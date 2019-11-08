8 ноября 2019, 07:28
Самые востребованные кроссоверы октября
- 62
- 0
Сегмент вседорожников продолжает удерживать лидирующие позиции на отечественном рынке новых легковых автомобилей. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие модели пользовались наибольшим спросом в минувшем месяце.
Ранее мы писали
Актуальное состояние российского авторынка хорошо иллюстрируют слова из песни популярной в 1970-х ленинградской ...Читать далее
На четвертой позиции оказалась Lada 4x4. На отечественной «Ниве» остановили выбор 2,9 тыс. покупателей (-11%). Пятое место занимает Mitsubishi Outlander с показателем 2,38 тыс. машин (+5%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных вседорожников в России вошли: Skoda Kodiaq (2,36 тыс. экз., +6%), Hyundai Tucson (2,2 тыс. экз., -6%), Kia Sportage (2,1 тыс. экз., -4%), Chevrolet Niva (1,92 тыс. экз., -30%) и Renault Arkana (1,90 тыс. экз.).
Если рассматривать объемы продаж с начала 2019 года, то на первом месте уверенно стоит Hyundai Creta (58,8 тыс. экз., +5%). Вторую строчку занимает теряющий позиции Renault Duster (31,1 тыс. экз., -12%). Замыкает тройку лидеров приближающийся к «Дастеру» вплотную Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. экз., +10%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сервис некомпетентный. Или нечестный. Приехал с жалобой на стук под капотом, завел машину - стучит. Менеджер не слышит. Посадил в машину, тогда услышал. Позвали умельца из сервиса, он стук не слышит. Предложил сесть в машину, отказался под предлогом занятости. Как будто я ему покурить предлагаю. Пришлось ...
Большой мульти-салон, продают новые машины и с пробегом. Есть кафе, приличная клиентская зона. Brilliance марка редкая, но тут весь модельный ряд и мы нашли V3 в хорошей комплектации. На этом достоинства заканчиваются. Если процесс покупки еще можно охарактеризовать положительно, хотя там были мелкие ...
Пытался задружиться с салоном два раза. В первый хотел купить новую машину, подавал заявку на кредит, все делал по совету брокера. Оказалось, что если подать заявку в больше, чем три банка, то они автоматически отказывают, брокер об этом не предупредил, я потерял время. Через годик сделал вторую попытку ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве