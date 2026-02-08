Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

8 февраля 2026, 09:57

Какие машины стали символами киносаги «Форсаж» и почему их до сих пор обсуждают фанаты

Эксперты выбрали самые запоминающиеся автомобили из всех частей «Форсажа». Какие модели стали легендами, чем они удивили зрителей и почему их до сих пор обсуждают - рассказываем, что ждет поклонников в новом фильме.

Для российских автолюбителей новости о продолжении франшизы «Форсаж» всегда вызывают особый интерес. Эта серия фильмов не только задала моду на определенные автомобили, но и повлияла на вкусы целого поколения водителей. Каждый новый фильм приносил на экраны уникальные машины, которые тут же становились объектом обсуждения и мечтаний. Недавно стало известно о выходе одиннадцатой части, назначенной на март 2028 года, поэтому стоит вспомнить, какие автомобили стали настоящими символами этой саги и почему их до сих пор считают эталоном стиля и мощности.

Как сообщает Autonews, режиссером следующей части вновь выступит Луи Летерье, а Вин Дизель останется в главной роли. Не исключено, что грядущий фильм станет финальным аккордом всей истории. За годы существования франшизы на экране появилось множество машин, каждая из которых оставила свой след в автомобильной культуре.

Вспоминая самые яркие моменты, нельзя не отметить, что «Форсаж» не только прославил отдельные модели, но и вдохновил многих на тюнинг и эксперименты с собственными авто. Некоторые сцены с участием этих машин стали по-настоящему культовыми, а отдельные экземпляры - желанными лотами на аукционах.

Машины, которые стали легендами

Открывает список Dodge Charger SRT Hellcat, появившийся в девятой части. Этот седан с компрессорным V8 HEMI на 717 л.с. стал продолжением традиции: герой Вина Дизеля неизменно выбирает мощные маслкары. Charger 1970 года, впервые показанный еще в самом начале франшизы, до сих пор ассоциируется с образом Доминика Торетто. Разгон до сотни за 3,7 секунды и характерный звук двигателя сделали его любимцем публики.

Не менее заметной стала Toyota Supra 2020 года, на которой ездил Хан. Черно-оранжевая раскраска и агрессивный обвес сразу выделили ее среди других машин. Ранее этот персонаж управлял Mazda RX-7, но именно Supra стала его визитной карточкой в последних фильмах.

Экспериментальным и запоминающимся решением стал Pontiac Fiero, превращенный в нечто среднее между автомобилем и космическим аппаратом. В одной из сцен герои буквально отправляются в стратосферу, используя этот необычный транспорт с имитацией реактивных двигателей. Такой подход к съемкам подчеркивает, насколько далеко создатели готовы зайти ради зрелищности.

Иконы уличных гонок и редкие экземпляры

Ярко-зеленый Mitsubishi Eclipse из первой части стал символом эпохи неонового тюнинга. Четыре таких автомобиля с турбированным мотором участвовали в съемках, а их внешний вид до сих пор копируют поклонники уличных гонок. Неон, аэрография и агрессивный обвес - все это стало трендом после выхода фильма.

Nissan Skyline R34 GT-R, появившийся во второй и четвертой частях, запомнился не только эффектным прыжком с моста, но и участием в перевозке запрещенных грузов. Этот спорткар давно считается мечтой многих коллекционеров, а его появление в «Форсаже» только укрепило культовый статус.

Ford GT40, мелькнувший в пятой части, - настоящий раритет. Победитель «24 часа Ле-Мана» четыре года подряд, он стал символом скорости и инженерного совершенства. В фильме его использовали для дерзкого ограбления поезда, что добавило машине еще больше харизмы.

Суперкары, броневики и уникальные конструкции

В седьмой части Aston Martin DB9 оказался в центре внимания благодаря антагонисту в исполнении Джейсона Стейтема. Этот автомобиль с 6-литровым V12 был разбит в зрелищной сцене столкновения с Dodge Charger, что только добавило ему популярности среди фанатов.

Gurkha LAPV - тактический броневик, способный перевозить до 12 человек и оснащенный турбодизелем V8. Его появление в пятой части стало неожиданным поворотом: редко когда в фильмах о гонках можно увидеть настоящую военную технику. Машина весом почти 9 тонн с возможностью установки турели - впечатляющий выбор для экшн-сцен.

Jensen Interceptor, британское купе с мотором Chrysler V8, участвовал в гонках по улицам Лондона в шестой части. Его узнаваемый силуэт и мощность сделали его любимцем среди поклонников классики.

Ramp Car - уникальная разработка специально для фильма. Смесь болида Формулы-1 и машины из «Безумного Макса» с мощным V8 и трехступенчатым автоматом. Этот автомобиль был создан для эффектных трюков и стал одним из самых необычных транспортных средств франшизы.

Суперкары нового времени и экстремальные сцены

Lykan HyperSport - один из самых дорогих и редких автомобилей, когда-либо появлявшихся в кино. Ливанский суперкар стоимостью 3,4 млн долларов разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. В фильме он был задействован в одной из самых зрелищных сцен, что только подогрело интерес к этой модели.

Lamborghini Murcielago с 640-сильным V12 участвовал в экстремальной гонке по заснеженным дорогам России в восьмой части. Финал для этого суперкара оказался драматичным - он был уничтожен взрывом, но сцена запомнилась зрителям надолго.

В предыдущем материале мы уже рассказывали о том, как редкие советские автомобили с минимальным пробегом вызывают ажиотаж среди коллекционеров. Например, уникальная Лада 2104 1984 года, сохранившаяся практически в заводском состоянии, стала настоящей сенсацией на рынке. Подробнее о том, почему такие машины становятся объектом охоты для ценителей, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.

Франшиза «Форсаж» продолжает удивлять не только масштабом трюков, но и подбором автомобилей, каждый из которых становится частью истории. Ожидание финального фильма подогревает интерес к культовым моделям, а их появление на экране вновь заставляет задуматься о том, как кино влияет на автомобильную моду и предпочтения.

Упомянутые марки: Dodge, Toyota, Nissan, Ford, Lamborghini, Aston Martin
