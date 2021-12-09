9 декабря 2021, 09:37
Самые востребованные профессии в 2021 году: водители обогнали всех
Агентство HeadHunter подвело итоги уходящего года и назвало самые востребованные профессии. Менеджеры по продажам и продавцы впервые уступили верхнюю строчку водителям.
Дарья Климова Фото: Depositphotos
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Далее идут бухгалтеры (87,2 тыс.), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тыс.) и кладовщики, в том числе грузчики и комплектовщики (74,9 тыс.), повара всех уровней (53,8 тыс.). Инженеры, занимавшие в 2020 году второе место, продемонстрировали самое существенное падение за год (на 13 пунктов). Также в число аутсайдеров 2021 года попали системные администраторы (19,5 тыс.), курьеры (19,9 тыс.) и официанты (21,5 тыс.).
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