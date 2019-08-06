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6 августа 2019, 00:17

Самые востребованные дизельные б/у внедорожники

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В России спрос на дизельные внедорожники с пробегом растет. Такие автомобили ликвидны, а значит, их можно рассматривать в качестве удачного варианта покупки.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 5 месяцев текущего года на вторичном авторынке России реализовали 120 тыс. машин с моторами, работающими на «тяжелом топливе». Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 694 000 Р
Лидером рейтинга стал этот японский внедорожник – постоянный участник наших обзоров. За отчетный период было продано 5178 таких машин, что, правда, на 0,4% меньше прошлогоднего показателя.
Автомобиль предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).

В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.

Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado
От 2.7 л, 163 л.с
Новый от 2 412 000 до 4 242 000 Р
Еще один представитель семейства был перепродан за 5 месяцев 2019-го в количестве 4366 шт., что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

В базовом варианте внедорожник доступен с 2,8-литровым дизелем, мощность которого составляет 177 сил. В качестве трансмиссии выступает «механика». Оснащение начальной версии включает в себя 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистему с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше.

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
От 2 л, 249 л.с
Новый от 3 399 000 до 4 789 000 Р
«Бронза» досталась немецкому внедорожнику, чьи продажи на вторичном авторынке за отчетный период подросли – на 3,8%. В общей сложности 4331 кроссовер сменили своих хозяев.

В линейку доступных в России силовых агрегатов на «тяжелом топливе» входят два мотора с рабочим объемом 3,0 л и мощностью 204 или 245 л.с. Они работают в паре с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроссовер имеет полный привод, полностью независимую подвеску и дисковые вентилируемые тормоза на всех колесах. В базовой версии Touareg оснащается гидроусилителем руля, системами ABS, EBD, EDS, ESP, ASR, а также шестью подушками безопасности. Для удобства водителя и пассажиров даже на самый скромный кроссовер.

BMW X5

BMW X5
От 3 л, 249 л.с
Новый от 4 590 000 до 5 908 200 Р
В «базе» Х5 имеет 3-литровый дизель 249 л.с. и систему полного привода xDrive. В оснащение входят бортовой компьютер, цифровая система управления двигателем, функция бортовой диагностики неисправностей, центральный замок с электронной блокировкой двигателя и аварийным датчиком, системв памяти в автомобиле и ключе, кнопка запуска двигателя Start/Stop. За безопасность отвечают система дифференциального торможения, функция автоматического контроля устойчивости, система динамического контроля за торможением и ограничения скорости спуска.

За 5 месяцев 2019-го «Икс пятый» был продан на вторичном авторынке в количестве 3581 шт., что больше прошлогоднего показателя на 3,6%.

Kia Sorento

KIA Sorento
От 2.2 л, 197 л.с
Новый от 1 654 900 до 2 174 900 Р
Замыкает пятерку лидеров корейский вседорожник. Он разошелся тиражом 3127 экз. и продемонстрировал тем самым самый большой рост среди других дизельных «проходимцев» - на 12,9%.
Модель приводится в движение дизельным двигателем с рабочим объемом 2,2 литра (200 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Агрегат позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 9,6 секунд.

Уже в базовой комплектации пассажиры заднего ряда получили возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В их распоряжении – центральный подлокотник с встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, отдельный порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. Крайние сиденья заднего ряда имеют подогрев, причем обогревается не только подушка, но и спинка сиденья.

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero
От 3 л, 174 л.с
Новый от 2 829 000 до 3 039 000 Р
А вот самую сильную отрицательную динамику на вторичном авторынке продемонстрировал этот японский автомобиль: -9,4%. Тем не менее, его купили 3050 раз, что и позволило ему попасть в рейтинг самых востребованных дизельных б/у внедорожников.

В подкапотном пространстве – 3,0-литровый дизельных агрегат на 200 л. с. Он трудится вместе с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с аналогичным количеством передач. Привод – полный.
Все комплектации, кроме базовой, имеют пакет дополнительной шумоизоляции, а для исполнения Ultimate доступна опция – «Автоматический дальний свет».

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200
От 2.4 л, 154 л.с
Новый от 2 069 000 до 2 498 000 Р
А этот пикап японского бренда весьма востребован на вторичном авторынке. За 5 месяцев его продажи составили 2735 шт., что на 6,6% больше по сравнению с показателем такого же периода 2018 года.

В качестве «начинки» L200 выступают дизельные двигатели мощностью в 136 или 178 л.с. В пару к ним предлагается 5-ступенчатая механическая КПП и 4- или 5- ступенчатый «автомат». Также в арсенале имеется турбодизельный двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 181 л.с., работающий в паре с 5- или 6- ступенчатым автоматом.

Пикап снабжен системой полного привода Super Select 4WD-II. Она позволяет водителю самостоятельно выбирать наиболее подходящий режим полного привода, или же, в целях экономии топлива, переключиться на задний. 


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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
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Алексей Рягузов
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привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
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Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 5 месяцев текущего года на вторичном авторынке России реализовали 120 тыс. машин с моторами, работающими на «тяжелом топливе». Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Toyota Land Cruiser{{model_v2_1734}}Лидером рейтинга стал этот японский внедорожник – постоянный участник наших обзоров. За отчетный период было продано 5178 таких машин, что, правда, на 0,4% меньше прошлогоднего показателя. Автомобиль предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя. Land Cruiser Prado{{model_v2_1292}}Еще один представитель семейства был перепродан за 5 месяцев 2019-го в количестве 4366 шт., что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.В базовом варианте внедорожник доступен с 2,8-литровым дизелем, мощность которого составляет 177 сил. В качестве трансмиссии выступает «механика». Оснащение начальной версии включает в себя 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистему с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше. Volkswagen Touareg{{model_v2_1414}}«Бронза» досталась немецкому внедорожнику, чьи продажи на вторичном авторынке за отчетный период подросли – на 3,8%. В общей сложности 4331 кроссовер сменили своих хозяев. В линейку доступных в России силовых агрегатов на «тяжелом топливе» входят два мотора с рабочим объемом 3,0 л и мощностью 204 или 245 л.с. Они работают в паре с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер имеет полный привод, полностью независимую подвеску и дисковые вентилируемые тормоза на всех колесах. В базовой версии Touareg оснащается гидроусилителем руля, системами ABS, EBD, EDS, ESP, ASR, а также шестью подушками безопасности. Для удобства водителя и пассажиров даже на самый скромный кроссовер.BMW X5{{model_v2_140}}В «базе» Х5 имеет 3-литровый дизель 249 л.с. и систему полного привода xDrive. В оснащение входят бортовой компьютер, цифровая система управления двигателем, функция бортовой диагностики неисправностей, центральный замок с электронной блокировкой двигателя и аварийным датчиком, системв памяти в автомобиле и ключе, кнопка запуска двигателя Start/Stop. За безопасность отвечают система дифференциального торможения, функция автоматического контроля устойчивости, система динамического контроля за торможением и ограничения скорости спуска.За 5 месяцев 2019-го «Икс пятый» был продан на вторичном авторынке в количестве 3581 шт., что больше прошлогоднего показателя на 3,6%.Kia Sorento{{model_v2_625}}Замыкает пятерку лидеров корейский вседорожник. Он разошелся тиражом 3127 экз. и продемонстрировал тем самым самый большой рост среди других дизельных «проходимцев» - на 12,9%. Модель приводится в движение дизельным двигателем с рабочим объемом 2,2 литра (200 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Агрегат позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 9,6 секунд.Уже в базовой комплектации пассажиры заднего ряда получили возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В их распоряжении – центральный подлокотник с встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, отдельный порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. Крайние сиденья заднего ряда имеют подогрев, причем обогревается не только подушка, но и спинка сиденья.Mitsubishi Pajero {{model_v2_854}}А вот самую сильную отрицательную динамику на вторичном авторынке продемонстрировал этот японский автомобиль: -9,4%. Тем не менее, его купили 3050 раз, что и позволило ему попасть в рейтинг самых востребованных дизельных б/у внедорожников. В подкапотном пространстве – 3,0-литровый дизельных агрегат на 200 л. с. Он трудится вместе с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с аналогичным количеством передач. Привод – полный.Все комплектации, кроме базовой, имеют пакет дополнительной шумоизоляции, а для исполнения Ultimate доступна опция – «Автоматический дальний свет». Mitsubishi L200 {{model_v2_877}}А этот пикап японского бренда весьма востребован на вторичном авторынке. За 5 месяцев его продажи составили 2735 шт., что на 6,6% больше по сравнению с показателем такого же периода 2018 года.В качестве «начинки» L200 выступают дизельные двигатели мощностью в 136 или 178 л.с. В пару к ним предлагается 5-ступенчатая механическая КПП и 4- или 5- ступенчатый «автомат». Также в арсенале имеется турбодизельный двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 181 л.с., работающий в паре с 5- или 6- ступенчатым автоматом.Пикап снабжен системой полного привода Super Select 4WD-II. Она позволяет водителю самостоятельно выбирать наиболее подходящий режим полного привода, или же, в целях экономии топлива, переключиться на задний. 
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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