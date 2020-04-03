Самые яркие автомобильные новинки года
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Porsche Taycan
Ожидается, что новинка появится на дорогах России не ранее середины 2020 года, но уже известно, что рублевый ценник на автомобиль будет весьма впечатляющим. Последствия пандемии могут сказаться на планах автопроизводителя, поэтому насладимся видом этого красивого экологичного спорткара хотя бы виртуально.
Tesla Roadster
Автомобиль оснастят мощными электромоторами с максимальным крутящим моментом порядка 10 000 Нм. С места до 100 км/ч родстер сможет разогнаться за 1,9 секунды. Дистанцию в четверть мили (402 метра) он будет покрывать за 8,8 секунды. Максимальная скорость составит 400 км/ч.
Кстати, российские поклонники электрических технологий и мощных спорткаров также имеют возможность зарезервировать место в очереди на покупку Tesla Roadster II. Правда, придется подготовиться к ошеломляющей цене: в США стоимость родстера составит не менее 200 тыс. долларов.
Alfa Romeo Giulia GTAm
Giulia GTAm разгоняется с места до «сотни» всего за 3,6 секунды. Вместо заднего дивана в машине установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Заказы на модель уже принимаются.
Bugatti Chiron Pur Sport
В разгоне от 60 до 120 км/ч новинка отыгрывает у стандартного Chiron почти 2 секунды. Всего планируется выпустить 60 экземпляров Pur Sport. Купить обычному поклоннику марки этот автомобиль вряд ли удастся, весь тираж уже разошелся по предзаказам. Но хотя бы помечтать, это очень полезно!
Cadillac XT6
Радует список доступного оснащения. Он включает в себя отделку салона кожей Nappa, панорамный люк UltraView, премиальную аудиосистему Bose, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, беспроводную зарядку смартфонов, цифровое зеркало заднего вида с функцией потокового видео, а также целый комплекс электронных ассистентов (систему ночного видения, автопарковщик, систему мониторинга «слепых зон» и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов). Под капотом вседорожника установлен 2-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 200 сил. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с многодисковой муфтой на задней оси.
Porsche 911 Turbo S
В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами.
Mercedes-AMG GT 73
Премьера AMG GT 73 ожидается до конца 2020 года. Искренне надеемся, что эпидемиологическая и экономическая обстановка скоро в мире улучшится, и мы все сможем увидеть этот роскошный быстрый суперкар.
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