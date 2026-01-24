Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 06:37

Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю

Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю

12 моделей, которые изменили представление о будущем автоиндустрии — мало кто знает, как они повлияли на рынок и почему их до сих пор обсуждают

Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю

Детройтский автосалон - событие с богатой историей, где впервые были показаны автомобили, ставшие символами эпохи. Какие дебюты действительно перевернули рынок, почему именно эти модели оказались в центре внимания и как они повлияли на развитие мирового автопрома - рассказываем в материале.

Детройтский автосалон - событие с богатой историей, где впервые были показаны автомобили, ставшие символами эпохи. Какие дебюты действительно перевернули рынок, почему именно эти модели оказались в центре внимания и как они повлияли на развитие мирового автопрома - рассказываем в материале.

Детройтский автосалон, который многие до сих пор называют NAIAS, занимает особое место в автомобильной истории. Его корни уходят в конец XIX века, когда автомобильная промышленность только начинала формироваться. Интересно, что первым крупным автосалоном в мире стал Парижский автосалон 1898 года, а Детройтский был вторым по счету. Однако привычный нам ежегодный формат появился лишь в 1907 году, когда выставка проходила в пивном саду Беллер в Риверсайд-парке.

Фото: WheelsAge

С тех пор Детройт стал не просто выставкой, где появляются новые машины. Это площадка, где производители стремятся удивить выставку, а иногда шокировать. Здесь дебютировали автомобили, которые впоследствии стали иконами, изменили представления о дизайне, технологиях и возможностях транспорта. Многие из этих премьер до сих пор обсуждают эксперты и автолюбители, ведь именно в Детройте часто впервые появились концепты, задающие тенденции на годы вперед.

В разные годы на этом автосалоне были представлены модели, которые не только отражали дух времени, но и опережали его. Например, в 1950-х годах здесь впервые были представлены автомобили с элементами аэродинамики, вдохновленными авиацией. В 1980-х — электромобили и гибриды, которые тогда казались фантастикой, а сегодня стали частью повседневности. В 1990-х и 2000-х Детройт удивлял публику внедорожниками и пикапами, которые быстро завоевывали популярность в США и за его пределами.

В рейтинг вошли Ford Escape первого поколения (2000), концепт Chevrolet Camaro (2006), Acura NSX второго поколения, концепт Ford Mustang GT (2003), концепт Ford GT (2002), Chrysler 300C (2004), концепт Porsche Boxster (1993), Jeep Grand Cherokee ZJ (1992), Ford Taurus (1985), Tesla Model S (2012), концепт Dodge Viper (1989) и прототип Ford Mustang Mach 1 (1966). Последний занял первое место за то, что заложил основу целой культовой категории автомобилей

Сегодня, несмотря на перемены в индустрии и появление новых форматов презентаций, Детройтский автосалон сохраняет статус главных сцен для громких премьер. Здесь по-прежнему можно увидеть автомобили, которые через несколько лет становятся легендами, а иногда – и провалами. Но именно эта непредсказуемость и делает выставку по-настоящему живой и интересной для всех, кто занимается развитием автомобильного мира.

Упомянутые модели: Ford Escape, Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Chrysler 300C, Porsche Boxster
Упомянутые марки: Ford, Chevrolet, Tesla , Chrysler, Porsche
Похожие материалы Форд, Шевроле, Тесла, Крайслер, Порше

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
