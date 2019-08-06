Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
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По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 5 месяцев текущего года на вторичном авторынке России реализовали 120 тыс. машин с моторами, работающими на «тяжелом топливе». Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Toyota Land Cruiser
Автомобиль предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).
В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.
Land Cruiser Prado
В базовом варианте внедорожник доступен с 2,8-литровым дизелем, мощность которого составляет 177 сил. В качестве трансмиссии выступает «механика». Оснащение начальной версии включает в себя 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистему с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше.
Volkswagen Touareg
В линейку доступных в России силовых агрегатов на «тяжелом топливе» входят два мотора с рабочим объемом 3,0 л и мощностью 204 или 245 л.с. Они работают в паре с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Кроссовер имеет полный привод, полностью независимую подвеску и дисковые вентилируемые тормоза на всех колесах. В базовой версии Touareg оснащается гидроусилителем руля, системами ABS, EBD, EDS, ESP, ASR, а также шестью подушками безопасности. Для удобства водителя и пассажиров даже на самый скромный кроссовер.
BMW X5
За 5 месяцев 2019-го «Икс пятый» был продан на вторичном авторынке в количестве 3581 шт., что больше прошлогоднего показателя на 3,6%.
Kia Sorento
Модель приводится в движение дизельным двигателем с рабочим объемом 2,2 литра (200 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Агрегат позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 9,6 секунд.
Уже в базовой комплектации пассажиры заднего ряда получили возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В их распоряжении – центральный подлокотник с встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, отдельный порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. Крайние сиденья заднего ряда имеют подогрев, причем обогревается не только подушка, но и спинка сиденья.
Mitsubishi Pajero
В подкапотном пространстве – 3,0-литровый дизельных агрегат на 200 л. с. Он трудится вместе с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с аналогичным количеством передач. Привод – полный.
Все комплектации, кроме базовой, имеют пакет дополнительной шумоизоляции, а для исполнения Ultimate доступна опция – «Автоматический дальний свет».
Mitsubishi L200
В качестве «начинки» L200 выступают дизельные двигатели мощностью в 136 или 178 л.с. В пару к ним предлагается 5-ступенчатая механическая КПП и 4- или 5- ступенчатый «автомат». Также в арсенале имеется турбодизельный двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 181 л.с., работающий в паре с 5- или 6- ступенчатым автоматом.
Пикап снабжен системой полного привода Super Select 4WD-II. Она позволяет водителю самостоятельно выбирать наиболее подходящий режим полного привода, или же, в целях экономии топлива, переключиться на задний.
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