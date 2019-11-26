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26 ноября 2019, 00:01

Самые востребованные в России дизельные автомобили

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На долю дизельных машин в России приходится менее 10% продаж. С января по сентябрь 2019 года отечественные дилеры реализовали всего около 98 тысяч новых легковых автомобилей. Каждый пятый из них вышел под брендом BMW.
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Доля дизельных автомобилей в общем объеме продаж новых «легковушек» занимает по итогам девяти месяцев 8,3% (98 тыс. экз.). Лидерство принадлежит баварской марке BMW, дилеры которой реализовали 21,4 тыс. таких машин (21%). Второе место занимает Toyota с показателем 16,2 тыс. дизельных автомобилей. На третьей строчке еще один немецкий премиальный бренд – Mercedes-Benz (9,6 тыс. экз.).

На четвертом месте расположился Volkswagen (7,3 тыс. экз.), на пятом – Hyundai (6,9 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России вошли: Mitsubishi (6,2 тыс. экз.), Renault (5,9 тыс. экз.), Kia (5,8 тыс. экз.), Land Rover (4,7 тыс. экз.) и Skoda (4,4 тыс. экз.). На лидирующие 10 брендов приходится 90% от всего объема продаж дизельных машин.

Структура продаж внутри каждого бренда также неоднородна. Например, у Land Rover доля дизельных модификаций составляет 79% от всех проданных машин, а у BMW – 70%. Двузначными числами выражаются доли у Mercedes-Benz (34%), Toyota (21,8%) и Mitsubishi (21,6%). Если говорить о наиболее популярных моделях с дизельными моторами, то в тройку лидеров, по данным аналитического агентства «Автостат», вошли три вседорожника: Toyota Land Cruiser Prado (6,6 тыс. экз.), Renault Duster (5,2 тыс. экз.) и Hyundai Santa Fe (5 тыс. экз.).

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Самые востребованные в России дизельные автомобили
{{material_126889}}Доля дизельных автомобилей в общем объеме продаж новых «легковушек» занимает по итогам девяти месяцев 8,3% (98 тыс. экз.). Лидерство принадлежит баварской марке BMW, дилеры которой реализовали 21,4 тыс. таких машин (21%). Второе место занимает Toyota с показателем 16,2 тыс. дизельных автомобилей. На третьей строчке еще один немецкий премиальный бренд – Mercedes-Benz (9,6 тыс. экз.).На четвертом месте расположился Volkswagen (7,3 тыс. экз.), на пятом – Hyundai (6,9 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России вошли: Mitsubishi (6,2 тыс. экз.), Renault (5,9 тыс. экз.), Kia (5,8 тыс. экз.), Land Rover (4,7 тыс. экз.) и Skoda (4,4 тыс. экз.). На лидирующие 10 брендов приходится 90% от всего объема продаж дизельных машин.Структура продаж внутри каждого бренда также неоднородна. Например, у Land Rover доля дизельных модификаций составляет 79% от всех проданных машин, а у BMW – 70%. Двузначными числами выражаются доли у Mercedes-Benz (34%), Toyota (21,8%) и Mitsubishi (21,6%). Если говорить о наиболее популярных моделях с дизельными моторами, то в тройку лидеров, по данным аналитического агентства «Автостат», вошли три вседорожника: Toyota Land Cruiser Prado (6,6 тыс. экз.), Renault Duster (5,2 тыс. экз.) и Hyundai Santa Fe (5 тыс. экз.).
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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