую и физическую, и только потом приступают к 16-недельной базовой тренировке, после которой следуют еще 9 недель спецподготовки.  Только один из пяти претендентов поступает в спецназ.

Интересно, что обязательным условием вступления является первоклассный уровень стрельбы, при этом за всю историю существования и более 1500 операций, спецназ только 5 раз применял огнестрельное оружие.

 

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