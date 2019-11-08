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8 ноября 2019, 07:28

Самые востребованные кроссоверы октября

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Сегмент вседорожников продолжает удерживать лидирующие позиции на отечественном рынке новых легковых автомобилей. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие модели пользовались наибольшим спросом в минувшем месяце.
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Титул бестселлера сегмента SUV уже не первый месяц удерживает Hyundai Creta. В октябре 2019 года российские дилеры реализовали 6,8 тыс. экземпляров или на 16% больше, чем в октябре прошлого года. Второе место досталось Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 3,7 тыс. экземпляров (+12%). На третьей строчке - Renault Duster и 3,4 тыс. проданных автомобилей (-11%).

На четвертой позиции оказалась Lada 4x4. На отечественной «Ниве» остановили выбор 2,9 тыс. покупателей (-11%). Пятое место занимает Mitsubishi Outlander с показателем 2,38 тыс. машин (+5%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных вседорожников в России вошли: Skoda Kodiaq (2,36 тыс. экз., +6%), Hyundai Tucson (2,2 тыс. экз., -6%), Kia Sportage (2,1 тыс. экз., -4%), Chevrolet Niva (1,92 тыс. экз., -30%) и Renault Arkana (1,90 тыс. экз.).

Если рассматривать объемы продаж с начала 2019 года, то на первом месте уверенно стоит Hyundai Creta (58,8 тыс. экз., +5%). Вторую строчку занимает теряющий позиции Renault Duster (31,1 тыс. экз., -12%). Замыкает тройку лидеров приближающийся к «Дастеру» вплотную Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. экз., +10%).


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Самые востребованные кроссоверы октября
{{material_128056}}Титул бестселлера сегмента SUV уже не первый месяц удерживает Hyundai Creta. В октябре 2019 года российские дилеры реализовали 6,8 тыс. экземпляров или на 16% больше, чем в октябре прошлого года. Второе место досталось Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 3,7 тыс. экземпляров (+12%). На третьей строчке - Renault Duster и 3,4 тыс. проданных автомобилей (-11%).На четвертой позиции оказалась Lada 4x4. На отечественной «Ниве» остановили выбор 2,9 тыс. покупателей (-11%). Пятое место занимает Mitsubishi Outlander с показателем 2,38 тыс. машин (+5%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных вседорожников в России вошли: Skoda Kodiaq (2,36 тыс. экз., +6%), Hyundai Tucson (2,2 тыс. экз., -6%), Kia Sportage (2,1 тыс. экз., -4%), Chevrolet Niva (1,92 тыс. экз., -30%) и Renault Arkana (1,90 тыс. экз.).Если рассматривать объемы продаж с начала 2019 года, то на первом месте уверенно стоит Hyundai Creta (58,8 тыс. экз., +5%). Вторую строчку занимает теряющий позиции Renault Duster (31,1 тыс. экз., -12%). Замыкает тройку лидеров приближающийся к «Дастеру» вплотную Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. экз., +10%).
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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