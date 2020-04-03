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3 апреля 2020, 10:15

Самые яркие автомобильные новинки года

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Фото Pixabay
Психологи говорят, что визуализация всего самого приятного помогает пережить трудные времена. Мы призываем вас не унывать, оставаться дома и меньше потреблять негативной информации. Отвлечемся от пандемии и вспомним об эффектных автомобильных новинках/ Они заслуживают оваций и достойны стать машиной мечты!

Porsche Taycan

Porsche Taycan
761 л.с
Новый от 10 600 000 до 12 900 000 Р
В прошлом году Porsche представил миру свой полноразмерный серийный электрокар Taycan. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. В настоящее время представлены две версии: Taycan Turbo и Taycan Turbo S. Первый набирает «сотню» за 3,2 секунды, второй – за 2,8 секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 420 – 450 км (по циклу WLTP). Ежегодно Porsche планирует продавать по 25 000 экземпляров Taycan.

Ожидается, что новинка появится на дорогах России не ранее середины 2020 года, но уже известно, что рублевый ценник на автомобиль будет весьма впечатляющим. Последствия пандемии могут сказаться на планах автопроизводителя, поэтому насладимся видом этого красивого экологичного спорткара хотя бы виртуально.

Tesla Roadster

Tesla Roadster
772 л.с
Второе поколение электрического суперкара выглядит, как глоток свежего воздуха весной. Красивый, технологичный и, кстати, весьма практичный. Родстер получит самые мощные аккумуляторы в линейке машин Tesla. Их емкость составит 200 кВт-ч, то есть в два раза больше, чем у Model S P100D. С ними машина сможет преодолеть до 1 000 километров.

Автомобиль оснастят мощными электромоторами с максимальным крутящим моментом порядка 10 000 Нм. С места до 100 км/ч родстер сможет разогнаться за 1,9 секунды. Дистанцию в четверть мили (402 метра) он будет покрывать за 8,8 секунды. Максимальная скорость составит 400 км/ч.

Кстати, российские поклонники электрических технологий и мощных спорткаров также имеют возможность зарезервировать место в очереди на покупку Tesla Roadster II. Правда, придется подготовиться к ошеломляющей цене: в США стоимость родстера составит не менее 200 тыс. долларов.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Alfa Romeo Giulia
От 2.1 л, 150 л.с
Итальянский автопроизводитель явил миру сразу две мощные версии седана Giulia, GTA и GTAm, развивающие до 540 «лошадей». Автомобили выпустят ограниченной серией — не более 500 экземпляров.

Giulia GTAm разгоняется с места до «сотни» всего за 3,6 секунды. Вместо заднего дивана в машине установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Заказы на модель уже принимаются.

Bugatti Chiron Pur Sport

Bugatti Chiron
От 8 л, 1500 л.с
Казалось бы, что можно добавить в и без того роскошный гиперкар? Но инженеры Bugatti изрядно поработали над стандартным Chiron и создали версию Pur Sport («Чистый спорт»). Классический 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами выдает те же 1500 сил и 1600 Нм, но отсечку отодвинули с 6700 до 6900 об/мин. Перенастроенная коробка передач отличается более короткими передачами. В подвеске возросла жесткость пружин, а угол развала увеличился до -2,5 градусов.

В разгоне от 60 до 120 км/ч новинка отыгрывает у стандартного Chiron почти 2 секунды. Всего планируется выпустить 60 экземпляров Pur Sport. Купить обычному поклоннику марки этот автомобиль вряд ли удастся, весь тираж уже разошелся по предзаказам. Но хотя бы помечтать, это очень полезно!

Cadillac XT6

Cadillac XT6
От 2 л, 200 л.с
Новый 3 970 000 Р
Новый американский вседорожник призван «отобрать» часть покупателей у Volvo XC90 или Audi Q7. Салон автомобиля весьма эргономичный. Так, по умолчанию в нем три ряда сидений. В качестве опции во втором ряду можно установить два капитанских кресла, разделенных проходом. Кресла третьего ряда оснащаются электроприводом складывания, а расстояние до потолка здесь составляет 90 сантиметров. Если сложить третий ряд, то объем багажника возрастает с 356 до 1 222 литров.

Радует список доступного оснащения. Он включает в себя отделку салона кожей Nappa, панорамный люк UltraView, премиальную аудиосистему Bose, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, беспроводную зарядку смартфонов, цифровое зеркало заднего вида с функцией потокового видео, а также целый комплекс электронных ассистентов (систему ночного видения, автопарковщик, систему мониторинга «слепых зон» и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов). Под капотом вседорожника установлен 2-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 200 сил. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с многодисковой муфтой на задней оси.

Porsche 911 Turbo S

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 8 116 000 до 8 587 000 Р
Поклонники марки Porsche ждали появление легендарного 911 в новом виде. Дело в том, что автомобиль стал самым быстрым и мощным спорткаром в истории модели. Его укомплектовали 3,8-литровым оппозитным двигателем с двумя турбинами с изменяемой геометрией и системой охлаждения наддувного воздуха. Мотор развивает 650 л.с. и 800 Нм, что позволяет спорткару разгоняться до «сотни» всего за 2,7 секунды.

В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами.

Mercedes-AMG GT 73

Mercedes AMG GT
От 3 л, 367 л.с
Новый от 8 630 000 до 11 900 000 Р
А теперь о новинке, которую ждут миллионы поклонников Mercedes-Benz. Подразделение Mercedes-AMG готовится вывести на рынок новый мощный автомобиль – гибридный AMG GT 73 Plug-In Hybrid. Официальных технических подробностей о модели пока не сообщается. Можно предположить, что спорткар получит 4,0-литровый битурбомотор V8, который в сочетании с электродвигателем, расположенным на задней оси, обеспечит привод на все колеса. Суммарная отдача гибридной установки должна превысить 800 л.с. По некоторым оценкам, итоговые цифры будут находиться в диапазоне от 805 до 815 сил. С места до «сотни» AMG GT 73 сможет разогнаться менее чем за 3 секунды и проезжать на чистой электротяге до 50 километров.

Премьера AMG GT 73 ожидается до конца 2020 года. Искренне надеемся, что эпидемиологическая и экономическая обстановка скоро в мире улучшится, и мы все сможем увидеть этот роскошный быстрый суперкар.


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Отзывы по теме
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ясно кисло
Roza22
Родстер Tesla запустили к Марсу
Интересно, марсиане впечатлятся этим достижением земной технической мысли? Этот родстер по земным то ландшафтам далеко не везде передвигаться сможет, куда уж, по марсианским. Прав Постников, надо было внедорожник туда посылать, а родстеру для разминки предоставить проселочные дорожки в российской глубинке ...
Михаил
ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
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Самые яркие автомобильные новинки года
Porsche Taycan{{model_v2_6835}}В прошлом году Porsche представил миру свой полноразмерный серийный электрокар Taycan. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. В настоящее время представлены две версии: Taycan Turbo и Taycan Turbo S. Первый набирает «сотню» за 3,2 секунды, второй – за 2,8 секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 420 – 450 км (по циклу WLTP). Ежегодно Porsche планирует продавать по 25 000 экземпляров Taycan.Ожидается, что новинка появится на дорогах России не ранее середины 2020 года, но уже известно, что рублевый ценник на автомобиль будет весьма впечатляющим. Последствия пандемии могут сказаться на планах автопроизводителя, поэтому насладимся видом этого красивого экологичного спорткара хотя бы виртуально.Tesla Roadster{{model_v2_3167}}Второе поколение электрического суперкара выглядит, как глоток свежего воздуха весной. Красивый, технологичный и, кстати, весьма практичный. Родстер получит самые мощные аккумуляторы в линейке машин Tesla. Их емкость составит 200 кВт-ч, то есть в два раза больше, чем у Model S P100D. С ними машина сможет преодолеть до 1 000 километров.Автомобиль оснастят мощными электромоторами с максимальным крутящим моментом порядка 10 000 Нм. С места до 100 км/ч родстер сможет разогнаться за 1,9 секунды. Дистанцию в четверть мили (402 метра) он будет покрывать за 8,8 секунды. Максимальная скорость составит 400 км/ч. Кстати, российские поклонники электрических технологий и мощных спорткаров также имеют возможность зарезервировать место в очереди на покупку Tesla Roadster II. Правда, придется подготовиться к ошеломляющей цене: в США стоимость родстера составит не менее 200 тыс. долларов.Alfa Romeo Giulia GTAm{{model_v2_6241}}Итальянский автопроизводитель явил миру сразу две мощные версии седана Giulia, GTA и GTAm, развивающие до 540 «лошадей». Автомобили выпустят ограниченной серией — не более 500 экземпляров.Giulia GTAm разгоняется с места до «сотни» всего за 3,6 секунды. Вместо заднего дивана в машине установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Заказы на модель уже принимаются. Bugatti Chiron Pur Sport{{model_v2_6506}}Казалось бы, что можно добавить в и без того роскошный гиперкар? Но инженеры Bugatti изрядно поработали над стандартным Chiron и создали версию Pur Sport («Чистый спорт»). Классический 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами выдает те же 1500 сил и 1600 Нм, но отсечку отодвинули с 6700 до 6900 об/мин. Перенастроенная коробка передач отличается более короткими передачами. В подвеске возросла жесткость пружин, а угол развала увеличился до -2,5 градусов.В разгоне от 60 до 120 км/ч новинка отыгрывает у стандартного Chiron почти 2 секунды. Всего планируется выпустить 60 экземпляров Pur Sport. Купить обычному поклоннику марки этот автомобиль вряд ли удастся, весь тираж уже разошелся по предзаказам. Но хотя бы помечтать, это очень полезно!Cadillac XT6{{model_v2_6880}}Новый американский вседорожник призван «отобрать» часть покупателей у Volvo XC90 или Audi Q7. Салон автомобиля весьма эргономичный. Так, по умолчанию в нем три ряда сидений. В качестве опции во втором ряду можно установить два капитанских кресла, разделенных проходом. Кресла третьего ряда оснащаются электроприводом складывания, а расстояние до потолка здесь составляет 90 сантиметров. Если сложить третий ряд, то объем багажника возрастает с 356 до 1 222 литров. Радует список доступного оснащения. Он включает в себя отделку салона кожей Nappa, панорамный люк UltraView, премиальную аудиосистему Bose, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, беспроводную зарядку смартфонов, цифровое зеркало заднего вида с функцией потокового видео, а также целый комплекс электронных ассистентов (систему ночного видения, автопарковщик, систему мониторинга «слепых зон» и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов). Под капотом вседорожника установлен 2-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 200 сил. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с многодисковой муфтой на задней оси. Porsche 911 Turbo S{{model_v2_1715}}Поклонники марки Porsche ждали появление легендарного 911 в новом виде. Дело в том, что автомобиль стал самым быстрым и мощным спорткаром в истории модели. Его укомплектовали 3,8-литровым оппозитным двигателем с двумя турбинами с изменяемой геометрией и системой охлаждения наддувного воздуха. Мотор развивает 650 л.с. и 800 Нм, что позволяет спорткару разгоняться до «сотни» всего за 2,7 секунды.В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами. Mercedes-AMG GT 73{{model_v2_6156}}А теперь о новинке, которую ждут миллионы поклонников Mercedes-Benz. Подразделение Mercedes-AMG готовится вывести на рынок новый мощный автомобиль – гибридный AMG GT 73 Plug-In Hybrid. Официальных технических подробностей о модели пока не сообщается. Можно предположить, что спорткар получит 4,0-литровый битурбомотор V8, который в сочетании с электродвигателем, расположенным на задней оси, обеспечит привод на все колеса. Суммарная отдача гибридной установки должна превысить 800 л.с. По некоторым оценкам, итоговые цифры будут находиться в диапазоне от 805 до 815 сил. С места до «сотни» AMG GT 73 сможет разогнаться менее чем за 3 секунды и проезжать на чистой электротяге до 50 километров.Премьера AMG GT 73 ожидается до конца 2020 года. Искренне надеемся, что эпидемиологическая и экономическая обстановка скоро в мире улучшится, и мы все сможем увидеть этот роскошный быстрый суперкар.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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