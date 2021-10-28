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28 октября 2021, 20:00

Самые восхитительные электромобили на рынке: они крутые, быстрые и красивые

В последние годы всем стало ясно, что ближайшее будущее за электромобилями. В итоге знамя электрореволюции, поднятое компанией Tesla, давно уже подхватили такие ведущие мировые автопроизводители, как Ford, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Mercedes и Honda.
Rivian

Все они стремятся включить в свой новый модельный ряд либо гибридные модели, либо электромобиль в чистом виде. Даже те, кто до сих пор сомневается, уже начинают понимать – вопрос о приходе электромобилей теперь начинается не с «если», а «когда»!

Предлагаем вам список самых впечатляющих электромобилей, которые уже сейчас способны заменить большинство бензиновых вариантов.

Hyundai Kona Electric

Если вы рассматриваете покупку электромобиля, то остановить свой выбор на Hyundai Kona Electric будет хорошим решением. Симпатичный маленький внедорожник с достаточным запасом хода и хорошей управляемостью, сможет стать вашим ежедневным транспортным средством. Начальная стоимость этого электро-чуда на рынке США 34 тысячи долларов.

Собственно, в названии модели скрывается ее суть. Kona Electric, это электрическая версия кроссовера Kona. У нее прекрасный салон, запас хода в теплое время года до 400 км на одном заряде и до 250 в холодное время года, электромотор мощностью 201 л.с. и передний привод. В дополнение ко всему этому идет шикарный подарок от производителя – 10 лет гарантии!

Volkswagen ID.3

Эта машина впечатляет не своей мощностью и управляемостью, а тем, что ее появление означает для компании Volkswagen. А ещё тем, что мы теперь понимаем, чего можем ожидать от них в будущем. Модель ID.3 является сердцем всего электро-семейства ID.

Модель напоминает знаменитый Volkswagen Golf, она довольно мощная, заявленный запас хода на одном заряде до 550 км, в зависимости от климатических условий, в общем, мы впечатлены стараниями компании. Volkswagen явно демонстрирует всем серьезность своих намерений в отношении развития линейки электромобилей.

Tesla Model S

В отличие от остальных участников этой подборки, компания Tesla приложила массу сил к тому, чтобы электромобили стали лучше, надежнее и доступнее для всех. Революцию в автомире они начали еще в 2008 году и с тех пор регулярно создают что-то уникальное. Одним из ярких примеров их работы является Model S.

Это великолепный седан, внутри которого собраны самые современные технологии и функции. Как было сказано в журнале Car and Driver's – даже если сегодня Tesla объявит, что прекращает выпуск машин, ее нерушимое наследие навсегда останется в мировой истории автомобилестроения благодаря Model S. Разгон до 100 км за 2 секунды, дальность хода до 520 км, ну а салон потрясает своим великолепием у любой из комплектаций Model S.

Ford Mustang Mach-E

Ford навсегда изменил представление об автомобилях класса спорт-купе, выпустив свой Mustang Mach-E. Если вы фанат спортивных машин, то этот Mustang не совсем то мощное авто, которого вы могли ожидать. Но поверьте – эта машина просто восхитительна! Создание Mustang Mach-E можно назвать лучшей маркетинговой стратегией Ford за все время существования.

Назвав эту машину именем своей культовой модели, Ford заставил многих разразиться гневными тирадами. Но главное, что в них упоминалась новая модель компании! А дальше им лишь оставалось создать шедевральный электромобиль. Да, это кроссовер, но ведь очевидно, что народ жаждет именно кроссоверов! Mach-E уже обогнал по продажам в Европе знаменитый Ford Mondeo, и продолжает завоевывать рынок.

Да, может, и не стоило им так эксплуатировать имя легендарного «Мустанга», но, с другой стороны, Mach-E это быстрый автомобиль, один из лучших электромобилей по производительности на сегодняшний день.

Rimac Nevera

Если за рулем вы хотите испытать чистый восторг, то вам стоит приобрести себе Rimac Nevera, первый в мире электрический гиперкар. Названный в честь Средиземноморского шторма, Невера полностью оправдывает свое имя, являясь одним из самых быстрых электромобилей в мире. Разгон до 100 км за 1,85 секунды, а четверть мили проходит за 8,7 секунды. Добавьте к этому, что в теории машина способна разогнаться до 400 км/ч и вы поймете, почему Невера это настолько круто.

Вот вам еще пара цифр. Неверу приводят в движение 4 мощных двигателя, которые сообща выдают 1877 л.с. и дают крутящий момент 1741 Нм. Кому нужно столько мощи? Наверное, никому, но круто знать, что она есть. А еще есть отличная управляемость, исключительная система торможения и шикарный дизайн.

Porsche Taycan

В данный момент это один из самых интригующих электромобилей на рынке. И с этим наверняка согласятся многие владельцы Porsche, поскольку модель уже переплюнула по продажам многие экземпляры в линейке бренда. При этом Taycan нельзя назвать электромобилем, в котором есть все для нужд любого водителя. Но если вы особый ценитель чего-то нестандартного, то вам он может понравиться.

Главное не обманывайтесь тем, что это электромобиль, потому что он в любом случае остается чистокровным Porsche. Послушность рулю не имеет равных среди электромобилей, езда на нем вызывает восторг, а педаль «газа» словно сама взывает: «Жми до упора!». В общем, ощущения незабываемые. В базе идет двигатель на 321 л.с., но за каких-то 20 тысяч долларов вы можете позволить себе модель 4S, и увеличить мощь до 521 л.с., получить полный привод и еще более крутой автомобиль.

Ford E-Transit

Не удивляйтесь, в наш список автомобилей действительно затесался фургон. И он впечатлил нас прежде всего своим названием, потому что Transit – это имя самого популярного в мире рабочего автофургона. На нем практически держится вся мировая экономика! И сделав этот знаменитый фургон электрическим, компания Ford запустила новый тренд в сегменте рабочих автофургонов. Кто-то же должен и об экологии подумать, почему не Ford?

У компании на подходе и другие модели на электротяге, в том числе несколько пикапов. Ford поставил себе цель стать одним из лидеров рынка по выпуску современных элекромобилей, и для этого активно использует культовые имена в новых разработках. Компания изо всех сил старается произвести максимально гладкий переход от бензиновых моделей к электромобилям, и E-Transit призван ей в этом помочь.

Rivian R1T

Запустив свой первый пикап на электротяге в производство, компания Rivian установила довольно высокую планку для тех, кто решит пойти по ее стопам. Пикап Rivian R1T является на сегодняшний день самым впечатляющим из всех вышедших. Вот несколько цифр: пикап способен везти на прицепе почти 5 тонн, а когда он едет налегке, то разгоняется до 100 км за 3 секунды. А еще он умеет карабкаться по горам и проходить самые тяжелые участки абсолютно играючи.

Это тяжелый пикап, но он способен преодолеть почти 500 км на одном заряде аккумуляторов. А в более крутой комплектации даже 650 км. Согласитесь, что это очень практично.

Первые поставки нового пикапа обещаны на январь 2022 года.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Ford Mustang Mach-E, Hyundai Kona, Porsche Taycan (от 10 600 000 Р), Volkswagen ID.3
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